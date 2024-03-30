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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Балтика
2:0
Перерыв
Пари НН
0'
12' Желтая карточка
Фернандес Алекс
22' Желтая карточка
Стоцкий Дмитрий
33' Желтая карточка
Шнапцев Максим
1:0
40' Гол
Фамейе Джоэль
2:0
43' Гол
Лисакович Виталий

Ход матча

12'
Фернандес Алекс
 
22'
 
Стоцкий Дмитрий
32'
 
Боселли Хуан
Кучаев Константин
33'
 
Шнапцев Максим
40'
Фамейе Джоэль
(Ковалёв Юрий)
1:0
43'
Лисакович Виталий
2:0
Прогнозы 151
Балтика 44.4% (67)
X 39.7% (60)
Пари НН 15.9% (24)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Балтика
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1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
88
Лисакович
Виталий
17
Бистрович
Кристиян
7
Фернандес
Роберто
II
25
Фернандес
Алекс
II
10
Фамейе
Джоэль
77
Козлов
Данила
Сергеевич
25
Нигматуллин
Артур
26
Тихий
Дмитрий
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
70
Шнапцев
Максим
18
Кучаев
Константин
5
Марадишвили
Константин
8
Майга
Мамаду
89
Стоцкий
Дмитрий
10
Трошечкин
Александр
13
Кухарчук
Илья
Балтика
3-4-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Балтика
Пари НН

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.14

Среднее время на гол

77
630

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.5

Среднее время на гол

105
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
117

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.14
Гузина Гедеон 2 0.1
Мусаев Тамерлан 2 0.1
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Фамейе Джоэль 1 0.05
Лисакович Виталий 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Ковалёв Юрий 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.19
Калинский Николай 3 (1) 0.14
Зе Турбо Жозе 2 0.1
Боселли Хуан 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Фернандес Алекс II 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Каккоев Никита 4 0
Стаматов Матео 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Шнапцев Максим 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0

Результаты матчей

Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
14
Балтика
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Пари НН
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
7
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0
Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0
Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0

