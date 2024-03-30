Тур: 30. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 30010 Главный судья: Робинсон Тим
3:3
Конец матча
0'
1:0
58' ГолБреретон Бен
61' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
1:1
62' ГолПальинья Жоау
2:1
68' ГолМакбарни Оливер
3:1
70' ГолБреретон Бен
82' Undefined phrase: football_event_Макбарни Оливер
3:2
86' ГолРид Бобби
3:3
90' ГолРодриго Мунис
90' Желтая карточкаНорвуд Оливер
90' Желтая карточкаХамер Густаво
90' Желтая карточкаУгелумба Кэлвин
90' Желтая карточкаБогл Джейден
90'+16
Ход матча
58'
1:0
61'
62'
1:1
68'
2:1
70'
3:1
82'
90'
3:3
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 15
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
208 Количество передач 576
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Фулхэма»
-
-
13
Грбич
Иво
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
11
Бреретон
Бен
17
Лено
Бернд
28
Лукич
Саша
22
Айуоби
Алекс
- Основной состав
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бреретон БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Кертис СэмЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|5 (2)
|0.17
|Бреретон Бен
|4
|0.14
|Арчер Камерон
|4
|0.14
|Хамер Густаво
|3
|0.1
|Макати Джон
|3 (1)
|0.1
|Робинсон Джек
|1
|0.03
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.03
|Богл Джейден
|1
|0.03
|Винисиус Соуза
|1
|0.03
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родриго Мунис
|8
|0.27
|Рид Бобби
|6
|0.2
|Айуоби Алекс
|5
|0.17
|Хименес Рауль
|5
|0.17
|Виллиан Боргес
|4 (2)
|0.13
|Пальинья Жоау
|4
|0.13
|Уилсон Гарри
|3
|0.1
|Винисиус Карлос
|2
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|Кэрни Том
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Лукич Саша
|1
|0.03
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.03
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Кастань Тимоти
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамер Густаво
|9
|0
|Богл Джейден
|9
|0
|Норвуд Оливер
|8
|0
|Ахмедходжич Анел
|8
|0
|Макбарни Оливер
|4
|2
|Робинсон Джек
|7
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Томас Люк
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|12
|0
|Уилсон Гарри
|6
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|1
|Рид Харрисон
|5
|0
|Перейра Андреас
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Хименес Рауль
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Лено Бернд
|3
|0
|Рид Бобби
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Кастань Тимоти
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Фулхэм
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
15
17
Шеффилд Юнайтед
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Фулхэм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
6
28
Шеффилд Юнайтед
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Фулхэм
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
27% (8)
53% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
28
11
Упущенные победы
21
45
Голы по времени матча
Забито
18
20
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
22%
2
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
6
33%
6
30%
61-75
6
33%
6
30%
76-90
Пропущено
42
29
21 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
12%
0
0%
1-15
10
24%
1
3%
16-30
6
14%
7
24%
31-45
6
14%
5
17%
46-60
5
12%
9
31%
61-75
10
24%
7
24%
76-90
Забито
11
29
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
1
9%
2
7%
1-15
3
27%
4
14%
16-30
1
9%
6
21%
31-45
1
9%
7
24%
46-60
3
27%
5
17%
61-75
2
18%
5
17%
76-90
Пропущено
33
15
11 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
4
12%
1
7%
1-15
6
18%
4
27%
16-30
1
3%
1
7%
31-45
5
15%
3
20%
46-60
8
24%
3
20%
61-75
9
27%
3
20%
76-90
Забито
29
49
10 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 14
11 Не забивали 10
2
7%
3
6%
1-15
3
10%
9
18%
16-30
5
17%
8
16%
31-45
2
7%
7
14%
46-60
9
31%
11
22%
61-75
8
28%
11
22%
76-90
Пропущено
75
44
32 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 22
9
12%
1
2%
1-15
16
21%
5
11%
16-30
7
9%
8
18%
31-45
11
15%
8
18%
46-60
13
17%
12
27%
61-75
19
25%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Челси - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ротерхэм 1:0 Фулхэм - Арсенал 2:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Эвертон - Фулхэм 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Точный счет
1:2
2 раза 13%
0:5
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
5:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:5
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
0
10 раз 33%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
2
4 раза 13%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
510
87
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
105
311
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
2010
821
1317
227
921
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10