Тур: 27. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Фритц Марко
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
24'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
291 Количество передач 169
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (1)
|0.37
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.26
|Эбимбе Эрик
|4
|0.15
|Гётце Марио
|3
|0.11
|Нкунку Нильс
|3
|0.11
|Схири Эльес
|2
|0.07
|Ларссон Хуго
|2
|0.07
|Кох Робин
|2
|0.07
|Шаиби Фарес
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Бута
|1
|0.04
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.04
|Смолчич Хрвое
|1
|0.04
|Ферри Начо
|1
|0.04
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
|Экитике Уго
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.22
|Бехренс Кевин
|5
|0.19
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.11
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.07
|Духи Данило
|2
|0.07
|Ааронсон Бренден
|2
|0.07
|Вертессен Йорбе
|1
|0.04
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|7
|0
|Пачо Вильям
|6
|0
|Бута
|5
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Нкунку Нильс
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Экитике Уго
|3
|0
|Тута
|1
|1
|Трапп Кевин
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|6
|0
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Фогт Кевин
|4
|0
|Тусар Люка
|4
|0
|Хедира Рани
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Унион Берлин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
17
16
Айнтрахт Фр
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Унион Берлин
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
19% (5)
54% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
19%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
24%
5
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Пропущено
13
22
11 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
8%
2
9%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
5
28%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
3
16%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
7
37%
76-90
Забито
39
26
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 12
9
23%
4
15%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
8
21%
8
31%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
6
15%
4
15%
76-90
Пропущено
38
41
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
5
13%
6
15%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
11
29%
5
12%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
3
8%
7
17%
61-75
8
21%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
66
58
39
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
58
68
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1313
1214
719
620
323
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|27
|22
|4
|1
|66 - 19
|70
|2.
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|78 - 31
|60
|3.
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|60 - 31
|56
|4.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|5.
|0:0 Заявка
|27
|15
|5
|7
|60 - 32
|50
|6.
|0:0 Заявка
|27
|10
|11
|6
|42 - 35
|41
|7.
|1:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|45 - 50
|36
|8.
|1:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|37 - 48
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|43 - 42
|35
|10.
|0:1 Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 44
|29
|12.
|0:0 Заявка
|27
|8
|5
|14
|25 - 42
|29
|13.
|1:0 Заявка
|27
|7
|7
|13
|32 - 44
|28
|14.
|0:1 Заявка
|27
|6
|10
|11
|46 - 51
|28
|15.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|30 - 54
|25
|16.
|0:0 Заявка
|27
|3
|11
|13
|22 - 46
|20
|17.
|Заявка
|26
|3
|9
|14
|20 - 47
|18
|18.
|Заявка
|26
|2
|7
|17
|26 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 8
|35
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|47 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|4.
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 12
|24
|7.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 19
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 21
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|24 - 22
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 20
|19
|11.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 21
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 19
|18
|13.
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|14.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 24
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 22
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|23 - 20
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 13
|24
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|26 - 26
|23
|6.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|28 - 22
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|13 - 26
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 21
|15
|10.
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 25
|12
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|13.
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|21 - 30
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|10 - 24
|9
|15.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 29
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 35
|7
|18.
|0:0 Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|31 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|22 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|19 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 11
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Айнтрахт Фр
82.5% (104)
Ничья
14.3% (18)
Унион Берлин
3.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (77)
Меньше
36.36% (44)
Обе команды забьют
Да
76.03% (92)
Нет
23.97% (29)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
49.2% (62)
1:0 Айнтрахт Фр
15.1% (19)
1:1 Ничья
11.9% (15)
2:0 Айнтрахт Фр
7.1% (9)
3:1 Айнтрахт Фр
4.8% (6)
1:2 Унион Берлин
2.4% (3)
3:2 Айнтрахт Фр
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!