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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 57100 Главный судья: Фритц Марко
Айнтрахт Фр
0:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
24' Желтая карточка
Экитике Уго
38' Желтая карточка
Нкунку Нильс
61' Желтая карточка
Лейте Диогу
90' Желтая карточка
Пачо Вильям
90'+8

Ход матча

24'
Экитике Уго
 
38'
Нкунку Нильс
 
46'
Макс Филипп
Нкунку Нильс
 
61'
 
Лейте Диогу
65'
 
Фолланд Кевин
Вертессен Йорбе
65'
 
Холлербах Бенедикт
Кауфманн Миккель
65'
 
Лайдуни Аисса
Ааронсон Бренден
71'
Шаиби Фарес
Экитике Уго
 
79'
Бахойа Жан Маттео
Кнауфф Ансгар
 
82'
 
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
89'
 
Руссийон Жером
Госенс Робин
90'
Пачо Вильям
 
90'
Чендлер Тимоти
Эбимбе Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 604 Количество передач 335
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Айнтрахт Фр 82.5% (104)
X 14.3% (18)
Унион Берлин 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Госенс
Робин
29
Тусар
Люка
8
Хедира
Рани
7
Ааронсон
Бренден
9
Кауфманн
Миккель
14
Вертессен
Йорбе
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б
0:3
К
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б2
0:4
Б2
3:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.37
Кнауфф Ансгар 7 0.26
Эбимбе Эрик 4 0.15
Гётце Марио 3 0.11
Нкунку Нильс 3 0.11
Схири Эльес 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Кох Робин 2 0.07
Шаиби Фарес 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Бута 1 0.04
Коло-Муани Рандаль 1 0.04
Смолчич Хрвое 1 0.04
Ферри Начо 1 0.04
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.22
Бехренс Кевин 5 0.19
Холлербах Бенедикт 3 0.11
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.04
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 7 0
Пачо Вильям 7 0
Бута 5 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Нкунку Нильс 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Эбимбе Эрик 4 0
Экитике Уго 3 0
Тута 1 1
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Ван де Бек Донни 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 6 0
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Тусар Люка 4 0
Хедира Рани 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Унион Берлин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
5
Айнтрахт Фр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Унион Берлин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

17
16
Айнтрахт Фр
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Унион Берлин
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

21
10
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
4
19%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
24%
5
50%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Пропущено

13
22
11 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
5
38%
2
9%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
8%
2
9%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
5
28%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
3
16%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
3
12%
3
16%
61-75
7
28%
7
37%
76-90

Забито

39
26
20 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
9
23%
4
15%
1-15
3
8%
2
8%
16-30
8
21%
8
31%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
6
15%
4
15%
76-90

Пропущено

38
41
21 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
5
13%
6
15%
1-15
5
13%
6
15%
16-30
11
29%
5
12%
31-45
6
16%
8
20%
46-60
3
8%
7
17%
61-75
8
21%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2
Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2
Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%
0
14 раз 52%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
5
9
6
8
1.5
2
12
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
13
14
12
15
1.5
7
20
6
21
2.5
3
24
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2.
Бавария
 Заявка 27 19 3 5 78 - 33 60
3.
Штутгарт
 Заявка 26 18 2 6 60 - 31 56
4.
Боруссия Д
 Заявка 27 15 8 4 55 - 32 53
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 15 5 7 60 - 32 50
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 10 11 6 42 - 35 41
7.
Фрайбург
 Заявка 27 10 6 11 39 - 48 36
8.
Аугсбург
 Заявка 26 9 8 9 43 - 42 35
9.
Хоффенхайм
 Заявка 27 9 6 12 45 - 52 33
10.
Вердер
 Заявка 27 8 6 13 35 - 43 30
11.
Хайденхайм
 Заявка 26 7 8 11 35 - 44 29
12.
Унион Берлин
 Заявка 27 8 5 14 25 - 42 29
13.
Вольфсбург
 Заявка 27 7 7 13 33 - 44 28
14.
Боруссия М
 Заявка 27 6 10 11 46 - 53 28
15.
Бохум
 Заявка 26 5 10 11 30 - 54 25
16.
Майнц
 Заявка 27 3 11 13 22 - 46 20
17.
Кёльн
 Заявка 26 3 9 14 20 - 47 18
18.
Дармштадт
 Заявка 26 2 7 17 26 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 6 6 1 22 - 12 24
7.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 16 - 19 20
8.
Аугсбург
 Заявка 13 5 5 3 23 - 21 20
9.
Фрайбург
 Заявка 13 5 5 3 24 - 22 20
10.
Хайденхайм
 Заявка 13 5 4 4 21 - 20 19
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 13 4 6 3 20 - 19 18
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
15.
Майнц
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 4 6 19 - 24 13
17.
Кёльн
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 13 11 2 0 30 - 11 35
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
3.
Бавария
 Заявка 13 8 2 3 31 - 22 26
4.
Штутгарт
 Заявка 13 8 0 5 23 - 20 24
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 6 2 5 28 - 22 20
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 13 4 3 6 20 - 21 15
10.
Вердер
 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Хайденхайм
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
13.
Боруссия М
 Заявка 13 1 6 6 21 - 30 9
14.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 10 - 24 9
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 2 3 9 9 - 23 9
16.
Дармштадт
 Заявка 12 1 4 7 11 - 29 7
17.
Бохум
 Заявка 13 1 4 8 10 - 35 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 31 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 22 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 19 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 11
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 57100 болельщиков
  • 98'
    Команда Унион Берлин сравняла счет.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Схири Эльес из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • 96'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 64%, Унион Берлин: 36%.
  • 95'
    Лейте Диогу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Лайдуни Аисса из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Руссийон Жером из команды Унион Берлин перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 126
    Айнтрахт Фр 82.5% (104)
    X 14.3% (18)
    Унион Берлин 3.2% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    82.5% (104)
    Ничья
    14.3% (18)
    Унион Берлин
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (77)
    Меньше
    36.36% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    49.2% (62)
    1:0 Айнтрахт Фр
    15.1% (19)
    1:1 Ничья
    11.9% (15)
    2:0 Айнтрахт Фр
    7.1% (9)
    3:1 Айнтрахт Фр
    4.8% (6)
    1:2 Унион Берлин
    2.4% (3)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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