Тур: 22. Стадион: Ростех Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
Пари НН
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.14
Среднее время на гол
77
630
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.5
Среднее время на гол
105
60
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
117
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.15
|Гузина Гедеон
|2
|0.1
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.1
|Кузьмин Максим
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Пряхин Сергей
|1
|0.05
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.2
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.15
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.1
|Боселли Хуан
|1
|0.05
|Трошечкин Александр
|1
|0.05
|Гоцук Кирилл
|1
|0.05
|Каккоев Никита
|1
|0.05
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.05
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Сулейманов Тимур
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Жигулёв Илья
|0
|0
|Кучаев Константин
|0
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Гильермо
|4
|0
|Гузина Гедеон
|4
|0
|Радмановац Никола
|4
|0
|Кузьмин Максим
|3
|0
|Гассама Натан
|3
|0
|Остойич Иван
|2
|0
|Маляров Кирилл
|2
|0
|Бистрович Кристиян
|2
|0
|Игнашевич Сергей
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Сергей Юран
|5
|1
|Майга Мамаду
|5
|0
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Калинский Николай
|4
|0
|Трошечкин Александр
|4
|0
|Каккоев Никита
|4
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|2
|0
|Толстопятов Николай
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Зе Турбо Жозе
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Балтика
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Пари НН
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
14
Балтика
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Пари НН
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
35% (7)
50% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
13
12
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
3
23%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
25%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
1
10%
5
28%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
22%
76-90
Пропущено
27
16
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 11
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
3
11%
4
25%
61-75
7
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0
Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0
Урал - Пари НН 2:2 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Пари НН - Родина Москва 1:0 Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Зенит - Пари НН 1:0 Пари НН - Урал 1:0 Ростов - Пари НН 1:0 Пари НН - Балтика 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0
Результаты матчей
Балтика
Пари НН
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
1 раз 5%
1:0
7 раз 35%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 60%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Балтика
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
37
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
812
Больше Меньше
119
416
515
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - Пари НН
Исход игры
Балтика
50.7% (34)
Ничья
37.3% (25)
Пари НН
11.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
22.81% (13)
Меньше
77.19% (44)
Обе команды забьют
Да
56.14% (32)
Нет
43.86% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.4% (19)
1:0 Балтика
22.4% (15)
2:1 Балтика
13.4% (9)
2:0 Балтика
6% (4)
0:0 Ничья
4.5% (3)
0:1 Пари НН
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
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