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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Вилленборг Франк
РБ Лейпциг
0:0
Конец матча
Майнц
0'
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Ханше-Ольсен Андреас
20' Желтая карточка
Каси Антони
27' Желтая карточка
Мвене Филлипп
34' Желтая карточка
Амири Надим
67' Желтая карточка
Люкеба Кастелло
70' Желтая карточка
Баррейро Леандро
79' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
86' Желтая карточка
Симонс Хави
90'+8

Ход матча

10'
 
Ханше-Ольсен Андреас
20'
 
Каси Антони
27'
 
Мвене Филлипп
34'
 
Амири Надим
56'
 
Груда Брайан
Онисиво Карим
56'
 
Видмер Сильван
Каси Антони
56'
 
Ли Чхэ-Сон
Ажорк Людовик
67'
Люкеба Кастелло
 
68'
Поульсен Юссуф
Баумгартнер Кристоф
 
68'
Шешко Беньямин
Опенда Лои
 
70'
 
Баррейро Леандро
79'
 
Ханше-Ольсен Андреас
81'
 
Фернандес Эдимилсон
Ханше-Ольсен Андреас
82'
Хенрихс Бенджамин
Кампль Кевин
 
82'
Зайвальд Николас
Симакан Мохамед
 
86'
Симонс Хави
 
87'
Элмас Эльиф
Поульсен Юссуф
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 613 Количество передач 301
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
РБ Лейпциг 96.9% (125)
X 0.8% (1)
Майнц 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
14
Баумгартнер
Кристоф
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
23
Гилавоги
Жошуа
25
Ханше-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
18
Амири
Надим
2
Мвене
Филлипп
29
Буркардт
Джонатан
17
Ажорк
Людовик
9
Онисиво
Карим
РБ Лейпциг
4-4-2
Майнц
3-4-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Майнц

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3.43
1.75

Среднее время на гол

26
51

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.29

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.6
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

34
58

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 19 (2) 0.7
Симонс Хави 7 0.26
Шешко Беньямин 7 0.26
Поульсен Юссуф 5 0.19
Баумгартнер Кристоф 4 0.15
Ольмо Дани 3 0.11
Раум Давид 2 0.07
Форсберг Эмиль 2 0.07
Вернер Тимо 2 (1) 0.07
Хенрихс Бенджамин 1 0.04
Айдара Амаду 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Кампль Кевин 1 0.04
Клостерманн Лукас 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Шлагер Ксавер 0 0
Зайвальд Николас 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 4 (1) 0.15
Чхэ-Сон Ли II 2 0.07
Ажорк Людовик 2 0.07
Каси Антони 2 0.07
Ван дер Берг Сепп 2 0.07
Баррейро Леандро 2 0.07
Амири Надим 1 0.04
Груда Брайан 1 0.04
Видмер Сильван 1 0.04
Кор Доминик 1 0.04
Рихтер Марко 1 0.04
Баркок Аймен 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Гилавоги Жошуа 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 7 0
Симонс Хави 7 0
Айдара Амаду 5 0
Шлагер Ксавер 5 0
Опенда Лои 4 0
Раум Давид 4 0
Розе Марко 3 0
Кампль Кевин 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Люкеба Кастелло 3 0
Орбан Вилли 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 1
Ван дер Берг Сепп 8 0
Каси Антони 6 0
Баррейро Леандро 6 0
Видмер Сильван 4 0
Фернандес Эдимилсон 4 0
Ажорк Людовик 4 0
Амири Надим 4 0
Мвене Филлипп 4 0
Чхэ-Сон Ли II 4 0
Краусс Том 4 0
Бель Штефан 3 0
Центнер Робин 3 0
Рихтер Марко 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Баркок Аймен 2 0
Нганкам Жессик 0 1
Гилавоги Жошуа 1 0
Да Коста Данни 1 0
Онисиво Карим 1 0
Бо Энриксен 1 0
Буркардт Джонатан 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Майнц
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
10
РБ Лейпциг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Майнц
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

20
9
РБ Лейпциг
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Майнц
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

31
10
16 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
7
23%
2
20%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
3
30%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
2
20%
61-75
5
16%
2
20%
76-90

Пропущено

11
31
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
18%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
4
36%
4
13%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
2
18%
7
23%
61-75
1
9%
6
19%
76-90

Забито

26
12
7 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
2
8%
1
8%
1-15
2
8%
2
17%
16-30
3
12%
4
33%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
4
15%
2
17%
76-90

Пропущено

24
15
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
4
27%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
5
21%
2
13%
61-75
4
17%
3
20%
76-90

Забито

57
22
23 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
9
16%
3
14%
1-15
6
11%
3
14%
16-30
8
14%
7
32%
31-45
11
19%
0
0%
46-60
14
25%
5
23%
61-75
9
16%
4
18%
76-90

Пропущено

35
46
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
4
11%
10
22%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
9
26%
5
11%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
7
20%
9
20%
61-75
5
14%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1
Майнц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1
Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:1 Майнц - Вердер 0:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Вольфсбург 1:1 Фейеноорд - Майнц 1:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Майнц

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
8:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
1
4 раза 15%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
14 раз 52%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
11
3
1.5
2
11
5
9
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
5
1.5
2
12
5
8
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
18
9
19
8
1.5
4
23
10
17
2.5
4
23
3.5
3
24
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 40000 болельщиков
  • 98'
    Команда РБ Лейпциг играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 67%, Майнц: 33%.
  • 98'
    Ван дер Берг Сепп нанес удар головой, но Петер Гулачи спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Амири Надим из команды Майнц подал угловой справа.
  • 98'
    Люкеба Кастелло успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Контроль мяча: РБ Лейпциг: 66%, Майнц: 34%.
    • 95'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Ван дер Берг Сепп выиграл воздушное противоборство у Шешко Беньямин.
    • 94'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 93'
      Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    РБ Лейпциг 96.9% (125)
    X 0.8% (1)
    Майнц 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Майнц

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.9% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Майнц
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.89% (64)
    Меньше
    47.11% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    50.41% (61)
    Нет
    49.59% (60)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    36.4% (47)
    2:1 РБ Лейпциг
    28.7% (37)
    3:1 РБ Лейпциг
    13.2% (17)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.8% (10)
    3:0 РБ Лейпциг
    2.3% (3)
    4:1 РБ Лейпциг
    2.3% (3)
    1:2 Майнц
    1.6% (2)
    Кон