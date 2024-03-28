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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 53
Бавария 90.6% (48)
X 7.5% (4)
Боруссия Д 1.9% (1)
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Ничья
Боруссия Д
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Бавария
Боруссия Д

История личных встреч

Бавария
Боруссия Д

32 матча

96.9%
3.1%
31 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.9%
18.8%
9.3%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.4%
15.6%
25%
19 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 16 побед

51 матч

60.8%
11.8%
27.4%
31 победа 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

45.1%
41.2%
13.7%
23 победы 21 ничья 7 побед

Второй тайм

37.3%
31.4%
31.3%
19 побед 16 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:4
Б
4:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
2:3
С
1:3
Б
4:2
Б
2:3
С
3:2
Б
0:1
Б
4:0
С
2:0
Б
5:0
Б
3:2
Б
6:0
К
2:1
Б
1:3
С
2:2
К
2:3
Б
4:1
Б
1:0
С
0:2
К
0:0
Б
0:0
Б
5:1
К
1:1
Б
0:1
Б
2:1
С
2:0
К
0:2
Б
0:3
Б
0:3
С
4:2
ЛЧ
1:2
Б
1:1
К
1:0
Б
1:1
С
2:1
К
5:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
3:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
1:1
С
2:1
К
1:2
Б
5:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

2.65
1.68

Среднее время на гол

33
53

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.32
1.13

Среднее время на гол

68
79

Всего голов

98
73

Голов в среднем за матч

1.92
1.43

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
42
Больше 82%
Меньше 18%
9
33
Больше 65%
Меньше 35%
18
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

46
62

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 31 (3) 1.19
Мусиала Джамал 10 0.38
Сане Лерой 8 0.31
Тель Матис 5 0.19
Горецка Леон 4 0.15
Коман Кингсли 3 0.12
Мюллер Томас 2 0.08
Павлович Александр 2 0.08
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.08
Геррейру Рафаэл 2 0.08
Гнабри Серж 2 0.08
Де Лигт Маттейс 2 0.08
Киммих Йозуа 1 0.04
Дэвис Альфонсо 1 0.04
Мин-Чжэ Ким 1 0.04
Упамекано Дайо 1 0.04
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 11 (3) 0.42
Мален Дониэлл 11 0.42
Брандт Юлиан 6 0.23
Ройс Марко 4 0.15
Рюэрсон Юлиан 3 0.12
Хуммельс Матс 3 0.12
Мукоко Юссуфа 3 0.12
Забитцер Марсель 2 0.08
Джан Эмре 2 (2) 0.08
Адейеми Карим 2 0.08
Шлоттербек Нико 2 0.08
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.04
Матсен Ян 1 0.04
Санчо Джедон 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 5 0
Павлович Александр 5 0
Сане Лерой 4 0
Упамекано Дайо 2 1
Лаймер Конрад 3 0
Горецка Леон 3 0
Мин-Чжэ Ким 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Тель Матис 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Мален Дониэлл 5 0
Забитцер Марсель 3 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 4 0
Эзкан Салих 3 0
Рюэрсон Юлиан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Матсен Ян 3 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Кобель Грегор 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Рейна Джованни 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0

Результаты матчей

Бавария
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Боруссия Д
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
8
Бавария
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Боруссия Д
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

28
24
Бавария
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Боруссия Д
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
12% (3)
46% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

30
32

Голы по времени матча

Забито

46
26
16 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
7
15%
4
15%
1-15
4
9%
3
12%
16-30
5
11%
6
23%
31-45
8
17%
4
15%
46-60
11
24%
1
4%
61-75
11
24%
8
31%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
3
23%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

31
29
15 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
5
16%
4
14%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
7
23%
7
24%
31-45
4
13%
2
7%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
6
19%
7
24%
76-90

Пропущено

22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
9%
6
35%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Забито

77
55
31 В 1-м тайме 29
46 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 18
2 Не забивали 2
12
16%
8
15%
1-15
7
9%
8
15%
16-30
12
16%
13
24%
31-45
12
16%
6
11%
46-60
17
22%
5
9%
61-75
17
22%
15
27%
76-90

Пропущено

32
30
17 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 17
2
6%
8
27%
1-15
6
19%
4
13%
16-30
9
28%
5
17%
31-45
5
16%
1
3%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2
Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1

Результаты матчей

Бавария
Боруссия Д

Точный счет

3:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
8:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
2 раза 15%
8
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
8:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
8:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:4
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
3 раза 12%
4
3 раза 12%
0
2 раза 8%
8
2 раза 8%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 35%
3
6 раз 23%
2
5 раз 19%
4
4 раза 15%
0
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Бавария
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
11
2
1.5
8
5
9
4
2.5
5
8
4
9
3.5
2
11
3
10
4.5
3
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
3
1.5
7
6
5
8
2.5
5
8
3
10
3.5
2
11
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
24
2
21
5
1.5
15
11
14
12
2.5
10
16
7
19
3.5
4
22
4
22
4.5
3
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 26 22 4 0 66 - 18 70
2.
Бавария
 Заявка 26 19 3 4 78 - 31 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 15 4 7 60 - 32 49
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 10 10 6 42 - 35 40
7.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
8.
Хоффенхайм
 Заявка 26 9 6 11 44 - 50 33
9.
Фрайбург
 Заявка 26 9 6 11 36 - 48 33
10.
Вердер
 Заявка 26 8 6 12 35 - 41 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 26 8 4 14 25 - 42 28
13.
Боруссия М
 Заявка 26 6 10 10 46 - 50 28
14.
Вольфсбург
 Заявка 26 6 7 13 31 - 44 25
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 26 3 10 13 22 - 46 19
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 36 - 7 35
2.
Бавария
 Заявка 13 11 1 1 47 - 9 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 32 - 10 29
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 6 5 1 22 - 12 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
9.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
10.
Боруссия М
 Заявка 13 5 4 4 25 - 20 19
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
12.
Вердер
 Заявка 13 5 3 5 21 - 20 18
13.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
3.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 13 6 6 1 26 - 13 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 13 6 2 5 25 - 26 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
9.
Фрайбург
 Заявка 13 4 1 8 12 - 26 13
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 2 3 8 12 - 25 9
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 13 0 6 7 11 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Бавария 90.6% (48)
    X 7.5% (4)
    Боруссия Д 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Боруссия Д
    1.45
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    5.72
    6.40
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    Прогнозы на матч Бавария - Боруссия Д

    Исход игры
    Бавария
    90.6% (48)
    Ничья
    7.5% (4)
    Боруссия Д
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    86% (43)
    Меньше
    14% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (45)
    Нет
    10% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    49.1% (26)
    3:1 Бавария
    13.2% (7)
    3:2 Бавария
    9.4% (5)
    2:0 Бавария
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    Боруссия Д
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