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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Борнмут
0:0
Первый тайм: 4'
Эвертон
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 125
Борнмут 43.2% (54)
X 42.4% (53)
Эвертон 14.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Эвертон
2.25
3.70
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3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
6
Мефам
Крис
3
Керкез
Милош
18
Адамс
Тайлер
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Соланке
Доминик
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
22
Годфри
Бен
11
Харрисон
Джек
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
Борнмут
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Борнмут
Эвертон

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.14

Среднее время на гол

40
78

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.43
1.25

Среднее время на гол

37
72

Всего голов

35
18

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

38
75

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 16 (1) 0.57
Семеньо Антуан 7 0.25
Клюйверт Джастин 4 0.14
Сенеси Маркос 3 0.11
Тавернер Маркус 2 0.07
Биллинг Филип 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Брукс Дэвид 1 0.04
Скотт Алекс 1 0.04
Унал Энес 1 0.04
Уттара Данго 1 0.04
Мур Киффер 1 0.04
Забарный Илья 1 0.04
Кристи Райан 0 0
Кук Льюис 0 0
Смит Адам 0 0
Мефам Крис 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.21
Харрисон Джек 3 0.11
Калверт-Льюин Доминик 3 0.11
Макнил Дуайт 2 0.07
Миколенко Виталий 2 0.07
Брэнтуэйт Джерред 2 0.07
Гомеш Бету 2 0.07
Онана Амаду 2 0.07
Гарнер Джеймс 1 0.04
Тарковски Джеймс 1 0.04
Гуэйе Идрисса 1 0.04
Кин Майкл 1 0.04
Гомеш Андре 1 0.04
Данджума Арно 1 0.04
Доббин Льюис 1 0.04
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 8 0
Кук Льюис 4 1
Семеньо Антуан 5 0
Биллинг Филип 3 1
Смит Адам 4 0
Нето Мурара 4 0
Кристи Райан 4 0
Клюйверт Джастин 4 0
Забарный Илья 4 0
Керкез Милош 3 0
Ираола Андони 2 0
Скотт Алекс 2 0
Соланке Доминик 2 0
Тавернер Маркус 2 0
Мефам Крис 2 0
Уттара Данго 2 0
Брукс Дэвид 1 0
Келли Ллойд 1 0
Февр Ромен 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Тарковски Джеймс 5 0
Дукуре Абдулай 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Онана Амаду 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 2 0
Годфри Бен 2 0
Гомеш Бету 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Доббин Льюис 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Борнмут
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
5
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эвертон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

18
13
Борнмут
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Эвертон
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
5
28%
4
27%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
3
13%
5
25%
61-75
5
22%
3
15%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
5
21%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
3
19%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
7
44%
76-90

Пропущено

28
17
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
5
18%
6
35%
61-75
7
25%
4
24%
76-90

Забито

42
31
15 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
7
17%
5
16%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
3
7%
3
10%
31-45
8
19%
6
19%
46-60
9
21%
4
13%
61-75
10
24%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

51
37
22 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
12%
5
14%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
9
18%
4
11%
46-60
8
16%
11
30%
30%
61-75
12
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3

Результаты матчей

Борнмут
Эвертон

Точный счет

0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
13
15
1.5
8
20
5
23
2.5
4
24
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 29 16 5 8 59 - 43 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
11.
Челси
 0:0 Заявка 28 11 7 10 47 - 45 40
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 6 13 43 - 44 39
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 29 9 9 11 42 - 53 36
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 29 7 9 13 33 - 48 30
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 39 26
16.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 30 6 7 17 44 - 61 25
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 30 6 8 16 35 - 51 22
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 30 4 6 20 29 - 63 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 29 3 6 20 24 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
5.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 15 10 0 5 29 - 20 30
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 24 18
14.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 4 4 7 19 - 21 12
18.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 42 9
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 0:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 15 3 5 7 14 - 28 14
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 5 4 6 14 - 21 13
14.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 4 8 22 - 35 13
15.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 29 11
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Судья свистит. Керкез Милош атаковал сзади соперника. Это Коулмэн Шеймус заработал своей команде штрафной
  • 4'
    Адамс Тайлер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 3'
    Кук Льюис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Семеньо Антуан пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем
  • 3'
    Борнмут начинает контратаку
  • 3'
    Мефам Крис успешно блокирует удар.
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    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Борнмут начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 125
    Борнмут 43.2% (54)
    X 42.4% (53)
    Эвертон 14.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Эвертон
    2.25
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Борнмут 0:0 Эвертон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Эвертон

    Исход игры
    Борнмут
    43.2% (54)
    Ничья
    42.4% (53)
    Эвертон
    14.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.4% (43)
    2:1 Борнмут
    23.2% (29)
    1:0 Борнмут
    13.6% (17)
    1:2 Эвертон
    10.4% (13)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:0 Борнмут
    1.6% (2)
    3:1 Борнмут
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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