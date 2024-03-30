Тур: 30. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
16
Вернер
Тимо
12
Каборе
Исса
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
17
Раддок
Пелли
14
Чон
Тахит
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
-
15 Менги ТеденЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Чон ТахитНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Лутон Таун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|14 (1)
|0.48
|Ришарлисон
|10
|0.34
|Кулушевски Деян
|6
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.14
|Джонсон Бреннан
|4
|0.14
|Ромеро Кристиан
|4
|0.14
|Сарр Пап Матар
|3
|0.1
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Вернер Тимо
|2
|0.07
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Бентанкур Родриго
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Велиз Алехо
|1
|0.03
|Порро Педро
|0
|0
|Манор Соломон
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.33
|Моррис Карлтон
|8 (4)
|0.27
|Баркли Росс
|4
|0.13
|Огбене Чидози
|4
|0.13
|Чон Тахит
|4
|0.13
|Браун Джейкоб
|2
|0.07
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.07
|Доти Алфи
|1
|0.03
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|Локьер Том
|1
|0.03
|Берри Люк
|1
|0.03
|Вудроу Коули
|1
|0.03
|Андерсен Мадс
|1
|0.03
|Менги Теден
|1
|0.03
|Бурк Рис
|0
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
|Кларк Джордан
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|7
|2
|Удоги Дестини
|6
|1
|Сарр Пап Матар
|6
|0
|Кулушевски Деян
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|1
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Ришарлисон
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Порро Педро
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Анж Постекоглу
|2
|0
|Хын Мин Сон
|1
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Донли Джейми
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каборе Исса
|7
|0
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Баркли Росс
|4
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Доти Алфи
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Кларк Джордан
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Ошо Гэбриэл
|3
|0
|Вудроу Коули
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Берри Люк
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Огбене Чидози
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
15
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Лутон Таун
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
22
Упущенные победы
28
10
Тоттенхэм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
27
Упущенные победы
32
25
Голы по времени матча
Забито
27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
15%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
7
26%
1
6%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90
Пропущено
21
36
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
2
6%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
19%
3
8%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
6
29%
11
31%
61-75
7
33%
9
25%
76-90
Забито
31
22
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
6
19%
4
18%
61-75
5
16%
7
32%
76-90
Пропущено
22
26
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Забито
58
40
24 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
9
16%
5
13%
1-15
7
12%
5
13%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
13
22%
5
13%
46-60
8
14%
6
15%
61-75
13
22%
13
33%
76-90
Пропущено
43
62
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
4
9%
5
8%
1-15
4
9%
6
10%
16-30
8
19%
10
16%
31-45
5
12%
11
18%
46-60
9
21%
16
26%
61-75
13
30%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1
Результаты матчей
Тоттенхэм
Лутон Таун
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 50%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
15 раз 52%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
510
410
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
59
311
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
254
217
1019
721
524
325
227
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|0:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 43
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|47 - 45
|40
|12.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 44
|39
|13.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 53
|36
|14.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 48
|32
|15.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|17.
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|44 - 61
|25
|18.
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|21
|19.
|0:0 Заявка
|30
|4
|6
|20
|29 - 63
|18
|20.
|0:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|10
|0
|5
|29 - 20
|30
|7.
|0:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|19 - 22
|11
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 42
|9
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 21
|13
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|22 - 35
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|15 (4)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун
Исход игры
Тоттенхэм
97.7% (125)
Ничья
0.8% (1)
Лутон Таун
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.46% (66)
Меньше
44.54% (53)
Обе команды забьют
Да
41.18% (49)
Нет
58.82% (70)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
34.4% (44)
3:1 Тоттенхэм
20.3% (26)
2:1 Тоттенхэм
16.4% (21)
3:0 Тоттенхэм
10.9% (14)
1:0 Тоттенхэм
7% (9)
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