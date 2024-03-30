Тур: 30. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Робинсон Тим
0:0
Первый тайм: 22'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.14
|Арчер Камерон
|4
|0.14
|Хамер Густаво
|3
|0.1
|Макати Джон
|3 (1)
|0.1
|Бреретон Бен
|2
|0.07
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Богл Джейден
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|7
|0.23
|Рид Бобби
|5
|0.17
|Айуоби Алекс
|5
|0.17
|Хименес Рауль
|5
|0.17
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.13
|Уилсон Гарри
|3
|0.1
|Пальинья Жоау
|3
|0.1
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Хамер Густаво
|8
|0
|Богл Джейден
|8
|0
|Макбарни Оливер
|4
|2
|Норвуд Оливер
|7
|0
|Робинсон Джек
|7
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Угелумба Кэлвин
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Фулхэм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
12
14
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Фулхэм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
6
28
Шеффилд Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Фулхэм
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
24% (7)
55% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
18
42
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
4
27%
2
12%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
5
29%
29%
61-75
6
40%
4
24%
76-90
Пропущено
39
26
21 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
13%
0
0%
1-15
10
26%
1
4%
16-30
6
15%
7
27%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
4
10%
7
27%
61-75
8
21%
7
27%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
1
9%
2
7%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
1
9%
6
21%
31-45
1
9%
7
24%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90
Пропущено
33
15
11 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
4
27%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
5
15%
3
20%
46-60
8
24%
3
20%
61-75
9
27%
3
20%
76-90
Забито
26
46
10 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
8%
3
7%
1-15
3
12%
9
20%
16-30
5
19%
8
17%
31-45
1
4%
7
15%
46-60
7
27%
10
22%
61-75
8
31%
9
20%
76-90
Пропущено
72
41
32 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 27
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 21
9
13%
1
2%
1-15
16
22%
5
12%
16-30
7
10%
8
20%
31-45
11
15%
7
17%
46-60
12
17%
10
24%
61-75
17
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Точный счет
1:2
2 раза 14%
0:5
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
410
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1910
721
1217
127
821
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|0:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 43
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|47 - 45
|40
|12.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 44
|39
|13.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 53
|36
|14.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 48
|32
|15.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|17.
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|44 - 61
|25
|18.
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|21
|19.
|0:0 Заявка
|30
|4
|6
|20
|29 - 63
|18
|20.
|0:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|10
|0
|5
|29 - 20
|30
|7.
|0:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|19 - 22
|11
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 42
|9
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 21
|13
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|22 - 35
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|15 (4)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:0 Фулхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
10.4% (13)
Ничья
21.6% (27)
Фулхэм
68% (85)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
77.97% (92)
Нет
22.03% (26)
Популярный счёт
1:2 Фулхэм
37.6% (47)
1:1 Ничья
14.4% (18)
0:1 Фулхэм
13.6% (17)
1:3 Фулхэм
8% (10)
2:2 Ничья
5.6% (7)
2:1 Шеффилд Юнайтед
5.6% (7)
0:2 Фулхэм
4% (5)
1:0 Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
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