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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
0:1
Первый тайм: 22'
Лутон Таун
0'
0:1
3' Гол
Чон Тахит

Ход матча

3'
0:1
Чон Тахит
(Баркли Росс)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 128
Тоттенхэм 97.7% (125)
X 0.8% (1)
Лутон Таун 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
16
Вернер
Тимо
7
Хын
Мин
Сон
24
Камински
Томас
12
Каборе
Исса
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
45
Доти
Алфи
8
Берри
Люк
17
Раддок
Пелли
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
Тоттенхэм
4-2-3-1
Лутон Таун
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 14 (1) 0.48
Ришарлисон 10 0.34
Кулушевски Деян 6 0.21
Мэддисон Джеймс 4 0.14
Джонсон Бреннан 4 0.14
Ромеро Кристиан 4 0.14
Сарр Пап Матар 3 0.1
Удоги Дестини 2 0.07
Вернер Тимо 2 0.07
Ло Чельсо Джовани 2 0.07
Дэвис Бен 1 0.03
Бентанкур Родриго 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Велиз Алехо 1 0.03
Порро Педро 0 0
Манор Соломон 0 0
Перишич Иван 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.33
Моррис Карлтон 8 (4) 0.27
Баркли Росс 4 0.13
Огбене Чидози 4 0.13
Чон Тахит 4 0.13
Браун Джейкоб 2 0.07
Ошо Гэбриэл 2 0.07
Доти Алфи 1 0.03
Таунсенд Андрос 1 0.03
Локьер Том 1 0.03
Берри Люк 1 0.03
Вудроу Коули 1 0.03
Андерсен Мадс 1 0.03
Менги Теден 1 0.03
Бурк Рис 0 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Каборе Исса 0 0
Кларк Джордан 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 7 2
Удоги Дестини 6 1
Сарр Пап Матар 6 0
Кулушевски Деян 6 0
Ромеро Кристиан 4 1
Бентанкур Родриго 4 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Ришарлисон 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Порро Педро 3 0
Перишич Иван 2 0
Викарио Гульельмо 2 0
Скипп Оливер 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Анж Постекоглу 2 0
Хын Мин Сон 1 0
Дэвис Бен 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Манор Соломон 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Велиз Алехо 1 0
Донли Джейми 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каборе Исса 7 0
Накамба Марвелус 5 0
Баркли Росс 4 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Доти Алфи 4 0
Камински Томас 3 0
Кларк Джордан 3 0
Бурк Рис 3 0
Чон Тахит 3 0
Ошо Гэбриэл 3 0
Вудроу Коули 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Менги Теден 2 0
Таунсенд Андрос 1 0
Берри Люк 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Огбене Чидози 1 0
Адебайо Элайджа 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Лутон Таун
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

4
15
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Лутон Таун
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
22

Упущенные победы

28
10
Тоттенхэм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
14% (4)
43% (12)
Лутон Таун
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
27

Упущенные победы

32
25

Голы по времени матча

Забито

27
18
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
4
15%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
3
11%
4
22%
31-45
7
26%
1
6%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90

Пропущено

21
36
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
5%
2
6%
1-15
1
5%
3
8%
16-30
4
19%
3
8%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
6
29%
11
31%
61-75
7
33%
9
25%
76-90

Забито

31
22
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
16%
3
14%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
5
16%
2
9%
31-45
6
19%
4
18%
46-60
6
19%
4
18%
61-75
5
16%
7
32%
76-90

Пропущено

22
26
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
7
27%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Забито

58
40
24 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
9
16%
5
13%
1-15
7
12%
5
13%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
13
22%
5
13%
46-60
8
14%
6
15%
61-75
13
22%
13
33%
76-90

Пропущено

43
62
16 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
4
9%
5
8%
1-15
4
9%
6
10%
16-30
8
19%
10
16%
31-45
5
12%
11
18%
46-60
9
21%
16
26%
61-75
13
30%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Челси 1:4
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Астон Вилла 2:3
Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Лутон Таун

