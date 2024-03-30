Догнал мяч на фланге Фамейе и прострелил вдоль ворот, но на выходе Нигматуллин перехватил снаряд.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джоэль Фамейе! Все же смогли открыть счет игроки "Балтики"! Накрутил соперника на фланге Ковалёв, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где из-за спин защитников выскочил Фамейе и отправил сферу в пустые ворота.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Виталий Лисакович! Вот это да, сразу же удвоили преимущество игроки "Балтики". Поперечным пасом Козлов нашел на линии штрафной Лисаковича, который в одно касание пробил точно в дальний нижний угол ворот.

С левого фланга навесил в штрафную соперника Марадишвили на ход Трошечкину, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Пробил по воротам с линии чужой штрафной Марадищвили после паса от Майга. В красивом прыжке из-под перекладины серу потащил Латышонок.

Выиграл подбор у штрафной соперника Марадишвили и с лету пробил по воротам, но мяч угодил в сетку с внешней стороны.

По флангу забросил Ковалёв на ход Алекса, но тот в силовой борьбе с защитником так и не смог добраться до мяча.

С правого фланга навесил в центр штрафной Ковалёв, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

В силовой борьбе на фланге Шнапцев руками уложил на газон Роберто. Судья назначил штрафной удар в пользу "Балтики".

С левого фланга Стоцкий прострелил в центр штрафной, но здесь вынес головой Жиров за пределы поля.

После поперечного паса от Лисаковича пробил по воротам Андраде, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Бистрович в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Гоцук.

Козлов ворвался в штрафную на скорости и от лицевой линии прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

30' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кучаев. Потребуется ему помощь медиков.

29' Забросил с левого фланга Стоцкий в штрафную на Трошечкина, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником.

28' Ушел от соперника на фланге Роберто и отдал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не пошло.

27' Прорывался по центру к штрафной Кухарчук и отдал поперек на Трошечкина, но тот пробить в борьбе с защитником не смог.

26' С угла поля навесил Стоцкий на дальнюю штангу, но здесь нарушил правила Каккоев в борьбе против Андраде.

25' Пробивал по воротам с дальней дистанции Кухарчук после сольного прохода, но мяч полетел на угловой от спины защитника.

24' Со штрафного навесил Роберто на дальнюю штангу, но тут никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

23' В центре поля получил Алекс по ногам в грубом подкате от Стоцкого. Судья показал нарушителю желтую карточку.

22' По флангу отдавал пас Роберто на ход Козлову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд в аут.