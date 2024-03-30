Тур: 30. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ярмолюк
Егор
17
Тони
Айвен
11
Висса
Йоан
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тони АйвенНападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ким Джи СуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
41
90
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.24
|Висса Йоан
|7
|0.24
|Мопе Нил
|6
|0.21
|Тони Айвен
|4
|0.14
|Йенсен Матиас
|3
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Льюис-Поттер Кин
|2
|0.07
|Ми Бен
|2
|0.07
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Коллинз Натан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Флеккен Марк
|0
|0
|Генри Рико
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
|Дамсгор Миккель
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|7 (2)
|0.25
|Мактоминай Скотт
|7
|0.25
|Гарначо Алехандро
|5
|0.18
|Фернандеш Бруну
|4 (2)
|0.14
|Магуайр Гарри
|1
|0.04
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|8
|0
|Ониика Фрэнк
|8
|0
|Айер Кристоффер
|6
|0
|Янельт Витали
|6
|0
|Мопе Нил
|5
|0
|Годдос Саман
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Висса Йоан
|4
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|3
|0
|Флеккен Марк
|3
|0
|Тони Айвен
|3
|0
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Ми Бен
|1
|1
|Коллинз Натан
|2
|0
|Ярмолюк Егор
|2
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Регилон Серхио
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варан Рафаэль
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Эрик тен Хаг
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
4
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
8
19
Брентфорд
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
9%
5
26%
1-15
7
30%
4
21%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
6
32%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
17%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
9
30%
8
44%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90
Пропущено
25
20
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
3
15%
1-15
1
4%
7
35%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
5
20%
3
15%
46-60
8
32%
4
20%
61-75
3
12%
2
10%
76-90
Забито
40
40
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
5
13%
7
18%
1-15
9
23%
7
18%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
6
15%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
8
20%
13
33%
76-90
Пропущено
55
38
22 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
9
16%
4
11%
1-15
5
9%
8
21%
16-30
8
15%
2
5%
31-45
8
15%
6
16%
46-60
13
24%
8
21%
61-75
12
22%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
77
77
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
510
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
217
1217
1216
524
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брентфорд
3% (4)
Ничья
8.3% (11)
Манчестер Юнайтед
88.7% (118)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (91)
Меньше
24.79% (30)
Обе команды забьют
Да
79.34% (96)
Нет
20.66% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
54.9% (73)
0:1 Манчестер Юнайтед
9% (12)
0:2 Манчестер Юнайтед
8.3% (11)
1:1 Ничья
5.3% (7)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
2:1 Брентфорд
1.5% (2)
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