Тур: 27. Стадион: Альянц Арена.
Позже
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Боруссия Д
32 матча
96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 16 побед
51 матч
60.8%
11.8%
27.4%
31 победа 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
45.1%
41.2%
13.7%
23 победы 21 ничья 7 побед
Второй тайм
37.3%
31.4%
31.3%
19 побед 16 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
2.65
1.68
Среднее время на гол
33
53
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.32
1.13
Среднее время на гол
68
79
Всего голов
98
73
Голов в среднем за матч
1.92
1.43
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
33
Больше 65%
Меньше 35%
18
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
46
62
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|31 (3)
|1.19
|Мусиала Джамал
|10
|0.38
|Сане Лерой
|8
|0.31
|Тель Матис
|5
|0.19
|Горецка Леон
|4
|0.15
|Коман Кингсли
|3
|0.12
|Мюллер Томас
|2
|0.08
|Павлович Александр
|2
|0.08
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.08
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.08
|Гнабри Серж
|2
|0.08
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.08
|Киммих Йозуа
|1
|0.04
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.04
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.04
|Упамекано Дайо
|1
|0.04
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|11 (3)
|0.42
|Мален Дониэлл
|11
|0.42
|Брандт Юлиан
|6
|0.23
|Ройс Марко
|4
|0.15
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.12
|Хуммельс Матс
|3
|0.12
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.12
|Забитцер Марсель
|2
|0.08
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.08
|Адейеми Карим
|2
|0.08
|Шлоттербек Нико
|2
|0.08
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.04
|Матсен Ян
|1
|0.04
|Санчо Джедон
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|5
|0
|Павлович Александр
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Упамекано Дайо
|2
|1
|Лаймер Конрад
|3
|0
|Горецка Леон
|3
|0
|Мин-Чжэ Ким
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Мален Дониэлл
|5
|0
|Забитцер Марсель
|3
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|4
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Матсен Ян
|3
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Рейна Джованни
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боруссия Д
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
8
Бавария
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Боруссия Д
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
28
24
Бавария
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Боруссия Д
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
46
26
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
7
15%
4
15%
1-15
4
9%
3
12%
16-30
5
11%
6
23%
31-45
8
17%
4
15%
46-60
11
24%
1
4%
61-75
11
24%
8
31%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
31
29
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
5
16%
4
14%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
7
23%
7
24%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
6
19%
7
24%
76-90
Пропущено
22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
6
35%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Забито
77
55
31 В 1-м тайме 29
46 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 18
2 Не забивали 2
12
16%
8
15%
1-15
7
9%
8
15%
16-30
12
16%
13
24%
31-45
12
16%
6
11%
46-60
17
22%
5
9%
61-75
17
22%
15
27%
76-90
Пропущено
32
30
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
2
6%
8
27%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
9
28%
5
17%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1
Результаты матчей
Бавария
Боруссия Д
Точный счет
3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 35%
3
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Бавария
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
112
85
94
58
49
211
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
103
76
58
58
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
242
215
1511
1412
1016
719
422
422
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|22
|4
|0
|66 - 18
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|5.
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|60 - 32
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|42 - 35
|40
|7.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|44 - 50
|33
|9.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|36 - 48
|33
|10.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|35 - 41
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|25 - 42
|28
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|46 - 50
|28
|14.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|31 - 44
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|22 - 46
|19
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|36 - 7
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 10
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 12
|23
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 20
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|14.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|25 - 26
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 26
|13
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 25
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|11 - 30
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д
Исход игры
Бавария
90.6% (48)
Ничья
7.5% (4)
Боруссия Д
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
86% (43)
Меньше
14% (7)
Обе команды забьют
Да
90% (45)
Нет
10% (5)
Популярный счёт
2:1 Бавария
49.1% (26)
3:1 Бавария
13.2% (7)
3:2 Бавария
9.4% (5)
2:0 Бавария
7.5% (4)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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