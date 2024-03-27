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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Урал
Прогнозы 79
Спартак Москва 75.9% (60)
X 1.3% (1)
Урал 22.8% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Урал

История личных встреч

Спартак Москва
Урал

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
К
2:1
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.36

Среднее время на гол

70
66

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1
1.07

Среднее время на гол

90
84

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.14
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

78
74

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 6 0.3
Бонгонда Тео 4 0.2
Соболев Александр Сергеевич 3 0.15
Хлусевич Даниил 3 0.15
Игнатов Михаил Александрович 2 0.1
Мартинс Кристофер 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Медина Хесус 2 0.1
Мозес Виктор 1 0.05
Пруцев Данил 1 0.05
Бабич Срджан 1 0.05
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Егорычев Андрей 5 0.25
Бикфалви Эрик 3 0.15
Каштанов Алексей 3 (2) 0.15
Мишкич Даниэль 2 (1) 0.1
Бегич Сильвие 2 0.1
Аюпов Тимур 1 0.05
Гильерме Шеттине 1 0.05
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.05
Ишков Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Юшин Александр 0 0
Малькевич Владислав 0 0
Дмитриев Игорь 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 5 1
Соболев Александр Сергеевич 5 0
Бабич Срджан 3 1
Умяров Наиль 4 0
Мартинс Кристофер 3 0
Игнатов Михаил Александрович 3 0
Дуарте Алексис 3 0
Медина Хесус 2 0
Пруцев Данил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Мозес Виктор 1 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Квинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Максименко Александр 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 7 0
Гильерме Шеттине 3 1
Аюпов Тимур 4 0
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Егорычев Андрей 1 1
Мишкич Даниэль 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Газинский Юрий 0 1
Бикфалви Эрик 1 0
Сиссе Ибраима 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Итало 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Ишков Илья 1 0
Виктор Ганчаренко 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Урал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5
Спартак Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Урал
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

7
10
Спартак Москва
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Урал
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
5
28%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
1
6%
3
38%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
1
13%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
4
25%
76-90

Забито

28
20
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
5
18%
2
10%
1-15
1
4%
4
20%
16-30
6
21%
3
15%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
9
32%
5
25%
76-90

Пропущено

25
32
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
1
4%
4
13%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
7
28%
6
19%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
4
16%
8
25%
61-75
9
36%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0
Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0
Урал
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0 Краснодар - Урал 1:0
Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0 Урал - Локомотив Москва 0:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:4
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
6
5
1.5
4
6
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
9
11
1.5
6
14
3
17
2.5
2
18
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 20 12 4 4 39 - 18 40
2.
Краснодар
 Заявка 20 11 6 3 30 - 17 39
3.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 8 2 33 - 23 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 20 8 8 4 34 - 25 32
5.
Локомотив Москва
 Заявка 20 8 8 4 32 - 27 32
6.
Спартак Москва
 Заявка 20 9 4 7 27 - 26 31
7.
Крылья Советов
 Заявка 20 8 5 7 36 - 31 29
8.
Рубин
 Заявка 20 8 5 7 18 - 23 29
9.
Пари НН
 Заявка 20 8 4 8 17 - 17 28
10.
Ростов
 Заявка 20 7 6 7 28 - 30 27
11.
Факел
 Заявка 20 6 7 7 18 - 20 25
12.
Ахмат
 Заявка 20 5 5 10 19 - 25 20
13.
Урал
 Заявка 20 5 4 11 19 - 33 19
14.
Оренбург
 Заявка 20 4 7 9 21 - 29 19
15.
Балтика
 Заявка 20 3 5 12 12 - 25 14
16.
Сочи
 Заявка 20 3 4 13 19 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Ростов
 Заявка 11 7 3 1 21 - 10 24
3.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
4.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 15 - 7 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Крылья Советов
 Заявка 10 6 3 1 26 - 13 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 5 1 17 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Оренбург
 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
12.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
13.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
14.
Урал
 Заявка 10 3 3 4 12 - 16 12
15.
Рубин
 Заявка 10 3 3 4 8 - 14 12
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 10 3 4 3 13 - 11 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 11 3 3 5 9 - 13 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 14 11
8.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Ахмат
 Заявка 10 2 2 6 6 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Пари НН
 Заявка 10 1 2 7 4 - 12 5
14.
Сочи
 Заявка 11 1 2 8 8 - 20 5
15.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
16.
Балтика
 Заявка 10 0 2 8 4 - 14 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 15 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 9 (6)
Краснодар Кордоба Джон 9 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 8
Крылья Советов Костанца Фернандо 9
Оренбург Перес Матиас 9
Краснодар Черников Александр 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.



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    • Прогнозы 79
    Спартак Москва 75.9% (60)
    X 1.3% (1)
    Урал 22.8% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Урал
    4.05
    4.40
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал

    Исход игры
    Спартак Москва
    75.3% (61)
    Ничья
    1.2% (1)
    Урал
    23.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (46)
    Меньше
    32.35% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    45.59% (31)
    Нет
    54.41% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    32.1% (26)
    2:0 Спартак Москва
    17.3% (14)
    0:5 Урал
    16% (13)
    1:0 Спартак Москва
    8.6% (7)
    3:0 Спартак Москва
    3.7% (3)
    3:1 Спартак Москва
    2.5% (2)
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