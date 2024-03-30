Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Хьюз Уилл выиграл воздушное противоборство у Джованни Рейна.

89' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали

89' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

86' Матч возобновлен

84' Эйна Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Сегодняшная посещаемость составляет 29520 болельщиков

83' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Уортон Адам выиграл воздушное противоборство у Джованни Рейна.

76' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Гиббс-Уайт Морган не смог попасть в створ ударом издали

74' Джованни Рейна пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон держит все под контролем

74' Хадсон-Одои Каллум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Неко Уильямс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Вуд Крис нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

70' Шлупп Джеффри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Хорошую попытку сделал Эзе Эберечи . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Шлупп Джеффри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Уорд Джоэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матета Жан-Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Игра в одни ворота сейчас. Ноттингем Форест доминирует и владеет мячом

63' Джованни Рейна наказан за толчок Уортон Адам

62' Джованни Рейна сделал ключевой пас для гола!

61' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Тактическая замена. Ориги Дивок уходит с поля и его заменяет Джованни Рейна

60' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Эзе Эберечи выиграл воздушное противоборство у Неко Уильямс.

58' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Айю Джордан не смог попасть в створ ударом издали

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Ричардс Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ричардс Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Хадсон-Одои Каллум . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Эзе Эберечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Уортон Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Фелипе Аугусто IV - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

49' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест в офсайде

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника