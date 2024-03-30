Первый тайм

21' Ну что, Дисаси станет ли автором гола? Пока судьи не торопятся фиксировать взятие ворот. Там, вероятно, была игра рукой от игрока "Челси". Ну ждем вердикта.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИСАСИ! 1:0!

Судя по всему, гол забивает "Челси"! Да, так и есть. Передача с левого края от Мудрика. Дальнюю штангу успевает замкнуть Мудрик, который сферу переправляет в ворота!

19' Очередной в матче угловой подали игроки "Челси", но отбивается соперник. Мяч снова за лицевую линию улетает. За пределы поля. Будет снова угловой.

17' Ассиньон сейчас снёс на газон Мудрика, который усадил двух игроков оппонента на траву. В итоге в руках рефери первая карточка появилась.

16' Момент! Одоберт нанёс удар по воротам соперника. Сумел вратарь лондонцев достать до мяча. Свою команду он выручил!

15' Обыгрались игроки хозяев сейчас. Галлахер идеально вернул мяч на Палмера, и тот нанёс выстрел в сетку с внешней стороны рамки.