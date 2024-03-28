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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брентфорд
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 55
Брентфорд 3.6% (2)
X 7.3% (4)
Манчестер Юнайтед 89.1% (49)
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Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

41
90

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.24
Висса Йоан 7 0.24
Мопе Нил 6 0.21
Тони Айвен 4 0.14
Йенсен Матиас 3 0.1
Норгор Кристиан 2 0.07
Льюис-Поттер Кин 2 0.07
Ми Бен 2 0.07
Расмуссен Мадс 1 0.03
Айер Кристоффер 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Коллинз Натан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Флеккен Марк 0 0
Генри Рико 0 0
Регилон Серхио 0 0
Дамсгор Миккель 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.25
Рэшфорд Маркус 7 (2) 0.25
Мактоминай Скотт 7 0.25
Гарначо Алехандро 5 0.18
Фернандеш Бруну 4 (2) 0.14
Магуайр Гарри 1 0.04
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 8 0
Ониика Фрэнк 8 0
Айер Кристоффер 6 0
Янельт Витали 6 0
Мопе Нил 5 0
Годдос Саман 5 0
Хикки Аарон 5 0
Висса Йоан 4 0
Йоргенсен Матиас Занка 3 0
Флеккен Марк 3 0
Тони Айвен 3 0
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 1 1
Коллинз Натан 2 0
Ярмолюк Егор 2 0
Генри Рико 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Томас Франк 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 8 0
Далот Диогу 5 1
Регилон Серхио 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варан Рафаэль 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Эрик тен Хаг 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
4
Брентфорд
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Манчестер Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

8
19
Брентфорд
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
17% (5)
34% (10)
Манчестер Юнайтед
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
46% (13)
43% (12)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
21% (6)
50% (14)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
2
9%
5
26%
1-15
7
30%
4
21%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
3
13%
6
32%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
17%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
9
30%
8
44%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
5
29%
29%
7
33%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
16%
3
15%
1-15
1
4%
7
35%
16-30
4
16%
1
5%
31-45
5
20%
3
15%
46-60
8
32%
4
20%
61-75
3
12%
2
10%
76-90

Забито

40
40
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
5
13%
7
18%
1-15
9
23%
7
18%
16-30
5
13%
3
8%
31-45
6
15%
5
13%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
8
20%
13
33%
76-90

Пропущено

55
38
22 В 1-м тайме 14
33 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
9
16%
4
11%
1-15
5
9%
8
21%
16-30
8
15%
2
5%
31-45
8
15%
6
16%
46-60
13
24%
8
21%
61-75
12
22%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Челси 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 4:2
Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
10
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
21
7
12
17
1.5
12
16
5
24
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 49.1% пользователей.
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    • Прогнозы 55
    Брентфорд 3.6% (2)
    X 7.3% (4)
    Манчестер Юнайтед 89.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.10
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    4.00
    Реклама, betcity.ru
    3.90
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    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брентфорд
    3.6% (2)
    Ничья
    7.3% (4)
    Манчестер Юнайтед
    89.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (35)
    Меньше
    28.57% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75.51% (37)
    Нет
    24.49% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    49.1% (27)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.7% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    7.3% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
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    Манчестер Юнайтед
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