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 57%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 50%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
15 раз 52%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
5
10
4
10
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
11
3
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
25
4
21
7
1.5
10
19
7
21
2.5
5
24
3
25
3.5
2
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 29 16 5 8 59 - 43 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
11.
Челси
 0:0 Заявка 28 11 7 10 47 - 45 40
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 6 13 43 - 44 39
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 29 9 9 11 42 - 53 36
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 29 8 8 13 34 - 48 32
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 39 26
16.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 30 6 7 17 44 - 61 25
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 30 6 7 17 35 - 52 21
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 30 4 6 20 29 - 63 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 29 3 6 20 24 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
5.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 15 10 0 5 29 - 20 30
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 24 18
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 15 4 3 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 42 9
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 0:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 28 16
12.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 5 4 6 14 - 21 13
14.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 4 8 22 - 35 13
15.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 29 11
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    К середине подбирается у нас первая половина матча. Футболисты "Лутона" пока показывают довольно крепкий футбол, но хозяева постепенно начинают находить свои моменты в атаке. 
  • Штанга
    21'
    МОМЕНТИЩЕ! Сон по центру вывалился на рандеву с голкипером, ушёл от Камински и пробил по воротам. Снаряд ударился в обе штанги и отскочил к Вернеру, добивание которого заблокировал защитник!
  • 20'
    Вернер убежал в быструю атаку по левому флангу, однако пройти Каборе не получилось. Пока очень внимательно и цепко действуют защитники "Лутона". Посмотрим, как "шпоры" будут пробираться к владениям Камински. 
  • Угловой
    19'
    Угловой на левом фланге заработали гости. Доти выполнил высокий навес к дальней штанге, а там защитники "Тоттенхэма" спокойно с угрозой сумели справиться. 
  • 18'
    Бурк получил снаряд на левом краю штрафной и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Моррис уже был готов пробить головой, но его в последний момент опередил Мэддисон!
  • Фол, нарушение
    17'
    Моррис зацепился за непростой мяч на чужой половине поля, и Мэддисон нарушил против него правила. Недовольны футболисты "шпор" таким решением арбитра. 
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТИЩЕ! Вернер получил мяч у левого угла штрафной, красиво раскрутил Каборе, вырвался на рандеву с голкипером, а затем пробил мимо дальнего угла!
  • 15'
    Несколько успокоилась у нас игра в эти минуты. Футболисты "Лутона" сумели перебраться на чужую половину поля, но закрепиться там так и не получилось. 
  • 14'
    Удоги по левому полуфлангу рвался к штрафной соперника, вот только против него внимательно сыграл Каборе, сумевший чисто вынести сферу у защитника "шпор". 
  • Угловой
    13'
    Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Кулушевски выполнил высокий кросс к дальней штанге, однако найти никого из партнёров этим навесом не удалось. 
  • 12'
    Кулушевски получил мяч в правой части штрафной соперника и от лицевой выполнил прострел в центр, но там защитники "Лутона" сыграли внимательно и сферу вынесли. 
  • 11'
    Всей командой перебрались на чужую половину поля футболисты "Тоттенхэма". Пока мы наблюдаем простой перекат мяча, который в любой момент может обернуться опасной атакой. 
  • 10'
    Сумел подняться голкипер "Лутона" на ноги и продолжит эту встречу. Очень неожиданный старт матча у нас получается. Гости пока смотрятся крайне достойно. 
  • Травма, повреждение
    9'
    Первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Камински досталось в предыдущем моменте по голове. Медицинская бригада гостей уже спешит на помощь голкиперу. 
  • 8'
    Вернер с левого полуфланга выполнил передачу в штрафную соперника, Кулушевски рвался к мячу, но его опередил Камински, самоотверженно прыгнувший в ноги форварду. 
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    • 7'
      Вернер с левого фланга выполнил кросс к дальнему углу вратарской, Сарр выиграл верховое единоборство у защитника, вот только головой пробил мимо правой штанги!
    • 6'
      Забрали футболисты "Тоттенхэма" сферу под свой контроль. На своей половине поля хозяева мяч перекатывают, а вот вырваться вперёд пока соперник не позволяет. 
    • 5'
      Сразу же бросаются в ответную атаку "шпоры". Мэддисон получил игровой снаряд на левом краю штрафной соперника, однако кросс выполнять не стал, а просто сохранил владение для своей команды. 
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! ЧОН! Таунсенд с правого фланга прострелил в центр штрафной соперника, Баркли игровой снаряд получил и сделал передачу левее на Чона, который ударом с левой ноги поразил дальний нижний угол!
    • 3'
      Камински со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Моррис выиграл верховое единоборство, но вот сделать точную скидку на партнёра не получилось. 
    • 2'
      Футболисты "Тоттенхэма" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в чёрной форме. Ворота Викарио в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.7% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Лутон Таун
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.46% (66)
    Меньше
    44.54% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (49)
    Нет
    58.82% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Тоттенхэм
    34.4% (44)
    3:1 Тоттенхэм
    20.3% (26)
    2:1 Тоттенхэм
    16.4% (21)
    3:0 Тоттенхэм
    10.9% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    7% (9)
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