Тур: 30. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Инглэнд Даррен
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Компани Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Бёрнли
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
6.7%
33.3%
9 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Среднее время на гол
115
101
Всего голов
25
35
Голов в среднем за матч
1.39
1.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
46
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|11 (5)
|0.41
|Джексон Николас
|9
|0.33
|Стерлинг Рахим
|6
|0.22
|Мудрик Михаил
|4
|0.15
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.11
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|Нкунку Кристофер
|2
|0.07
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|4
|0.14
|Фофана Датро
|4
|0.14
|Амдуни Зеки
|4
|0.14
|Одоберт Уилсон
|3
|0.1
|Браунхилл Джош
|3
|0.1
|Ларсен Якоб-Бруун
|3 (1)
|0.1
|Родригес Джей
|2 (1)
|0.07
|О'Ши Дара
|1
|0.03
|Тэйлор Чарли
|1
|0.03
|Берге Сандер
|1
|0.03
|Колеошо Лука
|1
|0.03
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0.03
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Каллен Джош
|0
|0
|Бейер Джордан
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Гюсто Мало
|5
|1
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берге Сандер
|7
|1
|Тэйлор Чарли
|7
|0
|Бейер Джордан
|6
|0
|Робертс Коннор II
|4
|1
|Каллен Джош
|5
|0
|О'Ши Дара
|5
|0
|Браунхилл Джош
|3
|1
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Делькруа Ханнес
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Траффорд Джеймс
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Амдуни Зеки
|2
|0
|Одоберт Уилсон
|2
|0
|Фостер Лайл
|0
|1
|Зарури Анасс
|0
|1
|Компани Венсан
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Редмонд Натан
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бёрнли
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
9
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Бёрнли
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
29
Упущенные победы
18
10
Челси
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
22% (6)
30% (8)
Бёрнли
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
22
30
Упущенные победы
28
19
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
13%
2
15%
1-15
5
21%
1
8%
16-30
4
17%
4
31%
31-45
3
13%
2
15%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
4
17%
2
15%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
3
16%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
7
37%
9
31%
76-90
Забито
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 21
1
4%
4
24%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Пропущено
26
33
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
4
15%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
2
8%
4
12%
31-45
5
19%
3
9%
46-60
4
15%
7
21%
61-75
8
31%
7
21%
76-90
Забито
47
30
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
5 Не забивали 11
4
9%
6
20%
1-15
9
19%
2
7%
16-30
9
19%
6
20%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
10
21%
6
20%
61-75
10
21%
6
20%
76-90
Пропущено
45
62
16 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
4
9%
6
10%
1-15
6
13%
12
19%
16-30
6
13%
9
15%
31-45
8
18%
7
11%
46-60
6
13%
12
19%
61-75
15
33%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2
Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0
Бёрнли
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Фулхэм 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Бёрнли 1:0 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Эвертон 0:2 Брайтон - Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Арсенал - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2
Результаты матчей
Челси
Бёрнли
Точный счет
0:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
0:2
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:2
5 раз 17%
3:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 11%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Челси
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
87
85
411
49
114
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
68
410
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
1811
1413
821
819
128
324
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|59 - 42
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|46 - 50
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 44
|38
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|21
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
Прогнозы на матч Челси - Бёрнли
Исход игры
Челси
100% (58)
Ничья
0% (0)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (24)
Меньше
53.85% (28)
Обе команды забьют
Да
40.38% (21)
Нет
59.62% (31)
Популярный счёт
2:0 Челси
44.8% (26)
2:1 Челси
25.9% (15)
3:1 Челси
8.6% (5)
3:0 Челси
5.2% (3)
1:0 Челси
3.4% (2)
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