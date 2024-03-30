  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Байер Л
0:1
Перерыв
Хоффенхайм
0'
19' Желтая карточка
Дрекслер Тим
0:1
33' Гол
Байер Максимилиан

Ход матча

19'
 
Дрекслер Тим
33'
0:1
Байер Максимилиан
(Вегхорст Ваут)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 404 Количество передач 222
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 133
Байер Л 98.5% (131)
X 0.8% (1)
Хоффенхайм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хоффенхайм
8.00
8.01
7.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
35
Дрекслер
Тим
3
Кадержабек
Павел
19
Журасек
Давид
16
Стах
Антон
40
Тохумджу
Умут
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
Байер Л
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Байер Л
Хоффенхайм

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

49
54

Голов в среднем за матч

1.58
1.74

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
51

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.37
Гримальдо Алехандро 9 0.33
Фримпонг Жереми 8 0.3
Вирц Флориан 7 0.26
Телла Нейтан 5 0.19
Хофманн Йонас 4 0.15
Шик Патрик 4 (1) 0.15
Та Джонатан 4 0.15
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.11
Адли Амин 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.48
Крамарич Андрей 8 (5) 0.3
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.19
Бебу Ила 4 0.15
Прёмель Гриша 3 0.11
Сков Роберт 3 0.11
Кабак Озан 2 0.07
Брукс Джон 2 0.07
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Кабак Озан 7 1
Брукс Джон 6 1
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Кадержабек Павел 6 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0
Дрекслер Тим 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

1
8
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
14

Упущенные победы

28
13
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Хоффенхайм
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
23

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

35
25
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
5
20%
16-30
6
17%
2
8%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
9
26%
4
16%
61-75
6
17%
5
20%
76-90

Пропущено

8
26
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
2
25%
8
31%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
2
11%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Забито

63
44
27 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
6
10%
9
20%
1-15
8
13%
7
16%
16-30
13
21%
7
16%
31-45
11
17%
8
18%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
11
17%
7
16%
76-90

Пропущено

21
50
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 25
6
29%
2
4%
1-15
2
10%
10
20%
16-30
3
14%
11
22%
31-45
5
24%
7
14%
46-60
2
10%
10
20%
61-75
3
14%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Байер Л
Хоффенхайм

