Тур: 27. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 40000 Главный судья: Вилленборг Франк
0:0
Конец матча
0'
10' Undefined phrase: football_event_Ханше-Ольсен Андреас
20' Желтая карточкаКаси Антони
27' Желтая карточкаМвене Филлипп
34' Желтая карточкаАмири Надим
67' Желтая карточкаЛюкеба Кастелло
70' Желтая карточкаБаррейро Леандро
79' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
86' Желтая карточкаСимонс Хави
90'+8
Ход матча
20'
27'
34'
67'
70'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
613 Количество передач 301
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Майнц
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
3.43
1.75
Среднее время на гол
26
51
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.29
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
2.6
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
34
58
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|19 (2)
|0.7
|Симонс Хави
|7
|0.26
|Шешко Беньямин
|7
|0.26
|Поульсен Юссуф
|5
|0.19
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0.15
|Ольмо Дани
|3
|0.11
|Раум Давид
|2
|0.07
|Форсберг Эмиль
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.07
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.04
|Айдара Амаду
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Кампль Кевин
|1
|0.04
|Клостерманн Лукас
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|4 (1)
|0.15
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.07
|Ажорк Людовик
|2
|0.07
|Каси Антони
|2
|0.07
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0.07
|Баррейро Леандро
|2
|0.07
|Амири Надим
|1
|0.04
|Груда Брайан
|1
|0.04
|Видмер Сильван
|1
|0.04
|Кор Доминик
|1
|0.04
|Рихтер Марко
|1
|0.04
|Баркок Аймен
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|7
|0
|Симонс Хави
|7
|0
|Айдара Амаду
|5
|0
|Шлагер Ксавер
|5
|0
|Опенда Лои
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|Люкеба Кастелло
|3
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|11
|1
|Ван дер Берг Сепп
|8
|0
|Каси Антони
|6
|0
|Баррейро Леандро
|6
|0
|Видмер Сильван
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|4
|0
|Ажорк Людовик
|4
|0
|Амири Надим
|4
|0
|Мвене Филлипп
|4
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Бель Штефан
|3
|0
|Центнер Робин
|3
|0
|Рихтер Марко
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Нганкам Жессик
|0
|1
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Онисиво Карим
|1
|0
|Бо Энриксен
|1
|0
|Буркардт Джонатан
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Майнц
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
10
РБ Лейпциг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
20
9
РБ Лейпциг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Майнц
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
31
10
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
7
23%
2
20%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
3
30%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
2
20%
61-75
5
16%
2
20%
76-90
Пропущено
11
31
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
36%
4
13%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
1
9%
6
19%
76-90
Забито
26
12
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
4
15%
2
17%
76-90
Пропущено
24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
3
20%
76-90
Забито
57
22
23 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
16%
3
14%
1-15
6
11%
3
14%
16-30
8
14%
7
32%
31-45
11
19%
0
0%
46-60
14
25%
5
23%
61-75
9
16%
4
18%
76-90
Пропущено
35
46
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
4
11%
10
22%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
9
26%
5
11%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
7
20%
9
20%
61-75
5
14%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Майнц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1
Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Майнц
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
113
211
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
95
85
212
58
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
189
198
423
1017
423
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Заявка
|27
|19
|3
|5
|78 - 33
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|55 - 32
|53
|5.
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|39 - 48
|36
|8.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|45 - 52
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 43
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 53
|28
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|4.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Майнц
Исход игры
РБ Лейпциг
96.9% (125)
Ничья
0.8% (1)
Майнц
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.89% (64)
Меньше
47.11% (57)
Обе команды забьют
Да
50.41% (61)
Нет
49.59% (60)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
36.4% (47)
2:1 РБ Лейпциг
28.7% (37)
3:1 РБ Лейпциг
13.2% (17)
1:0 РБ Лейпциг
7.8% (10)
3:0 РБ Лейпциг
2.3% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2.3% (3)
1:2 Майнц
1.6% (2)