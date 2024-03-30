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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 42000 Главный судья: Штегеманн Саша
Вердер
0:2
Конец матча
Вольфсбург
0'
14' Желтая карточка
Агу Феликс
43' Красная карточка
Юнг Антони
0:1
45' Гол
Лакруа Максанс
45' Желтая карточка
Дукш Марвин
51' Желтая карточка
Баку Ридле
70' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
72' Желтая карточка
Альверо Скелли
76' Красная карточка
Лакруа Максанс
80' Желтая карточка
Зесигер Седрик
0:2
84' Гол
Майер Ловро
89' Желтая карточка
Хансен-Ороэн Исак
90' Желтая карточка
Паредес Кевин
90'+5

Ход матча

14'
Агу Феликс
 
43'
Юнг Антони
 
45'
0:1
Лакруа Максанс
(Герхардт Янник)
45'
Дукш Марвин
 
51'
 
Баку Ридле
60'
 
Майер Ловро
Баку Ридле
67'
Гросс Кристиан
Биттенкорт Леонардо
 
67'
Кейта Наби
Вольтемаде Ник
 
70'
 
Борнаув Себастьян
72'
Альверо Скелли
 
76'
 
Лакруа Максанс
79'
Хансен-Ороэн Исак
Альверо Скелли
 
80'
 
Зесигер Седрик
82'
 
Фишер Килиан
Бехренс Кевин
83'
 
Винд Йонас
Сарр Амин
83'
 
Вранкс Астер
Герхардт Янник
84'
0:2
Майер Ловро
(Винд Йонас)
89'
Хансен-Ороэн Исак
 
89'
Joel Imasuen
Шмид Романо
 
89'
Опиц Леон
Агу Феликс
 
90'
 
Паредес Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 434 Количество передач 445
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Вердер 49.2% (60)
X 42.6% (52)
Вольфсбург 8.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
28
Альверо
Скелли
10
Биттенкорт
Леонардо
2
Деман
Оливье
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
12
Перван
Павао
3
Борнаув
Себастьян
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
20
Баку
Ридле
31
Герхардт
Янник
27
Арнольд
Максимилиан
21
Меле
Йоаким
9
Сарр
Амин
17
Бехренс
Кевин
40
Паредес
Кевин
Вердер
3-5-2
Вольфсбург
3-4-3

История личных встреч

Вердер
Вольфсбург

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

33 матча

39.4%
21.2%
39.4%
13 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:3
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
3:2
Б
6:0
Б
3:5
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
2:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
С
1:2
Б
5:1
К
2:5
Б
2:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

1.69
1.71

Среднее время на гол

53
52

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.29
1.63

Среднее время на гол

39
55

Всего голов

66
55

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.33
Нжинма Джастин 6 0.22
Борре Рафаэль 4 0.15
Вайзер Митчелл 3 0.11
Шмид Романо 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Штарк Никлас 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 9 0.33
Майер Ловро 5 (2) 0.19
Лакруа Максанс 3 0.11
Черны Вацлав 3 0.11
Меле Йоаким 2 0.07
Герхардт Янник 2 0.07
Паредес Кевин 2 0.07
Сванберг Маттиас 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Арнольд Максимилиан 1 0.04
Нмеча Лукас 1 0.04
Рожерио да Силва 1 0.04
Томаш Тьягу 1 0.04
Виммер Патрик 1 0.04
Дженц Мориц 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Стаге Йенс 6 0
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Фридль Марко 3 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Агу Феликс 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Арнольд Максимилиан 8 0
Сванберг Маттиас 7 0
Дженц Мориц 5 1
Герхардт Янник 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Меле Йоаким 5 0
Вранкс Астер 5 0
Баку Ридле 4 0
Нико Ковач 3 0
Майер Ловро 3 0
Винд Йонас 3 0
Паредес Кевин 3 0
Виммер Патрик 1 1
Кастельс Коэн 2 0
Черны Вацлав 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Перван Павао 1 0
Коцца Николя 1 0
Пейчинович Дженан 1 0

Результаты матчей

Вердер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вольфсбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
11
Вердер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Вольфсбург
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

8
14
Вердер
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Вольфсбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
3
15%
3
19%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
8
50%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Пропущено

23
23
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
17%
1
4%
1-15
4
17%
3
13%
16-30
6
26%
5
22%
31-45
1
4%
2
9%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
5
22%
6
26%
76-90

Забито

14
19
3 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
21%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
5
36%
3
16%
61-75
4
29%
2
11%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
5
26%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
4
21%
31-45
5
24%
2
11%
46-60
5
24%
5
26%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Забито

34
35
11 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
6
18%
7
20%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
3
9%
13
37%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
10
29%
29%
6
17%
61-75
8
24%
4
11%
76-90

Пропущено

44
42
23 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
7
16%
6
14%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
10
23%
9
21%
31-45
6
14%
4
10%
46-60
8
18%
11
26%
61-75
7
16%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1
Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Вольфсбург - Кёльн 1:1 Хайденхайм - Вольфсбург 1:1 Майнц - Вольфсбург 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Бавария 1:2 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Бохум - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 Боруссия М - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0

Результаты матчей

Вердер
Вольфсбург

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 54%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

Вердер
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
7
6
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
11
16
2
25
2.5
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 42000 болельщиков
  • 95'
    Вольфсбург заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 49%, Вольфсбург: 51%.
  • 94'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Зесигер Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Прогнозы 122
    Вердер 49.2% (60)
    X 42.6% (52)
    Вольфсбург 8.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:2 Вольфсбург

    Исход игры
    Вердер
    49.2% (60)
    Ничья
    42.6% (52)
    Вольфсбург
    8.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.83% (61)
    Меньше
    49.17% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (102)
    Нет
    15% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    35.2% (43)
    1:1 Ничья
    34.4% (42)
    1:0 Вердер
    7.4% (9)
    1:2 Вольфсбург
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    2:0 Вердер
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Вольфсбург
    1.6% (2)
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