Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Байер", чтобы начать играть явным первым номером и регулярно создавать голевые моменты. "Львам" нужно забивать теперь уже несколько мячей, но при этом нельзя исключать, что "Хоффенхайм" сможет провести ещё пару острых контратак или что-то придумать при стандарте.

Вирц при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хофманн на исполнение пробил в ближний угол ворот, Бауманн отбил мяч перед собой, но затем Оливер сразу же в прыжке накрыл его и не позволил Фримпонгу сыграть на добивании.

Три минуты добавил Дениз Айтекин к основному времени первого тайма.

Андрих с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрекслер опередил Хофманна и выбил мяч к центру поля.

Фримпонг совершил рывок к лицевой линии поля по правому флангу и затем Жереми выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хофманн в касание пробил по воротам, мяч попал в Кабака.

Угловой у ворот "Хоффенхайма". Гримальдо на этот раз разыграл корнер с партнёром по команде, далее Алехандро выполнил подачу на дальний угол вратарской с правого фланга, Андрих головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Леверкузене "Хоффенхайм" во многом неожиданно переигрывает "Байер". Команда Хаби Алонсо играла довольно прагматично большую часть тайма и в итоге пропустила в редкой атаке соперника. После этого "львы" уже добавили в атаке, но всё же пока что реализовать свои моменты и пробить Оливера Бауманна никак не получается.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Гримальдо оказался первым на мяче, но затем выполнить точную передачу в центр штрафной Алехандро не смог.

Вирц с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шик под давлением соперника не смог добраться до мяча.

Джака выполнил заброс к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Крамарич убежал по левой половине поля к линии штрафной площади, но затем Андрей под давлением Тапсоба уже на исполнение пробил по центру, Градецки поймал мяч без особого труда.

Хофманн получил мяч на правом углу штрафной площади от Андриха и пробил по воротам, Дрекслер накрыл Йонаса и отправил мяч на угловой.

Гримальдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Андрих головой сбросил мяч на левый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить эпизод ударом по воротам.

Джака от левого угла штрафной площади коварно закрутил мяч под перекладину, но Бауманн сыграл без ошибок и в прыжке смахнул мяч на правый угол штрафной площади.

Байер и Вегхорст пошли в высокий прессинг и в итоге заставили Та ошибиться, далее Ваут пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Андрих в центре поля нарушил правила против Крамарича. Игроки "Хоффенхайма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Вирц с левой половины поля сместился в центр и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Юрасек в очередной раз опередил Жереми в борьбе за мяч.

Градецки попал под небольшой прессинг на правом углу штрафной площади, но голкипер "Байера" в итоге без ошибок выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде.

"Байер" спокойно катает мяч в центре поля на данный момент, но всё же Хаби Алонсо лучше не затягивать, стоит уже пытаться нагружать Оливера Бауманна хоть какой-то работой.

Ничего не получается при атаках флангами у "Байера", "Хоффенхайм" очень плотно работает в обороне.

Вирц с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шик под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Байер!!! Тохумджу разогнал атаку по левой половине поля, далее последовала передача во фланг на Юрасека, Давид в свою очередь выполнил передачу обратно на левую половину поля, но уже на Байера, Максимилиан выполнил передачу к радиусу штрафной площади и получил ответный пас в касание от Вегхорста, после этого Байер убежал на левый угол штрафной площади и уверенно переиграл Гредецки, который сокращал дистанцию и задел мяч, но всё же вытащить момент у Лукаша не получилось.

Доигрался "Байер" до довольно неприятной ситуации, а атаки у хозяев поля при этом совсем не складываются.

Вегхорст получил повреждение при передаче в голевом эпизоде и присел на газон, вышли на поле врачи "Хоффенхайма", пауза в игре.

26' Стах совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Антона и ушёл за лицевую линию поля.

25' Хофманн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато даже для Шика.

24' Фримпонг совершил рывок вперёд по правому флангу и от боковой линии штрафной площади попытался выполнить передачу в центр штрафной, Юрасек грамотно сыграл в обороне и вновь перехватил мяч.

23' Мяч попал в руку Юрасеку при перехвате передачи от Джаки на Фримпонга на правый угол штрафной площади, но Дениз Айткин и судьи из комнаты VAR за такое ставить пенальти не собираются.

22' Хофманн выполнил передачу на ход Вирцу к правому углу штрафной площади, Дрекслер оказался первым на мяче и затем спокойно отдал пас на Бауманна.

21' Вегхорст на правом фланге нарушил правила против Джаки. "Байер" достаточно быстро разыграл стандарт.

20' Хофманн подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Хоффенхайма".

19' Защитник "Хоффенхайма" Тим Дрекслер получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Дрекслер нарушил правила против Хофманна.

18' Вирц получил мяч на левой половине поля, далее Флориан сместился к радиусу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Джака пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Вирца и затем полетел значительно выше цели.

16' Начинает "Хоффенхайм" попытки играть от плотной обороны, но против "Байера" и зная, что оборона у "деревенских" далеко не самая лучшая, ничем хорошим это не закончится.

15' Вирц при развитии атаки по левому флангу выполнил хорошую передачу на ход Гримальдо к лицевой линии поля, Алехандро спокойно обработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Шик при обработке мяча подыграл себе рукой, Дениз Айтекин всё видел и дал свисток в пользу "Хоффенхайма".

14' Тапсоба на половине поля соперника нарушил правила против Вегхорста. Игроки "Хоффенхайма" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Бауманн вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади "Байера", но уже Максимилиан Байер под давлением соперника не смог добраться до мяча.

12' Андрих перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила.

11' Вирц с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Джака в касание пробил под левый угол ворот, Бауманн отбил мяч перед собой, но затем спокойно его забрал.

10' Постепенно "Байер" начинает работать в более высоком прессинге, что уже заставляет "Хоффенхайм" больше ошибаться при выходе из обороны.

9' Тапсоба выполнил неплохую передачу на ход Фримпонгу по правой половине поля к линии штрафной площади, но Жереми не смог оторваться от соперника, чтобы зацепиться за мяч.

8' Старается "Байер" пока что по большей части атаковать через правый фланг, но Фримпонгу не хватает поддержки.

7' Джака перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади "Хоффенхайма" и в итоге нарушил правила против Стаха.

6' Очень спокойно действуют команды на старте матча, даже удивительно, что "Байер" сейчас играет довольно вальяжно.

5' Тохмуджу досталось в борьбе за мяч в центре поля, но Дениз Айтекин посчитал, что Андрих правил не нарушал, будет только аут.

4' Хофманн выполнил передачу на ход Фримпонгу по правому флангу, Дрекслер удачно сыграл в подкате и не позволил сопернику добраться до мяча.

3' "Хоффенхайм" пытается показать, что сегодня играть от обороны в очередной раз команда не будет, но это у подопечных Пеллегрино Матараццо как раз толком особо и не получается.

2' "Байер" пока что начинает матч от обороны, но при этом "Хоффенхайм" в атаке ничего толком придумать не может.