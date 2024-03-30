Тур: 30. Стадион: Виталити. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
18
Адамс
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Эвертон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
38
75
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|16 (1)
|0.57
|Семеньо Антуан
|7
|0.25
|Клюйверт Джастин
|4
|0.14
|Сенеси Маркос
|3
|0.11
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.04
|Скотт Алекс
|1
|0.04
|Унал Энес
|1
|0.04
|Уттара Данго
|1
|0.04
|Мур Киффер
|1
|0.04
|Забарный Илья
|1
|0.04
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.21
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.11
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|Миколенко Виталий
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Гомеш Бету
|2
|0.07
|Онана Амаду
|2
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.04
|Тарковски Джеймс
|1
|0.04
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.04
|Кин Майкл
|1
|0.04
|Гомеш Андре
|1
|0.04
|Данджума Арно
|1
|0.04
|Доббин Льюис
|1
|0.04
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Соланке Доминик
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
5
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эвертон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
18
13
Борнмут
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Эвертон
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
5
28%
4
27%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
5
22%
3
15%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
5
21%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
3
19%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
7
44%
76-90
Пропущено
28
17
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
5
18%
6
35%
61-75
7
25%
4
24%
76-90
Забито
42
31
15 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
7
17%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
3
7%
3
10%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
9
21%
4
13%
61-75
10
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
51
37
22 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
12%
5
14%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
9
18%
4
11%
46-60
8
16%
11
30%
30%
61-75
12
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Результаты матчей
Борнмут
Эвертон
Точный счет
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
410
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
77
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1315
820
523
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|0:1 Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 43
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11.
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|47 - 45
|40
|12.
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|43 - 44
|39
|13.
|0:0 Заявка
|29
|9
|9
|11
|42 - 53
|36
|14.
|0:0 Заявка
|29
|7
|9
|13
|33 - 48
|30
|15.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|29 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|17.
|1:0 Заявка
|30
|6
|7
|17
|44 - 61
|25
|18.
|0:0 Заявка
|30
|6
|8
|16
|35 - 51
|22
|19.
|0:0 Заявка
|30
|4
|6
|20
|29 - 63
|18
|20.
|0:0 Заявка
|29
|3
|6
|20
|24 - 74
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|6.
|0:1 Заявка
|15
|10
|0
|5
|29 - 20
|30
|7.
|0:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 24
|18
|14.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 21
|12
|18.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 42
|9
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 28
|14
|13.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 21
|13
|14.
|1:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|22 - 35
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|16.
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|15 (4)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Эвертон
Исход игры
Борнмут
43.2% (54)
Ничья
42.4% (53)
Эвертон
14.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (43)
2:1 Борнмут
23.2% (29)
1:0 Борнмут
13.6% (17)
1:2 Эвертон
10.4% (13)
2:2 Ничья
4% (5)
2:0 Борнмут
1.6% (2)
3:1 Борнмут
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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