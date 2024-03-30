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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Челси
1:0
Первый тайм: 22'
Бёрнли
0'
16' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
1:0
20' Гол
Дисаси Аксель

Ход матча

16'
 
Ассиньон Лоренс
20'
Дисаси Аксель
(Мудрик Михаил)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 132
Челси 96.2% (127)
X 1.5% (2)
Бёрнли 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
49
Мурич
Ариянет
20
Ассиньон
Лоренс
2
О'Ши
Дара
33
Эстев
Максим
22
Витиньо
Виктор
II
34
Ларсен
Якоб-Бруун
24
Каллен
Джош
16
Берге
Сандер
47
Одоберт
Уилсон
25
Амдуни
Зеки
17
Фостер
Лайл
Челси
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Челси
Бёрнли

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Среднее время на гол

115
101

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.39
1.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
46

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 11 (5) 0.39
Джексон Николас 9 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.21
Мудрик Михаил 4 0.14
Фернандес Энцо 3 (1) 0.11
Галлахер Конор 2 0.07
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.13
Фофана Датро 4 0.13
Амдуни Зеки 4 0.13
Одоберт Уилсон 3 0.1
Браунхилл Джош 3 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 3 (1) 0.1
Родригес Джей 2 (1) 0.07
О'Ши Дара 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 6 1
Палмер Коул 7 0
Гюсто Мало 5 1
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 7 1
Тэйлор Чарли 7 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Эстев Максим 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
9
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
29

Упущенные победы

18
10
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Бёрнли
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
30

Упущенные победы

28
19

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
7
37%
9
31%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
1
4%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Пропущено

26
33
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
8
31%
7
21%
76-90

Забито

47
30
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
4
9%
6
20%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
6
20%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
10
21%
6
20%
61-75
10
21%
6
20%
76-90

Пропущено

45
62
16 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
4
9%
6
10%
1-15
6
13%
12
19%
16-30
6
13%
9
15%
31-45
8
18%
7
11%
46-60
6
13%
12
19%
61-75
15
33%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2
Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Бёрнли
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2

