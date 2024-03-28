Тур: 27. Стадион: БайАрена.
Позже
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Байер Л
Хоффенхайм
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед
31 матч
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.47
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
49
54
Голов в среднем за матч
1.58
1.74
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
51
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.38
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.35
|Фримпонг Жереми
|8
|0.31
|Вирц Флориан
|7
|0.27
|Телла Нейтан
|5
|0.19
|Хофманн Йонас
|4
|0.15
|Шик Патрик
|4 (1)
|0.15
|Та Джонатан
|4
|0.15
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.12
|Адли Амин
|2
|0.08
|Гложек Адам
|2
|0.08
|Андрих Роберт
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|12
|0.46
|Крамарич Андрей
|8 (5)
|0.31
|Вегхорст Ваут
|5 (1)
|0.19
|Бебу Ила
|4
|0.15
|Прёмель Гриша
|3
|0.12
|Сков Роберт
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Брукс Джон
|2
|0.08
|Гриллич Флориан
|1
|0.04
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|Стах Антон
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|7
|1
|Кабак Озан
|7
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Кадержабек Павел
|6
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
1
8
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
14
Упущенные победы
28
13
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Хоффенхайм
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
7
23
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
35
25
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
5
20%
16-30
6
17%
2
8%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
9
26%
4
16%
61-75
6
17%
5
20%
76-90
Пропущено
8
26
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
2
25%
8
31%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Забито
28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
2
11%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
23%
6
25%
76-90
Забито
63
44
27 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
6
10%
9
20%
1-15
8
13%
7
16%
16-30
13
21%
7
16%
31-45
11
17%
8
18%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
11
17%
7
16%
76-90
Пропущено
21
50
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 25
6
29%
2
4%
1-15
2
10%
10
20%
16-30
3
14%
11
22%
31-45
5
24%
7
14%
46-60
2
10%
10
20%
61-75
3
14%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
Результаты матчей
Байер Л
Хоффенхайм
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:3
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
112
58
85
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
233
224
1313
1412
818
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|4
|0
|66 - 18
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|5.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|42 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|44 - 50
|33
|9.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 48
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 41
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 42
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|46 - 50
|28
|14.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 44
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|22 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л - Хоффенхайм
Исход игры
Байер Л
100% (55)
Ничья
0% (0)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (33)
Меньше
37.74% (20)
Обе команды забьют
Да
56.6% (30)
Нет
43.4% (23)
Популярный счёт
3:1 Байер Л
27.3% (15)
2:0 Байер Л
27.3% (15)
2:1 Байер Л
23.6% (13)
1:0 Байер Л
9.1% (5)
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