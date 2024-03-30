Тур: 27. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Дингерт Кристиан
0:1
Перерыв
Ход матча
7'
0:1
32'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
240 Количество передач 205
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райтц
Рокко
25
Хак
Робин
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Хак РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Фрайбург
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
73.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
31 матч
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.6%
58.1%
19.3%
7 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
55
33
Голов в среднем за матч
1.77
1.06
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.26
|Сибачо Жордан
|5
|0.19
|Хак Робин
|5
|0.19
|Райтц Рокко
|5
|0.19
|Нгуму Натан
|4
|0.15
|Чванчара Томаш
|4 (1)
|0.15
|Онора Франк
|3
|0.11
|Нойхаус Флориан
|3
|0.11
|Вайгль Юлиан
|2 (2)
|0.07
|Эльведи Нико
|2
|0.07
|Итакура Ко
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Лайнер Штефан
|0
|0
|Омлин Йонас
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (6)
|0.26
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|6
|0.22
|Доан Рицу
|3
|0.11
|Шаллаи Роланд
|3
|0.11
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.04
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Кайтель Янник
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|9
|0
|Итакура Ко
|6
|0
|Коне Куадио
|4
|1
|Эльведи Нико
|5
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|1
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Нойхаус Флориан
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Чванчара Томаш
|3
|0
|Николас Мориц
|2
|0
|Сибачо Жордан
|2
|0
|Нец Лука
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Нгуму Натан
|1
|0
|Райтц Рокко
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|1
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Кюблер Лукас
|4
|0
|Хёлер Лукас
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
8
Боруссия М
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Фрайбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
15
19
Боруссия М
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Фрайбург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
38% (10)
46% (12)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
8%
1
8%
1-15
6
25%
2
15%
16-30
4
17%
3
23%
31-45
2
8%
2
15%
46-60
5
21%
4
31%
61-75
5
21%
1
8%
76-90
Пропущено
21
25
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
16%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
4
19%
4
16%
61-75
4
19%
7
28%
76-90
Забито
21
24
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
14%
4
17%
1-15
6
29%
2
8%
16-30
5
24%
7
29%
29%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
30
22
15 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
6
20%
5
23%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
6
20%
4
18%
31-45
2
7%
3
14%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
8
27%
3
14%
76-90
Забито
45
37
26 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
11%
5
14%
1-15
12
27%
4
11%
16-30
9
20%
10
27%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
7
16%
6
16%
61-75
8
18%
8
22%
76-90
Пропущено
51
47
21 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
8
16%
9
19%
1-15
5
10%
8
17%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
9
18%
6
13%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
12
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 5:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Байер Л - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Боруссия М - Вольфсбург 1:0 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Боруссия М - Вольфсбург 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1
Результаты матчей
Боруссия М
Фрайбург
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
3:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
9 раз 35%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
121
85
94
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
58
310
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1313
1214
818
323
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|27
|22
|4
|1
|66 - 19
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|5.
|0:0 Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|1:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|45 - 50
|36
|8.
|1:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|37 - 48
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|10.
|0:1 Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|0:0 Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|1:0 Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 44
|28
|14.
|0:1 Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 51
|28
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|0:0 Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 8
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 21
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|14.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 26
|23
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 0:1 Фрайбург
Исход игры
Боруссия М
63.4% (78)
Ничья
30.1% (37)
Фрайбург
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
61.16% (74)
Меньше
38.84% (47)
Обе команды забьют
Да
83.47% (101)
Нет
16.53% (20)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
42.3% (52)
1:1 Ничья
22% (27)
1:0 Боруссия М
11.4% (14)
2:2 Ничья
6.5% (8)
3:2 Боруссия М
3.3% (4)
1:2 Фрайбург
3.3% (4)
2:0 Боруссия М
3.3% (4)
3:1 Боруссия М
1.6% (2)
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