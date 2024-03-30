МОМЕНТИЩЕ! Вернер получил мяч у левого угла штрафной, красиво раскрутил Каборе, вырвался на рандеву с голкипером, а затем пробил мимо дальнего угла!

Моррис зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, и Мэддисон нарушил против него правила. Недовольны футболисты "шпор" таким решением арбитра.

Бурк получил снаряд на левом краю штрафной и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Моррис уже был готов пробить головой, но его в последний момент опередил Мэддисон!

Угловой на левом фланге заработали гости. Доти выполнил высокий навес к дальней штанге, а там защитники "Тоттенхэма" спокойно с угрозой сумели справиться.

Вернер убежал в быструю атаку по левому флангу, однако пройти Каборе не получилось. Пока очень внимательно и цепко действуют защитники "Лутона". Посмотрим, как "шпоры" будут пробираться к владениям Камински.

МОМЕНТИЩЕ! Сон по центру вывалился на рандеву с голкипером, ушёл от Камински и пробил по воротам. Снаряд ударился в обе штанги и отскочил к Вернеру, добивание которого заблокировал защитник!

К середине подбирается у нас первая половина матча. Футболисты "Лутона" пока показывают довольно крепкий футбол, но хозяева постепенно начинают находить свои моменты в атаке.

15' Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Лутона" сумели перебраться на чужую половину поля, но закрепиться там так и не получилось.

14' Удоги по левому полуфлангу рвался к штрафной соперника, вот только против него внимательно сыграл Каборе, сумевший чисто вынести сферу у защитника "шпор".

13' Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Кулушевски выполнил высокий кросс к дальней штанге, однако найти никого из партнёров этим навесом не удалось.

12' Кулушевски получил мяч в правой части штрафной соперника и от лицевой выполнил прострел в центр, но там защитники "Лутона" сыграли внимательно и сферу вынесли.

11' Всей командой перебрались на чужую половину поля футболисты "Тоттенхэма". Пока мы наблюдаем простой перекат мяча, который в любой момент может обернуться опасной атакой.

10' Сумел подняться голкипер "Лутона" на ноги и продолжит эту встречу. Очень неожиданный старт матча у нас получается. Гости пока смотрятся крайне достойно.

9' Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Камински досталось в предыдущем моменте по голове. Медицинская бригада гостей уже спешит на помощь голкиперу.