Тур: 30. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тирни Пол
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Астон Вилла
Вулверхэмптон
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
21 матч
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
1.09
Среднее время на гол
75
82
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1.1
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|16
|0.55
|Соарес Дуглас
|9 (4)
|0.31
|Бэйли Леон
|8
|0.28
|Макгинн Джон
|6
|0.21
|Диаби Мусса
|4
|0.14
|Кэш Мэтти
|2
|0.07
|Морено Алекс
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Дуран Джон
|2
|0.07
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|Тилеманс Юри
|1
|0.03
|Динь Люка
|1
|0.03
|Рамси Джакоб
|1
|0.03
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Камара Бубакар I
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|10 (1)
|0.36
|Кунья Матеус
|9 (1)
|0.32
|Лемина Марио
|4
|0.14
|Сарабия Пабло
|3 (1)
|0.11
|Нету Педру
|2
|0.07
|Гомес Жоао
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Калайджич Саша
|2
|0.07
|Килман Макс
|2
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.04
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|Доэрти Мэтт
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|7
|1
|Камара Бубакар I
|7
|1
|Соарес Дуглас
|8
|0
|Дзаньоло Николо
|7
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Динь Люка
|5
|0
|Конса Эзри
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Уоткинс Олли
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Дуран Джон
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|3
|0
|Ленгле Клеман
|2
|0
|Морено Алекс
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Рамси Джакоб
|2
|0
|Диаби Мусса
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемина Марио
|9
|1
|Доусон Крэйг
|7
|0
|Семеду Нелсон
|7
|0
|Гомес Жоао
|6
|0
|Аит-Нури Раян
|6
|0
|Кунья Матеус
|5
|0
|Килман Макс
|5
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Хи-Чан Хван
|4
|0
|Гомеш Тоти
|3
|0
|Луис Матеус II
|1
|1
|О'Нил Гари
|2
|0
|Силва Фабио
|2
|0
|Дойл Томми
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Фрейзер Натан
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
7
Астон Вилла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Вулверхэмптон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
22
15
Астон Вилла
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Вулверхэмптон
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
34
19
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
3
9%
2
11%
1-15
7
21%
3
16%
16-30
3
9%
1
5%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
8
24%
4
21%
61-75
9
26%
7
37%
76-90
Пропущено
20
24
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
6
30%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Забито
26
21
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
12%
1
5%
1-15
10
38%
2
10%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
5
19%
6
29%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
18%
5
23%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
7
32%
6
27%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
3
14%
5
23%
76-90
Забито
60
40
28 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
6
10%
3
8%
1-15
17
28%
5
13%
16-30
5
8%
4
10%
31-45
7
12%
6
15%
46-60
11
18%
9
23%
61-75
14
23%
13
33%
76-90
Пропущено
42
46
15 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
4
10%
9
20%
1-15
7
17%
6
13%
16-30
4
10%
5
11%
31-45
13
31%
9
20%
46-60
7
17%
5
11%
61-75
7
17%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Аякс 4:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Аякс - Астон Вилла 0:0
Лутон Таун - Астон Вилла 2:3 Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Фулхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Челси 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Челси - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Вест Бромвич - Вулверхэмптон 0:2 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:4 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
86
77
86
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
104
87
68
312
212
114
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
235
1613
1315
1118
424
524
226
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|59 - 42
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|46 - 50
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 44
|38
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|21
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон
Исход игры
Астон Вилла
96.2% (51)
Ничья
3.8% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64% (32)
Меньше
36% (18)
Обе команды забьют
Да
64% (32)
Нет
36% (18)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
45.3% (24)
2:0 Астон Вилла
17% (9)
1:0 Астон Вилла
15.1% (8)
3:1 Астон Вилла
11.3% (6)
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