Результаты матчей

Балтика
Пари НН

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:0
7 раз 35%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 60%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Балтика
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
3
7
1
9
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
12
0.5
Больше Меньше
11
9
4
16
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 21 12 5 4 40 - 19 41
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 21 10 8 3 34 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 21 8 9 4 36 - 27 33
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 21 8 6 7 37 - 32 30
8.
Ростов
 Заявка 21 8 6 7 32 - 31 30
9.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
10.
Пари НН
 0:2 Заявка 21 8 4 9 17 - 19 28
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 2:0 Заявка 21 4 5 12 14 - 25 17
16.
Сочи
 Заявка 21 3 5 13 21 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 0:2 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 16 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 11 6 4 1 27 - 14 22
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Балтика
 2:0 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
11.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
12.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 10 2 3 5 13 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 2 6 3 16 - 16 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Ростов
 Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
14.
Пари НН
 0:2 Заявка 11 1 2 8 4 - 14 5
15.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
16.
Балтика
 2:0 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Впереди пока игроки "Балтики"!
  • 45'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Марадишвили и с лету пробил по воротам, но мяч угодил в сетку с внешней стороны.
  • Опасный момент
    45'
    Пробил по воротам с линии чужой штрафной Марадищвили после паса от Майга. В красивом прыжке из-под перекладины серу потащил Латышонок.
  • 44'
    С левого фланга навесил в штрафную соперника Марадишвили на ход Трошечкину, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Виталий Лисакович! Вот это да, сразу же удвоили преимущество игроки "Балтики". Поперечным пасом Козлов нашел на линии штрафной Лисаковича, который в одно касание пробил точно в дальний нижний угол ворот.
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джоэль Фамейе! Все же смогли открыть счет игроки "Балтики"! Накрутил соперника на фланге Ковалёв, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где из-за спин защитников выскочил Фамейе и отправил сферу в пустые ворота.
  • 40'
    Догнал мяч на фланге Фамейе и прострелил вдоль ворот, но на выходе Нигматуллин перехватил снаряд.
  • 39'
    Козлов ворвался в штрафную на скорости и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 38'
    С угла поля навесил Бистрович в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Гоцук.
  • Угловой
    37'
    После поперечного паса от Лисаковича пробил по воротам Андраде, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 35'
    С левого фланга Стоцкий прострелил в центр штрафной, но здесь вынес головой Жиров за пределы поля.
  • 34'
    В силовой борьбе на фланге Шнапцев руками уложил на газон Роберто. Судья назначил штрафной удар в пользу "Балтики".
  • 33'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Ковалёв, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
  • Замена
    32'
    Вынужденная замена в составе "Пари НН" произошла. Вместо травмированного Кучаева на поле появился Боселли.
  • 31'
    По флангу забросил Ковалёв на ход Алекса, но тот в силовой борьбе с защитником так и не смог добраться до мяча.
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    • 30'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кучаев. Потребуется ему помощь медиков.
    • 29'
      Забросил с левого фланга Стоцкий в штрафную на Трошечкина, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.
    • 28'
      Ушел от соперника на фланге Роберто и отдал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не пошло.
    • 27'
      Прорывался по центру к штрафной Кухарчук и отдал поперек на Трошечкина, но тот пробить в борьбе с защитником не смог.
    • 26'
      С угла поля навесил Стоцкий на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Каккоев в борьбе против Андраде. 
    • 25'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Кухарчук после сольного прохода, но мяч полетел на угловой от спины защитника.
    • 24'
      Со штрафного навесил Роберто на дальнюю штангу, но тут никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Желтая карточка
      23'
      В центре поля получил Алекс по ногам в грубом подкате от Стоцкого. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 22'
      По флангу отдавал пас Роберто на ход Козлову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд в аут.
    • Штанга
      21'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Лисакович и сбросил головой на Алекса, который пробил с разворота, но на этот раз гостей от пропущенного гола спасла перекладина.
    • 20'
      Тонким пасом Андраде искал в штрафной соперника Фернандеса, но мяч перехватил в последний момент Гоцук.
    • 19'
      Теперь уже Кухарчука на фланге руками придержал в силовой борьбе Андраде. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 18'
      Диагональный пас исполнял Бистрович на левый фланг, куда забегал Роберто, но его опередил Майга и вынес сферу в аут.
    • 17'
      Оторвался от опеки соперника на скорости по флангу Козлов и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 16'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Роберто. Здесь выиграл верх Каккоев и вынес сферу головой подальше.
    • 15'
      Кухарчук наступил на ногу сопернику в центре поля в силовой борьбе. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
    • 14'
      Со штрафного попытался закрутить в ближний нижний угол Стоцкий, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
    • Желтая карточка
      13'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Фернандес, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 12'
      Перед чужой штрафной получил по ногам в борьбе с защитником Стоцкий. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 11'
      Отдавал пас с правого фланга в штрафную соперника Шнапцев на Трошечкина, но тому пробить не позволил Луна.
    • 10'
      Сместился с фланга к линии штрафной Трошечкин и пробил в дальний угол. Мяч свалился с ноги и полетел выше перекладины.
    • 9'
      Прорывался по флангу на скорости Ковалёв вновь и прострелил в штрафную, но мяч перехватил Нигматуллин на выходе.
    • 8'
      Продавил соперника по флангу Ковалёв и отдал в центр на Бистровича, но тот пробить в борьбе с защитником так и не смог.
    • 7'
      В центре поля грамотно подставился Морадишвили и вынудил нарушить правила Лисаковича. Штрафной удар исполнят гости.
    • 6'
      Забросил по флангу Шнапцев на ход Трошечкину, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 5'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Козлов и пробил с дальней дистанции. Отбил перед собой Нигматуллин, а добивание Фамейе было неточным.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Фернандес и навесил в центр штрафной, но вынес сферу головой в сторону Гоцук.
    • 3'
      Продавил соперника по центру к штрафной Морадишвили и пробил по воротам, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 2:0 Пари НН

    Исход игры
    Балтика
    44.7% (68)
    Ничья
    39.5% (60)
    Пари НН
    15.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.2% (29)
    Меньше
    76.8% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    59.2% (74)
    Нет
    40.8% (51)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (45)
    1:0 Балтика
    17.8% (27)
    2:1 Балтика
    13.2% (20)
    0:1 Пари НН
    5.9% (9)
    0:0 Ничья
    5.3% (8)
    1:2 Пари НН
    3.3% (5)
    2:0 Балтика
    3.3% (5)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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