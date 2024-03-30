Тур: 27. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42000 Главный судья: Штегеманн Саша
0:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАгу Феликс
43' Красная карточкаЮнг Антони
0:1
45' ГолЛакруа Максанс
45' Желтая карточкаДукш Марвин
51' Желтая карточкаБаку Ридле
70' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
72' Желтая карточкаАльверо Скелли
76' Красная карточкаЛакруа Максанс
80' Желтая карточкаЗесигер Седрик
0:2
84' ГолМайер Ловро
89' Желтая карточкаХансен-Ороэн Исак
90' Желтая карточкаПаредес Кевин
90'+5
Ход матча
14'
43'
45'
0:1
45'
51'
72'
76'
80'
83'
84'
0:2
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
434 Количество передач 445
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
12
Перван
Павао
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Рекер СимоЗащитник
-
18 Кейта НабиПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Опиц ЛеонНападающий
-
26 Joel Imasuen
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Меле ЙоакимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроНападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Вольфсбург
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
33 матча
39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
1.69
1.71
Среднее время на гол
53
52
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
2.29
1.63
Среднее время на гол
39
55
Всего голов
66
55
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.33
|Нжинма Джастин
|6
|0.22
|Борре Рафаэль
|4
|0.15
|Вайзер Митчелл
|3
|0.11
|Шмид Романо
|2
|0.07
|Стаге Йенс
|2
|0.07
|Штарк Никлас
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|9
|0.33
|Майер Ловро
|5 (2)
|0.19
|Лакруа Максанс
|3
|0.11
|Черны Вацлав
|3
|0.11
|Меле Йоаким
|2
|0.07
|Герхардт Янник
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|2
|0.07
|Сванберг Маттиас
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.04
|Нмеча Лукас
|1
|0.04
|Рожерио да Силва
|1
|0.04
|Томаш Тьягу
|1
|0.04
|Виммер Патрик
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Стаге Йенс
|6
|0
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Дженц Мориц
|5
|1
|Герхардт Янник
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Меле Йоаким
|5
|0
|Вранкс Астер
|5
|0
|Баку Ридле
|4
|0
|Нико Ковач
|3
|0
|Майер Ловро
|3
|0
|Винд Йонас
|3
|0
|Паредес Кевин
|3
|0
|Виммер Патрик
|1
|1
|Кастельс Коэн
|2
|0
|Черны Вацлав
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Перван Павао
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вольфсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
11
Вердер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Вольфсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
8
14
Вердер
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Вольфсбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
8
50%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Пропущено
23
23
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
5
22%
6
26%
76-90
Забито
14
19
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
21%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
5
36%
3
16%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
5
26%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Забито
34
35
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
18%
7
20%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
3
9%
13
37%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
10
29%
29%
6
17%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Пропущено
44
42
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
7
16%
6
14%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
10
23%
9
21%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
8
18%
11
26%
61-75
7
16%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0
Результаты матчей
Вердер
Вольфсбург
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 54%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
Вердер
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
77
76
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
49
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
225
1116
1116
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:2 Вольфсбург
Исход игры
Вердер
49.2% (60)
Ничья
42.6% (52)
Вольфсбург
8.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.83% (61)
Меньше
49.17% (59)
Обе команды забьют
Да
85% (102)
Нет
15% (18)
Популярный счёт
2:1 Вердер
35.2% (43)
1:1 Ничья
34.4% (42)
1:0 Вердер
7.4% (9)
1:2 Вольфсбург
4.9% (6)
2:2 Ничья
4.9% (6)
2:0 Вердер
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:3 Вольфсбург
1.6% (2)
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