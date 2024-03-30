Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

46' Тавернер Маркус из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Смит Адам из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' ШТАНГА! Так было близко к голу - Семеньо Антуан нанес удар в каркас ворот!

42' Онана Амаду получил желтую карточку от судьи

42' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Эвертон

36' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

36' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Борнмут

35' Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали

35' Дукуре Абдулай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Борнмут

34' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Борнмут

33' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Тарковски Джеймс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Онана Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Онана Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Соланке Доминик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Эвертон

29' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Тавернер Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Эвертон

24' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

22' Харрисон Джек из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Харрисон Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Смит Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Нето Мурара взял и забрал мяч на выходе

16' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Гарнер Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Дукуре Абдулай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Клюйверт Джастин пробил со штрафного прямо в стенку

8' Удар от ворот произведет Эвертон

7' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Адамс Тайлер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Эвертон

3' Кук Льюис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Семеньо Антуан пробует нанести удар издали, но Джордан Пикфорд держит все под контролем

3' Макнил Дуайт из команды Эвертон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Адамс Тайлер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Борнмут начинает с центра поля