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
2
1.5
5
8
8
5
2.5
3
10
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
8
5
6
7
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
23
3
22
4
1.5
13
13
14
12
2.5
8
18
4
22
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 27 22 4 1 66 - 19 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 27 10 6 11 45 - 50 36
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 27 10 6 11 37 - 48 36
9.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
10.
Вердер
 0:1 Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 27 7 7 13 32 - 44 28
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 27 6 10 11 46 - 51 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 0:0 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 14 11 2 1 36 - 8 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 0:1 Заявка 14 5 4 5 25 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 21 18
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 14 7 2 5 26 - 26 23
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 14 5 1 8 13 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 0:1 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 14 3 3 8 13 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Боруссия М
 0:1 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Байер", чтобы начать играть явным первым номером и регулярно создавать голевые моменты. "Львам" нужно забивать теперь уже несколько мячей, но при этом нельзя исключать, что "Хоффенхайм" сможет провести ещё пару острых контратак или что-то придумать при стандарте. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Леверкузене "Хоффенхайм" во многом неожиданно переигрывает "Байер". Команда Хаби Алонсо играла довольно прагматично большую часть тайма и в итоге пропустила в редкой атаке соперника. После этого "львы" уже добавили в атаке, но всё же пока что реализовать свои моменты и пробить Оливера Бауманна никак не получается. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Хоффенхайма". Гримальдо на этот раз разыграл корнер с партнёром по команде, далее Алехандро выполнил подачу на дальний угол вратарской с правого фланга, Андрих головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 45'
    Фримпонг совершил рывок к лицевой линии поля по правому флангу и затем Жереми выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хофманн в касание пробил по воротам, мяч попал в Кабака. 
  • 45'
    Андрих с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дрекслер опередил Хофманна и выбил мяч к центру поля. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Дениз Айтекин к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Вирц при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Хофманн на исполнение пробил в ближний угол ворот, Бауманн отбил мяч перед собой, но затем Оливер сразу же в прыжке накрыл его и не позволил Фримпонгу сыграть на добивании. 
  • 44'
    Байер и Вегхорст пошли в высокий прессинг и в итоге заставили Та ошибиться, далее Ваут пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    43'
    Джака от левого угла штрафной площади коварно закрутил мяч под перекладину, но Бауманн сыграл без ошибок и в прыжке смахнул мяч на правый угол штрафной площади. 
  • Угловой
    42'
    Гримальдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Андрих головой сбросил мяч на левый угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить эпизод ударом по воротам. 
  • 41'
    Хофманн получил мяч на правом углу штрафной площади от Андриха и пробил по воротам, Дрекслер накрыл Йонаса и отправил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    40'
    Крамарич убежал по левой половине поля к линии штрафной площади, но затем Андрей под давлением Тапсоба уже на исполнение пробил по центру, Градецки поймал мяч без особого труда. 
  • 39'
    Джака выполнил заброс к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 38'
    Вирц с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шик под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
  • 37'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади, Гримальдо оказался первым на мяче, но затем выполнить точную передачу в центр штрафной Алехандро не смог. 
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    • 36'
      Поднялся Вегхорст после паузы, первый тайм Ваут точно должен доиграть. 
    • Травма, повреждение
      35'
      Вегхорст получил повреждение при передаче в голевом эпизоде и присел на газон, вышли на поле врачи "Хоффенхайма", пауза в игре. 
    • 34'
      Доигрался "Байер" до довольно неприятной ситуации, а атаки у хозяев поля при этом совсем не складываются. 
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Байер!!! Тохумджу разогнал атаку по левой половине поля, далее последовала передача во фланг на Юрасека, Давид в свою очередь выполнил передачу обратно на левую половину поля, но уже на Байера, Максимилиан выполнил передачу к радиусу штрафной площади и получил ответный пас в касание от Вегхорста, после этого Байер убежал на левый угол штрафной площади и уверенно переиграл Гредецки, который сокращал дистанцию и задел мяч, но всё же вытащить момент у Лукаша не получилось. 
    • 32'
      Вирц с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Шик под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • 31'
      Ничего не получается при атаках флангами у "Байера", "Хоффенхайм" очень плотно работает в обороне. 
    • 30'
      "Байер" спокойно катает мяч в центре поля на данный момент, но всё же Хаби Алонсо лучше не затягивать, стоит уже пытаться нагружать Оливера Бауманна хоть какой-то работой. 
    • 29'
      Градецки попал под небольшой прессинг на правом углу штрафной площади, но голкипер "Байера" в итоге без ошибок выбил мяч в центр поля на своего партнёра по команде. 
    • 28'
      Вирц с левой половины поля сместился в центр и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Юрасек в очередной раз опередил Жереми в борьбе за мяч. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Андрих в центре поля нарушил правила против Крамарича. Игроки "Хоффенхайма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 26'
      Стах совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Антона и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 25'
      Хофманн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато даже для Шика. 
    • 24'
      Фримпонг совершил рывок вперёд по правому флангу и от боковой линии штрафной площади попытался выполнить передачу в центр штрафной, Юрасек грамотно сыграл в обороне и вновь перехватил мяч. 
    • Судья
      23'
      Мяч попал в руку Юрасеку при перехвате передачи от Джаки на Фримпонга на правый угол штрафной площади, но Дениз Айткин и судьи из комнаты VAR за такое ставить пенальти не собираются. 
    • 22'
      Хофманн выполнил передачу на ход Вирцу к правому углу штрафной площади, Дрекслер оказался первым на мяче и затем спокойно отдал пас на Бауманна. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Вегхорст на правом фланге нарушил правила против Джаки. "Байер" достаточно быстро разыграл стандарт. 
    • 20'
      Хофманн подкараулил отскок мяча на правом углу штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Хоффенхайма". 
    • Желтая карточка
      19'
      Защитник "Хоффенхайма" Тим Дрекслер получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Дрекслер нарушил правила против Хофманна. 
    • Опасный момент
      18'
      Вирц получил мяч на левой половине поля, далее Флориан сместился к радиусу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 17'
      Джака пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Вирца и затем полетел значительно выше цели. 
    • 16'
      Начинает "Хоффенхайм" попытки играть от плотной обороны, но против "Байера" и зная, что оборона у "деревенских" далеко не самая лучшая, ничем хорошим это не закончится. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Вирц при развитии атаки по левому флангу выполнил хорошую передачу на ход Гримальдо к лицевой линии поля, Алехандро спокойно обработал мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Шик при обработке мяча подыграл себе рукой, Дениз Айтекин всё видел и дал свисток в пользу "Хоффенхайма". 
    • Фол, нарушение
      14'
      Тапсоба на половине поля соперника нарушил правила против Вегхорста. Игроки "Хоффенхайма" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Бауманн вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч к радиусу штрафной площади "Байера", но уже Максимилиан Байер под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Андрих перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. 
    • Опасный момент
      11'
      Вирц с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Джака в касание пробил под левый угол ворот, Бауманн отбил мяч перед собой, но затем спокойно его забрал. 
    • 10'
      Постепенно "Байер" начинает работать в более высоком прессинге, что уже заставляет "Хоффенхайм" больше ошибаться при выходе из обороны. 
    • 9'
      Тапсоба выполнил неплохую передачу на ход Фримпонгу по правой половине поля к линии штрафной площади, но Жереми не смог оторваться от соперника, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 8'
      Старается "Байер" пока что по большей части атаковать через правый фланг, но Фримпонгу не хватает поддержки. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Джака перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади "Хоффенхайма" и в итоге нарушил правила против Стаха. 
    • 6'
      Очень спокойно действуют команды на старте матча, даже удивительно, что "Байер" сейчас играет довольно вальяжно. 
    • Судья
      5'
      Тохмуджу досталось в борьбе за мяч в центре поля, но Дениз Айтекин посчитал, что Андрих правил не нарушал, будет только аут. 
    • 4'
      Хофманн выполнил передачу на ход Фримпонгу по правому флангу, Дрекслер удачно сыграл в подкате и не позволил сопернику добраться до мяча. 
    • 3'
      "Хоффенхайм" пытается показать, что сегодня играть от обороны в очередной раз команда не будет, но это у подопечных Пеллегрино Матараццо как раз толком особо и не получается. 
    • 2'
      "Байер" пока что начинает матч от обороны, но при этом "Хоффенхайм" в атаке ничего толком придумать не может. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Байер" не имеет права на осечку на домашнем поле в противостоянии с середняком. "Хоффенхайм" вполне может навязать неплохую борьбу, но при этом всё же "Байер" должен брать своё за счёт класса. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Хоффенхайм

    Исход игры
    Байер Л
    98.5% (131)
    Ничья
    0.8% (1)
    Хоффенхайм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.29% (79)
    Меньше
    34.71% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    60.33% (73)
    Нет
    39.67% (48)
    Популярный счёт
    3:1 Байер Л
    27.8% (37)
    2:0 Байер Л
    25.6% (34)
    2:1 Байер Л
    21.8% (29)
    1:0 Байер Л
    5.3% (7)
    3:0 Байер Л
    3.8% (5)
    4:1 Байер Л
    2.3% (3)
    4:2 Байер Л
    1.5% (2)
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