Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

100' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

99' Рефери не любит споров - именно за это Норвуд Оливер сейчас получил желтую

94' Команда Фулхэм сравняла счет! Игра продолжается!

93' Г О О О О Л - Родриго Мунис точно бьет ножницами и забивает гол правой ногой! Супер!

93' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Робинсон Энтони пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем

92' Виллиан Боргес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Фулхэм

90' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Траоре Адама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Удар от ворот произведет Фулхэм

86' Забив гол, Фулхэм сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

86' Г О О О О Л - Рид Бобби из команды Фулхэм правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

84' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шеффилд Юнайтед отменен из-за положения "вне игры".

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шеффилд Юнайтед

81' Осборн Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновлен

79' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Пальинья Жоау оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 30010 болельщиков

76' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шеффилд Юнайтед

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

70' Арбластер Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Г О О О О Л - Макбарни Оливер забивает с левой ноги!

68' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Осборн Бен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Команда Фулхэм сравняла счет! Игра продолжается!

62' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Холгейт Мэйсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Команда Шеффилд Юнайтед забила мяч, хотя лучше играли соперники

58' Макбарни Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Игра в одни ворота сейчас. Фулхэм доминирует и владеет мячом

57' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Робинсон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Арбластер Олли получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Арбластер Олли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Фулхэм

48' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ШТАНГА! Пробил головой Родриго Мунис прямо в каркас ворот!

47' Перейра Андреас из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.