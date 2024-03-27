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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 67
Балтика 50.7% (34)
X 37.3% (25)
Пари НН 11.9% (8)
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Ничья
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История личных встреч

Балтика
Пари НН

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.14

Среднее время на гол

77
630

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.5

Среднее время на гол

105
60

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
117

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.15
Гузина Гедеон 2 0.1
Мусаев Тамерлан 2 0.1
Кузьмин Максим 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Пряхин Сергей 1 0.05
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.2
Калинский Николай 3 (1) 0.15
Зе Турбо Жозе 2 0.1
Боселли Хуан 1 0.05
Трошечкин Александр 1 0.05
Гоцук Кирилл 1 0.05
Каккоев Никита 1 0.05
Кутателадзе Николоз 1 0.05
Стоцкий Дмитрий 1 0.05
Сулейманов Тимур 1 0.05
Александров Виктор 1 0.05
Жигулёв Илья 0 0
Кучаев Константин 0 0
Юлдошев Иброгимхалил 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Гильермо 4 0
Гузина Гедеон 4 0
Радмановац Никола 4 0
Кузьмин Максим 3 0
Гассама Натан 3 0
Остойич Иван 2 0
Маляров Кирилл 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Игнашевич Сергей 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Луна Диего 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Сергей Юран 5 1
Майга Мамаду 5 0
Гоцук Кирилл 3 1
Калинский Николай 4 0
Трошечкин Александр 4 0
Каккоев Никита 4 0
Стаматов Матео 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Толстопятов Николай 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Стоцкий Дмитрий 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Зе Турбо Жозе 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Шнапцев Максим 1 0

Результаты матчей

Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

0
14
Балтика
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Пари НН
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
22%
76-90

Пропущено

27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
7
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0
Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0
Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0

Результаты матчей

Балтика
Пари НН

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:0
7 раз 35%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 60%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Балтика
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
3
7
1
9
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
12
0.5
Больше Меньше
11
9
4
16
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 67
    Балтика 50.7% (34)
    X 37.3% (25)
    Пари НН 11.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Пари НН

    Исход игры
    Балтика
    50.7% (34)
    Ничья
    37.3% (25)
    Пари НН
    11.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.81% (13)
    Меньше
    77.19% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (32)
    Нет
    43.86% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.4% (19)
    1:0 Балтика
    22.4% (15)
    2:1 Балтика
    13.4% (9)
    2:0 Балтика
    6% (4)
    0:0 Ничья
    4.5% (3)
    0:1 Пари НН
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
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