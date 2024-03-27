Тур: 22. Стадион: Лукойл Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спартак Москва
Урал
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.29
1.36
Среднее время на гол
70
66
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.14
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
78
74
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|6
|0.3
|Бонгонда Тео
|4
|0.2
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0.15
|Хлусевич Даниил
|3
|0.15
|Игнатов Михаил Александрович
|2
|0.1
|Мартинс Кристофер
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Медина Хесус
|2
|0.1
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Бабич Срджан
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Егорычев Андрей
|5
|0.25
|Бикфалви Эрик
|3
|0.15
|Каштанов Алексей
|3 (2)
|0.15
|Мишкич Даниэль
|2 (1)
|0.1
|Бегич Сильвие
|2
|0.1
|Аюпов Тимур
|1
|0.05
|Гильерме Шеттине
|1
|0.05
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.05
|Ишков Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Юшин Александр
|0
|0
|Малькевич Владислав
|0
|0
|Дмитриев Игорь
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|5
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|Бабич Срджан
|3
|1
|Умяров Наиль
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|3
|0
|Дуарте Алексис
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|7
|0
|Гильерме Шеттине
|3
|1
|Аюпов Тимур
|4
|0
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Егорычев Андрей
|1
|1
|Мишкич Даниэль
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Газинский Юрий
|0
|1
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Сиссе Ибраима
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Итало
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
|Виктор Ганчаренко
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
7
10
Спартак Москва
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Урал
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
28%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
1
13%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
4
25%
76-90
Забито
28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
5
18%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
32%
5
25%
76-90
Пропущено
25
32
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
4%
4
13%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
7
28%
6
19%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
8
25%
61-75
9
36%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0
Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0
Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Урал
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
65
46
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
36
28
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
119
911
614
317
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 18
|40
|2.
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|30 - 17
|39
|3.
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|33 - 23
|38
|4.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|34 - 25
|32
|5.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|32 - 27
|32
|6.
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|27 - 26
|31
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 31
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|18 - 23
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|17 - 17
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 30
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 20
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 25
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 33
|19
|14.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|21 - 29
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|12 - 25
|14
|16.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 10
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|15 - 7
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 13
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 14
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|9.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 20
|5
|15.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|16.
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|4 - 14
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|15 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|9 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|9 (2)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 8
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|9
|Оренбург
|Перес Матиас
|9
|Краснодар
|Черников Александр
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал
Исход игры
Спартак Москва
75.3% (61)
Ничья
1.2% (1)
Урал
23.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
67.65% (46)
Меньше
32.35% (22)
Обе команды забьют
Да
45.59% (31)
Нет
54.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
32.1% (26)
2:0 Спартак Москва
17.3% (14)
0:5 Урал
16% (13)
1:0 Спартак Москва
8.6% (7)
3:0 Спартак Москва
3.7% (3)
3:1 Спартак Москва
2.5% (2)
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