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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 30010 Главный судья: Робинсон Тим
Шеффилд Юнайтед
3:3
Конец матча
Фулхэм
0'
1:0
58' Гол
Бреретон Бен
61' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
1:1
62' Гол
Пальинья Жоау
2:1
68' Гол
Макбарни Оливер
3:1
70' Гол
Бреретон Бен
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Макбарни Оливер
3:2
86' Гол
Рид Бобби
3:3
90' Гол
Родриго Мунис
90' Желтая карточка
Норвуд Оливер
90' Желтая карточка
Хамер Густаво
90' Желтая карточка
Угелумба Кэлвин
90' Желтая карточка
Богл Джейден
90'+16

Ход матча

58'
Бреретон Бен
(Макбарни Оливер)
1:0
61'
Холгейт Мэйсон
 
62'
1:1
Пальинья Жоау
(Перейра Андреас)
63'
 
Траоре Адама
Лукич Саша
68'
Макбарни Оливер
(Бреретон Бен)
2:1
70'
Бреретон Бен
(Хамер Густаво)
3:1
74'
 
Кэрни Том
Айуоби Алекс
82'
Макбарни Оливер
 
85'
Норвуд Оливер
Арбластер Олли
 
85'
Трасти Остон
Винисиус Соуза
 
85'
 
Тете Кенни
Кастань Тимоти
85'
 
Хименес Рауль
Адарабиойо Олуватосин
85'
 
Рид Бобби
Перейра Андреас
86'
3:2
Рид Бобби
(Кэрни Том)
90'
Макати Джон
Макбарни Оливер
 
90'
3:3
Родриго Мунис
(Траоре Адама)
90'
Норвуд Оливер
 
90'
Хамер Густаво
 
90'
 
Угелумба Кэлвин
90'
Богл Джейден
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 15
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 208 Количество передач 576
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Шеффилд Юнайтед 10.4% (13)
X 21.6% (27)
Фулхэм 68% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Грбич
Иво
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
21
Винисиус
Соуза
24
Арбластер
Олли
8
Хамер
Густаво
23
Осборн
Бен
9
Макбарни
Оливер
11
Бреретон
Бен
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
19
Родриго
Мунис
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Фулхэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
Ч
4:0
Ч
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
4:5
КЛА
3:0
К
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 5 (2) 0.17
Бреретон Бен 4 0.14
Арчер Камерон 4 0.14
Хамер Густаво 3 0.1
Макати Джон 3 (1) 0.1
Робинсон Джек 1 0.03
Ахмедходжич Анел 1 0.03
Богл Джейден 1 0.03
Винисиус Соуза 1 0.03
Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
Бэлдок Джордж 0 0
Осборн Бен 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго Мунис 8 0.27
Рид Бобби 6 0.2
Айуоби Алекс 5 0.17
Хименес Рауль 5 0.17
Виллиан Боргес 4 (2) 0.13
Пальинья Жоау 4 0.13
Уилсон Гарри 3 0.1
Винисиус Карлос 2 0.07
Перейра Андреас 1 0.03
Кэрни Том 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Лукич Саша 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Робинсон Энтони 0 0
Кастань Тимоти 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамер Густаво 9 0
Богл Джейден 9 0
Норвуд Оливер 8 0
Ахмедходжич Анел 8 0
Макбарни Оливер 4 2
Робинсон Джек 7 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Томас Люк 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Дэвис Том 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Грбич Иво 1 0
Бреретон Бен 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Уилсон Гарри 6 0
Угелумба Кэлвин 4 1
Рид Харрисон 5 0
Перейра Андреас 5 0
Рим Тим 3 1
Хименес Рауль 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Лено Бернд 3 0
Рид Бобби 3 0
Кэрни Том 2 0
Тете Кенни 2 0
Кастань Тимоти 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Лукич Саша 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Траоре Адама 1 0
Родак Марек 1 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Балло-Туре Фоде 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Фулхэм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

15
17
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Фулхэм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

6
28
Шеффилд Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Фулхэм
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

28
11

Упущенные победы

21
45

Голы по времени матча

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
6
30%
61-75
6
33%
6
30%
76-90

Пропущено

42
29
21 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
12%
0
0%
1-15
10
24%
1
3%
16-30
6
14%
7
24%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
5
12%
9
31%
61-75
10
24%
7
24%
76-90

Забито

11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
9%
2
7%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
1
9%
6
21%
31-45
1
9%
7
24%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90

Пропущено

33
15
11 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
4
27%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
5
15%
3
20%
46-60
8
24%
3
20%
61-75
9
27%
3
20%
76-90

Забито

29
49
10 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
7%
3
6%
1-15
3
10%
9
18%
16-30
5
17%
8
16%
31-45
2
7%
7
14%
46-60
9
31%
11
22%
61-75
8
28%
11
22%
76-90

Пропущено

75
44
32 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
9
12%
1
2%
1-15
16
21%
5
11%
16-30
7
9%
8
18%
31-45
11
15%
8
18%
46-60
13
17%
12
27%
61-75
19
25%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Фулхэм

Точный счет

1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
8
7
1
14
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
10
8
21
1.5
13
17
2
27
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 30 18 5 7 62 - 42 59
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 17 5 7 61 - 43 56
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 12 5 12 42 - 46 41
11.
Челси
 Заявка 28 11 7 10 49 - 47 40
12.
Фулхэм
 Заявка 30 11 6 13 46 - 47 39
13.
Борнмут
 Заявка 29 10 8 11 44 - 54 38
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 34 - 49 30
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 29 8 7 14 30 - 41 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 8 16 36 - 52 22
18.
Лутон Таун
 Заявка 30 5 7 18 44 - 63 22
19.
Бёрнли
 Заявка 30 4 6 20 31 - 65 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 29 3 6 20 27 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 11 1 3 37 - 19 34
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 20 33
6.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 22 22
13.
Борнмут
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 4 4 7 20 - 22 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 2 3 10 15 - 45 9
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 2 8 20 - 25 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 5 7 15 - 29 14
13.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 15 - 23 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Фулхэм
 Заявка 15 2 5 8 17 - 32 11
16.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
18.
Бёрнли
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 4 9 22 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 15 (8)
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Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
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