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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Челси
 
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Бёрнли
Прогнозы 57
Челси 100% (57)
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Челси
Бёрнли

История личных встреч

Челси
Бёрнли

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Среднее время на гол

115
101

Всего голов

25
35

Голов в среднем за матч

1.39
1.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
46

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 11 (5) 0.41
Джексон Николас 9 0.33
Стерлинг Рахим 6 0.22
Мудрик Михаил 4 0.15
Фернандес Энцо 3 (1) 0.11
Галлахер Конор 2 0.07
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 4 0.14
Фофана Датро 4 0.14
Амдуни Зеки 4 0.14
Одоберт Уилсон 3 0.1
Браунхилл Джош 3 0.1
Ларсен Якоб-Бруун 3 (1) 0.1
Родригес Джей 2 (1) 0.07
О'Ши Дара 1 0.03
Тэйлор Чарли 1 0.03
Берге Сандер 1 0.03
Колеошо Лука 1 0.03
Аль-Дахиль Амин 1 0.03
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Бейер Джордан 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 6 1
Палмер Коул 7 0
Гюсто Мало 5 1
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берге Сандер 7 1
Тэйлор Чарли 7 0
Бейер Джордан 6 0
Робертс Коннор II 4 1
Каллен Джош 5 0
О'Ши Дара 5 0
Браунхилл Джош 3 1
Гудмундссон Йоханн 2 0
Делькруа Ханнес 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Траффорд Джеймс 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Эстев Максим 2 0
Амдуни Зеки 2 0
Одоберт Уилсон 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Компани Венсан 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Редмонд Натан 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Аль-Дахиль Амин 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
9
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
29

Упущенные победы

18
10
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Бёрнли
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
30

Упущенные победы

28
19

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
7
37%
9
31%
76-90

Забито

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
1
4%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Пропущено

26
33
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
8
31%
7
21%
76-90

Забито

47
30
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
4
9%
6
20%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
6
20%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
10
21%
6
20%
61-75
10
21%
6
20%
76-90

Пропущено

45
62
16 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
4
9%
6
10%
1-15
6
13%
12
19%
16-30
6
13%
9
15%
31-45
8
18%
7
11%
46-60
6
13%
12
19%
61-75
15
33%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2
Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Бёрнли
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2

Результаты матчей

Челси
Бёрнли

Точный счет

0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Челси
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
5
1.5
4
11
4
9
2.5
1
14
1
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
18
11
14
13
1.5
8
21
8
19
2.5
1
28
3
24
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

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    • Прогнозы 57
    Челси 100% (57)
    X 0% (0)
    Бёрнли 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Бёрнли
    1.32
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    9.35
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    9.60
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    Прогнозы на матч Челси - Бёрнли

    Исход игры
    Челси
    100% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    40.38% (21)
    Нет
    59.62% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    44.8% (26)
    2:1 Челси
    25.9% (15)
    3:1 Челси
    8.6% (5)
    3:0 Челси
    5.2% (3)
    1:0 Челси
    3.4% (2)
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