Результаты матчей

Челси
Бёрнли

Точный счет

0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
5
1.5
4
11
4
9
2.5
1
14
1
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
18
11
14
13
1.5
8
21
8
19
2.5
1
28
3
24
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 29 16 5 8 59 - 43 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 30 12 8 10 49 - 54 44
8.
Ньюкасл
 Заявка 29 13 4 12 63 - 51 43
9.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
11.
Челси
 0:0 Заявка 28 11 7 10 47 - 45 40
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 30 11 6 13 43 - 44 39
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 29 9 9 11 42 - 53 36
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 29 8 8 13 34 - 48 32
15.
Эвертон
 0:0 Заявка 29 8 8 13 29 - 39 26
16.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 30 6 7 17 44 - 61 25
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 30 6 7 17 35 - 52 21
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 30 4 6 20 29 - 63 18
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 29 3 6 20 24 - 74 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Ньюкасл
 Заявка 15 10 2 3 38 - 19 32
5.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 15 10 0 5 29 - 20 30
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
13.
Борнмут
 0:0 Заявка 15 4 6 5 19 - 24 18
14.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 15 4 3 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 42 9
20.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 2 7 24 - 32 20
8.
Челси
 0:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 15 4 4 7 15 - 28 16
12.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
13.
Эвертон
 0:0 Заявка 15 5 4 6 14 - 21 13
14.
Лутон Таун
 1:0 Заявка 15 3 4 8 22 - 35 13
15.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
16.
Фулхэм
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 29 11
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 0:1 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 0:0 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    21'
    Ну что, Дисаси станет ли автором гола? Пока судьи не торопятся фиксировать взятие ворот. Там, вероятно, была игра рукой от игрока "Челси". Ну ждем вердикта.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДИСАСИ! 1:0!
    Судя по всему, гол забивает "Челси"! Да, так и есть. Передача с левого края от Мудрика. Дальнюю штангу успевает замкнуть Мудрик, который сферу переправляет в ворота!
  • Угловой
    19'
    Очередной в матче угловой подали игроки "Челси", но отбивается соперник. Мяч снова за лицевую линию улетает. За пределы поля. Будет снова угловой.
  • Желтая карточка
    17'
    Ассиньон сейчас снёс на газон Мудрика, который усадил двух игроков оппонента на траву. В итоге в руках рефери первая карточка появилась. 
  • Опасный момент
    16'
    Момент! Одоберт нанёс удар по воротам соперника. Сумел вратарь лондонцев достать до мяча. Свою команду он выручил! 
  • Опасный момент
    15'
    Обыгрались игроки хозяев сейчас. Галлахер идеально вернул мяч на Палмера, и тот нанёс выстрел в сетку с внешней стороны рамки. 
  • 14'
    Добавили игроки хозяев в движении. Мне кажется, что что-то Почеттино там от бровки сказал подопечным. Забегали они лучше. 
  • Угловой
    12'
    Угловой разыграли футболисты коллектива хозяева, но ничего интересного стандартное положение не принесло команде хозяев. 
  • Штанга
    11'
    Момент! Чудом не забивают сейчас хозяева. Это Энцо наносид удар по воротам. Мяч попал в защитника, потом в крестовину, а далее вылетел в поле! Пронесло! 
  • 10'
    19-я атака АПЛ пока атакует лучше, чем 11-я. Более динамично действуют впереди гости. Сейчас им нужно добывать в свой актив три турнирных балла.
  • 9'
    Да, после неплохой атаки на старте матча, "Челси" перестал активничать впереди. Команда отошла большими силами в оборону, где и проводит время. 
  • 7'
    Отбиваются игроки лондонского коллектива после двух кряду навесов. "Бордовые" забрали инициативу в свои руки и сейчас пытаются своего соперника застать врасплох. 
  • Угловой
    6'
    23 метра было до ворот "синих". Принимает "Стенка" на себя выстрел. Рефери назначает угловой удар справа. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Фол сейчас фиксирует рефери. Галлахер фолит перед воротами. Явное нарушение правил фиксируется в этой ситуации. 
  • 4'
    На Мудрика от Галлахера пошла передача, но оставляла она желать лучшего. Теряет сферу коллектив хозяев. 
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    • 3'
      На первых минутах встречи стараются наладить контроль над мячом хозяева. Соперник пока не может стабилизировать ситуацию с владением снаряда. 
    • 2'
      Когда, если не сейчас? Лондонскому коллективу нужно разбираться с соперником и одерживать победу. Понятное дело, сезон уже провален, но на финишную прямую можно выйти в прекрасном расположении духа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой игре победит сильнейший! Поехали! 
    • Первый тайм
    • 21'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Челси.
    • 20'
      Мудрик Михаил сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О О О Л - Дисаси Аксель из команды Челси с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 20'
      Мудрик Михаил из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Кол Палмер из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Мудрик Михаил из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 53%, Бёрнли: 47%.
    • 20'
      Одоберт Уилсон из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Мудрик Михаил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Джексон Николас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Джексон Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 18'
      Мудрик Михаил нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 17'
      О'Ши Дара успешно блокирует удар.
    • 17'
      Кол Палмер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Гюсто Мало из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ассиньон Лоренс получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Ассиньон Лоренс из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Мудрик Михаил.
    • 15'
      Контроль мяча: Челси: 38%, Бёрнли: 62%.
    • 15'
      Ларсен Якоб-Бруун из команды Бёрнли подал угловой справа.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Кол Палмер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Витиньо Виктор II
    • 14'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 14'
      Кол Палмер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 13'
      Эстев Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Фернандес Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 12'
      Кол Палмер не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Гюсто Мало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Ассиньон Лоренс успешно блокирует удар.
    • 12'
      Фернандес Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Мудрик Михаил из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Мудрик Михаил из команды Челси разыграл угловой с левого угла.
    • 11'
      Ларсен Якоб-Бруун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Контроль мяча: Челси: 32%, Бёрнли: 68%.
    • 10'
      Зеки Амдуни из команды Бёрнли перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Мудрик Михаил навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Фернандес Энцо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Эстев Максим успешно блокирует удар.
    • 10'
      Джексон Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 9'
      Ларсен Якоб-Бруун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 8'
      Одоберт Уилсон из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 6'
      Контроль мяча: Челси: 50%, Бёрнли: 50%.
    • 6'
      Кукурелья Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      Ларсен Якоб-Бруун из команды Бёрнли подал угловой справа.
    • 5'
      Дисаси Аксель успешно блокирует удар.
    • 5'
      Ларсен Якоб-Бруун пробил со штрафного прямо в стенку
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Конор Галлахер из команды Челси поставил подножку. Пострадал Каллен Джош
    • 4'
      Кукурелья Марк успешно блокирует удар.
    • 4'
      Одоберт Уилсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Фостер Лайл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Кайседо Мойсес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Одоберт Уилсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гюсто Мало из команды Челси поставил подножку. Пострадал Фостер Лайл
    • 2'
      Удар от ворот произведет Бёрнли
    • 2'
      Кол Палмер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Фостер Лайл из команды Бёрнли заходит слишком далеко, он валит Кайседо Мойсес.
    • 1'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Бёрнли начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:0 Бёрнли

    Исход игры
    Челси
    96.2% (127)
    Ничья
    1.5% (2)
    Бёрнли
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.92% (53)
    Меньше
    55.08% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    40.68% (48)
    Нет
    59.32% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    41.7% (55)
    2:1 Челси
    22.7% (30)
    3:1 Челси
    11.4% (15)
    1:0 Челси
    6.1% (8)
    3:0 Челси
    3.8% (5)
    0:2 Бёрнли
    1.5% (2)
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