Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Вольфсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дукш Марвин получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Г О О О О Л - Лакруа Максанс забивает с левой ноги!

48' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Вердер

43' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Юнг Антони удален с поля!

42' Баку Ридле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Зесигер Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

37' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Деман Оливье из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Хорошую попытку сделал Вольтемаде Ник . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Вольфсбург

19' Юнг Антони из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Михаэль Цеттерер держит все под контролем

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Агу Феликс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Паредес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Вердер

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Вердер

11' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Зесигер Седрик и попал в каркас ворот!

9' Удар от ворот произведет Вольфсбург

9' Паредес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сарр Амин нанес удар головой, но Михаэль Цеттерер спокойно отбил мяч.

6' Зесигер Седрик из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Перван Павао взял и забрал мяч на выходе

4' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Вольфсбург

1' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вердер начинает с центра поля