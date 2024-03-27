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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Астон Вилла
 
Позже
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Вулверхэмптон

История личных встреч

Астон Вилла
Вулверхэмптон

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

21 матч

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.09

Среднее время на гол

75
82

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1.1

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 16 0.55
Соарес Дуглас 9 (4) 0.31
Бэйли Леон 8 0.28
Макгинн Джон 6 0.21
Диаби Мусса 4 0.14
Кэш Мэтти 2 0.07
Морено Алекс 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Дуран Джон 2 0.07
Торрес Пау II 2 0.07
Тилеманс Юри 1 0.03
Динь Люка 1 0.03
Рамси Джакоб 1 0.03
Дендонкер Леандер 1 0.03
Ленгле Клеман 0 0
Камара Бубакар I 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 10 (1) 0.36
Кунья Матеус 9 (1) 0.32
Лемина Марио 4 0.14
Сарабия Пабло 3 (1) 0.11
Нету Педру 2 0.07
Гомес Жоао 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Калайджич Саша 2 0.07
Килман Макс 2 0.07
Доусон Крэйг 1 0.04
Аит-Нури Раян 1 0.04
Доэрти Мэтт 1 0.04
Гомеш Тоти 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгинн Джон 7 1
Камара Бубакар I 7 1
Соарес Дуглас 8 0
Дзаньоло Николо 7 0
Кэш Мэтти 6 0
Динь Люка 5 0
Конса Эзри 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Уоткинс Олли 4 0
Бэйли Леон 4 0
Дуран Джон 4 0
Карлос Диего Сантос 3 0
Ленгле Клеман 2 0
Морено Алекс 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Рамси Джакоб 2 0
Диаби Мусса 1 0
Роджерс Морган 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Унаи Эмери 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 9 1
Доусон Крэйг 7 0
Семеду Нелсон 7 0
Гомес Жоао 6 0
Аит-Нури Раян 6 0
Кунья Матеус 5 0
Килман Макс 5 0
Нету Педру 4 0
Хи-Чан Хван 4 0
Гомеш Тоти 3 0
Луис Матеус II 1 1
О'Нил Гари 2 0
Силва Фабио 2 0
Дойл Томми 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Доэрти Мэтт 1 0
Са Жозе 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Буэно Уго 1 0
Фрейзер Натан 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
7
Астон Вилла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

22
15
Астон Вилла
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Вулверхэмптон
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
18

Упущенные победы

26
22

Голы по времени матча

Забито

34
19
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
9%
2
11%
1-15
7
21%
3
16%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
8
24%
4
21%
61-75
9
26%
7
37%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
6
30%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90

Забито

26
21
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
12%
1
5%
1-15
10
38%
2
10%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
19%
6
29%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
18%
5
23%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
7
32%
6
27%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90

Забито

60
40
28 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
6
10%
3
8%
1-15
17
28%
5
13%
16-30
5
8%
4
10%
31-45
7
12%
6
15%
46-60
11
18%
9
23%
61-75
14
23%
13
33%
76-90

Пропущено

42
46
15 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
4
10%
9
20%
1-15
7
17%
6
13%
16-30
4
10%
5
11%
31-45
13
31%
9
20%
46-60
7
17%
5
11%
61-75
7
17%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
7
7
8
6
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
6
8
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
2
12
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
5
16
13
1.5
13
15
11
18
2.5
4
24
5
24
3.5
2
26
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Тирни Пол

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    • Прогнозы 53
    Астон Вилла 96.2% (51)
    X 3.8% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.65
    4.80
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    5.10
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    96.2% (51)
    Ничья
    3.8% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64% (32)
    Меньше
    36% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    45.3% (24)
    2:0 Астон Вилла
    17% (9)
    1:0 Астон Вилла
    15.1% (8)
    3:1 Астон Вилла
    11.3% (6)
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