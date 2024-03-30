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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Боруссия М
0:1
Перерыв
Фрайбург
0'
0:1
7' Гол
Грегорич Михаэль
32' Желтая карточка
Итакура Ко

Ход матча

7'
0:1
Грегорич Михаэль
32'
Итакура Ко
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 240 Количество передач 205
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 123
Боруссия М 63.4% (78)
X 30.1% (37)
Фрайбург 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Фрайбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
10
Нойхаус
Флориан
9
Онора
Франк
13
Сибачо
Жордан
25
Хак
Робин
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
27
Хёфлер
Николас
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
34
Рохль
Мерлин
14
Кайтель
Янник
30
Гюнтер
Кристиан
38
Грегорич
Михаэль
9
Хёлер
Лукас
Боруссия М
4-3-3
Фрайбург
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Фрайбург

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

31 матч

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Б
3:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:3
Б
0:6
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
2:1
ТМК
2:1
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:0
Б2
2:3
Б2
1:3

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

55
33

Голов в среднем за матч

1.77
1.06

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

50
84

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плеа Алассан 7 (1) 0.26
Сибачо Жордан 5 0.19
Хак Робин 5 0.19
Райтц Рокко 5 0.19
Нгуму Натан 4 0.15
Чванчара Томаш 4 (1) 0.15
Онора Франк 3 0.11
Нойхаус Флориан 3 0.11
Вайгль Юлиан 2 (2) 0.07
Эльведи Нико 2 0.07
Итакура Ко 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.04
Скалли Джозеф 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Нец Лука 0 0
Лайнер Штефан 0 0
Омлин Йонас 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (6) 0.26
Хёлер Лукас 7 (1) 0.26
Грегорич Михаэль 6 0.22
Доан Рицу 3 0.11
Шаллаи Роланд 3 0.11
Рохль Мерлин 1 0.04
Вайсхаупт Ноа 1 0.04
Хёфлер Николас 1 0.04
Гульде Мануэль 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 1 0.04
Филипп Максимилиан 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Кайтель Янник 1 0.04
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 9 0
Итакура Ко 6 0
Коне Куадио 4 1
Эльведи Нико 5 0
Вебер Максимилиан 3 1
Крамер Кристоф 4 0
Нойхаус Флориан 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Чванчара Томаш 3 0
Николас Мориц 2 0
Сибачо Жордан 2 0
Нец Лука 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Онора Франк 1 0
Хак Робин 1 0
Нгуму Натан 1 0
Райтц Рокко 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 1
Гульде Мануэль 4 1
Эггештайн Максимилиан 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Хёлер Лукас 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Шаллаи Роланд 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
8
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Фрайбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

15
19
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Фрайбург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
8%
1
8%
1-15
6
25%
2
15%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
5
21%
4
31%
61-75
5
21%
1
8%
76-90

Пропущено

21
25
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
7
28%
76-90

Забито

21
24
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
14%
4
17%
1-15
6
29%
2
8%
16-30
5
24%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

30
22
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
20%
5
23%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
6
20%
4
18%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
8
27%
3
14%
76-90

Забито

45
37
26 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
11%
5
14%
1-15
12
27%
4
11%
16-30
9
20%
10
27%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
8
18%
8
22%
76-90

Пропущено

51
47
21 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
16%
9
19%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
12
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1

Результаты матчей

Боруссия М
Фрайбург

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
13
13
1.5
12
14
8
18
2.5
3
23
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 27 22 4 1 66 - 19 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
5.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 27 10 6 11 45 - 50 36
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 27 10 6 11 37 - 48 36
9.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
10.
Вердер
 0:1 Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 27 7 7 13 32 - 44 28
14.
Боруссия М
 0:1 Заявка 27 6 10 11 46 - 51 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 0:0 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 14 11 2 1 36 - 8 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 0:1 Заявка 14 5 4 5 25 - 21 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 21 18
14.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 0:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:1 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 14 7 2 5 26 - 26 23
6.
РБ Лейпциг
 0:0 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 1:0 Заявка 14 5 1 8 13 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 0:1 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 14 3 3 8 13 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Боруссия М
 0:1 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 0:0 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
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    Прогнозы 123
    Боруссия М 63.4% (78)
    X 30.1% (37)
    Фрайбург 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Фрайбург
    5.30
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    3.80
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    3.51
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Боруссия М
    63.4% (78)
    Ничья
    30.1% (37)
    Фрайбург
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.16% (74)
    Меньше
    38.84% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    83.47% (101)
    Нет
    16.53% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    42.3% (52)
    1:1 Ничья
    22% (27)
    1:0 Боруссия М
    11.4% (14)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    3:2 Боруссия М
    3.3% (4)
    1:2 Фрайбург
    3.3% (4)
    2:0 Боруссия М
    3.3% (4)
    3:1 Боруссия М
    1.6% (2)
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