Тур: 30. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Кавана Крис
0:1
Первый тайм: 34'
Ход матча
11'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
43
Эйна
Ола
22
Йейтс
Райан
27
Ориги
Дивок
11
Вуд
Крис
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.71
Среднее время на гол
157
126
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.14
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
78
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|9
|0.3
|Авонийи Тайво
|6
|0.2
|Эланга Энтони
|5
|0.17
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.13
|Гиббс-Уайт Морган
|3 (1)
|0.1
|Домингес Николас
|2
|0.07
|Тоффоло Харри
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Боли Вийи
|1
|0.03
|Данило Ларанжера
|1
|0.03
|Ньякат Мусса
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|6 (2)
|0.21
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.21
|Эзе Эберечи
|6 (1)
|0.21
|Эдуар Одсонн
|6
|0.21
|Айю Джордан
|4
|0.14
|Андерсен Йоаким
|2
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиббс-Уайт Морган
|7
|0
|Мангаля Орель
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|6
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Тоффоло Харри
|3
|0
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|Домингес Николас
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Омобамиделе Эндрю
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Селс Матц
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Кристал Пэлас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
11
Ноттингем Форест
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Кристал Пэлас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
7
14
Ноттингем Форест
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Кристал Пэлас
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
54% (15)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
18% (5)
36% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
19
15
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 15
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
4
21%
3
20%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Пропущено
21
27
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
5
19%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
5
24%
2
7%
61-75
5
24%
12
44%
76-90
Забито
17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
4
24%
3
15%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
5
29%
29%
2
10%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
1
6%
4
20%
76-90
Пропущено
29
19
17 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
5
17%
3
16%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
5
17%
9
47%
76-90
Забито
36
35
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
7
19%
3
9%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
7
19%
4
11%
31-45
7
19%
8
23%
46-60
6
17%
7
20%
61-75
7
19%
8
23%
76-90
Пропущено
50
46
23 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
6
12%
8
17%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
8
16%
5
11%
46-60
9
18%
4
9%
61-75
10
20%
21
46%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Астон Вилла - Ноттингем Форест 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Точный счет
2:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 57%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
0
8 раз 28%
1
8 раз 28%
3
1 раз 3%
1
15 раз 54%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
86
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
510
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
226
1316
721
128
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|0:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 43
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|47 - 45
|40
|12.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 44
|39
|13.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 53
|36
|14.
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 48
|32
|15.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|17.
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|44 - 61
|25
|18.
|0:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 52
|21
|19.
|0:0 Заявка
|30
|4
|6
|20
|29 - 63
|18
|20.
|0:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|10
|0
|5
|29 - 20
|30
|7.
|0:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 24
|18
|14.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|19 - 22
|11
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 42
|9
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 21
|13
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|22 - 35
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|15 (4)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас
Исход игры
Ноттингем Форест
40.7% (50)
Ничья
48% (59)
Кристал Пэлас
11.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (50)
2:1 Ноттингем Форест
22.8% (28)
1:0 Ноттингем Форест
13% (16)
1:2 Кристал Пэлас
7.3% (9)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:0 Ноттингем Форест
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:1 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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