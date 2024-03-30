Тур: 30. Стадион: Виталити. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
30' Желтая карточкаСоланке Доминик
42' Желтая карточкаОнана Амаду
1:0
64' ГолСоланке Доминик
76' Желтая карточкаТарковски Джеймс
1:1
87' ГолГомеш Бету
2:1
90' Гол в свои воротаКоулмэн Шеймус
90'+9
Ход матча
30'
42'
64'
1:0
76'
87'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
352 Количество передач 381
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Смит
Адам
18
Адамс
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
-
11 Уттара ДангоЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Борнмут
Эвертон
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.14
Среднее время на гол
40
78
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.43
1.25
Среднее время на гол
37
72
Всего голов
35
18
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
38
75
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|17 (1)
|0.59
|Семеньо Антуан
|7
|0.24
|Клюйверт Джастин
|4
|0.14
|Сенеси Маркос
|3
|0.1
|Тавернер Маркус
|2
|0.07
|Биллинг Филип
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|Скотт Алекс
|1
|0.03
|Унал Энес
|1
|0.03
|Уттара Данго
|1
|0.03
|Мур Киффер
|1
|0.03
|Забарный Илья
|1
|0.03
|Кристи Райан
|0
|0
|Кук Льюис
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Мефам Крис
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.21
|Харрисон Джек
|3
|0.1
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0.1
|Гомеш Бету
|3
|0.1
|Макнил Дуайт
|2
|0.07
|Миколенко Виталий
|2
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.07
|Онана Амаду
|2
|0.07
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|8
|0
|Кук Льюис
|4
|1
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Биллинг Филип
|3
|1
|Смит Адам
|4
|0
|Нето Мурара
|4
|0
|Кристи Райан
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Забарный Илья
|4
|0
|Соланке Доминик
|3
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Скотт Алекс
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Мефам Крис
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Эвертон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
7
Борнмут
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
18
13
Борнмут
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Эвертон
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
59% (17)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
24% (7)
31% (9)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
25
20
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
6
32%
4
24%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
3
12%
6
29%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
5
21%
2
13%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
21%
3
19%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
7
44%
76-90
Пропущено
28
17
11 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
5
18%
6
35%
61-75
7
25%
4
24%
76-90
Забито
43
33
15 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
6 Не забивали 11
7
16%
5
15%
1-15
5
12%
4
12%
16-30
3
7%
3
9%
31-45
8
19%
6
18%
46-60
10
23%
4
12%
61-75
10
23%
11
33%
76-90
Пропущено
53
38
22 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
6
11%
5
13%
1-15
7
13%
6
16%
16-30
9
17%
4
11%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
8
15%
12
32%
61-75
14
26%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Борнмут - Лестер 0:1
Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Фулхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Борнмут - Суонси 5:0 Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1
Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3
Результаты матчей
Борнмут
Эвертон
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
78
410
213
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
96
77
411
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1811
1415
821
524
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|62 - 42
|59
|5.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|61 - 43
|56
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 54
|44
|8.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|63 - 51
|43
|9.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|10.
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 46
|41
|11.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|12.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|46 - 47
|39
|13.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|44 - 54
|38
|14.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|34 - 49
|30
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|30 - 41
|25
|17.
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|36 - 52
|22
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|44 - 63
|22
|19.
|Заявка
|30
|4
|6
|20
|31 - 65
|18
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|37 - 19
|34
|5.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|31 - 20
|33
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 19
|32
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 22
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 22
|12
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 45
|9
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 32
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 25
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 29
|14
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|16.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|22 - 37
|10
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|15 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10