  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Байер Л
 
Позже
Хоффенхайм
Прогнозы 54
Байер Л 100% (54)
X 0% (0)
Хоффенхайм 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Хоффенхайм
7.50
7.60
Реклама, betcity.ru
11.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Байер Л
Хоффенхайм

История личных встреч

Байер Л
Хоффенхайм

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
9.5%
14.3%
16 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 11 побед

31 матч

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.6%
12.9%
35.5%
16 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:4
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:2
Б
5:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:4
Б
5:2

Голы

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

49
54

Голов в среднем за матч

1.58
1.74

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
51

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.38
Гримальдо Алехандро 9 0.35
Фримпонг Жереми 8 0.31
Вирц Флориан 7 0.27
Телла Нейтан 5 0.19
Хофманн Йонас 4 0.15
Шик Патрик 4 (1) 0.15
Та Джонатан 4 0.15
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.12
Адли Амин 2 0.08
Гложек Адам 2 0.08
Андрих Роберт 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 12 0.46
Крамарич Андрей 8 (5) 0.31
Вегхорст Ваут 5 (1) 0.19
Бебу Ила 4 0.15
Прёмель Гриша 3 0.12
Сков Роберт 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Брукс Джон 2 0.08
Гриллич Флориан 1 0.04
Бюльтер Мариус 1 0.04
Стах Антон 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Станишич Йосип 3 0
Адли Амин 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Андрих Роберт 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 7 1
Кабак Озан 7 1
Брукс Джон 6 1
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Кадержабек Павел 6 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Филипп Лука 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

1
8
Байер Л
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
14

Упущенные победы

28
13
Байер Л
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Хоффенхайм
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

7
23

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

35
25
15 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
3
9%
6
24%
1-15
6
17%
5
20%
16-30
6
17%
2
8%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
9
26%
4
16%
61-75
6
17%
5
20%
76-90

Пропущено

8
26
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
5
19%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
2
25%
6
23%
46-60
2
25%
8
31%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Забито

28
19
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
11%
3
16%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
7
25%
5
26%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
5
18%
2
11%
61-75
5
18%
2
11%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
15%
8
33%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Забито

63
44
27 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 21
19 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
6
10%
9
20%
1-15
8
13%
7
16%
16-30
13
21%
7
16%
31-45
11
17%
8
18%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
11
17%
7
16%
76-90

Пропущено

21
50
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 25
6
29%
2
4%
1-15
2
10%
10
20%
16-30
3
14%
11
22%
31-45
5
24%
7
14%
46-60
2
10%
10
20%
61-75
3
14%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2
Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л - Молде 5:1 Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3
Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3

Результаты матчей

Байер Л
Хоффенхайм

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:3
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
4 раза 31%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:3
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:3
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
3
8 раз 31%
2
5 раз 19%
0
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
11
2
1.5
5
8
8
5
2.5
3
10
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
8
5
6
7
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
23
3
22
4
1.5
13
13
14
12
2.5
8
18
4
22
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 26 22 4 0 66 - 18 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 10 10 6 42 - 35 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 26 9 6 11 44 - 50 33
9.
Фрайбург
 Заявка 26 9 6 11 36 - 48 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:1 – на это поставили 27.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Байер Л 100% (54)
    X 0% (0)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Хоффенхайм
    7.50
    7.60
    Реклама, betcity.ru
    11.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Байер Л - Хоффенхайм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Байер Л - Хоффенхайм

    Исход игры
    Байер Л
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (33)
    Меньше
    37.74% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (30)
    Нет
    43.4% (23)
    Популярный счёт
    3:1 Байер Л
    27.3% (15)
    2:0 Байер Л
    27.3% (15)
    2:1 Байер Л
    23.6% (13)
    1:0 Байер Л
    9.1% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Байер Л
    Хоффенхайм
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный