Тур: 30. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Джонс Роберт
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Вест Хэм
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.77
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
43
40
Голов в среднем за матч
1.59
1.48
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|12 (2)
|0.43
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.32
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.25
|Лонгстафф Шон
|4
|0.14
|Гимараэс Бруно
|3
|0.11
|Шёр Фабиан
|3
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.07
|Бёрн Дэн
|2
|0.07
|Ботман Свен
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Барнс Харви
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|14
|0.48
|Кудус Мохаммед
|6
|0.21
|Соучек Томаш
|6
|0.21
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.17
|Пакета Лукас
|3 (1)
|0.1
|Антонио Майкл
|3
|0.1
|Зума Курт
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Альварес Эдсон
|1
|0.03
|Ингс Дэнни
|1
|0.03
|Корне Максвелл
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Мавропанос Константинос
|1
|0.03
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Уайт Джо
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|7
|0
|Кудус Мохаммед
|6
|0
|Соучек Томаш
|5
|0
|Антонио Майкл
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Зума Курт
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
8
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
10
Упущенные победы
17
25
Ньюкасл
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (17)
18% (5)
21% (6)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
26
16
Упущенные победы
27
33
Голы по времени матча
Забито
34
21
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
4
19%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
5
15%
6
29%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
7
21%
5
24%
76-90
Пропущено
16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
4
25%
6
21%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
3
19%
10
36%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
6
23%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
7
28%
4
15%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
6
24%
5
19%
76-90
Пропущено
32
21
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
8
25%
4
19%
61-75
8
25%
4
19%
76-90
Забито
59
47
26 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
7
12%
7
15%
1-15
7
12%
7
15%
16-30
12
20%
6
13%
31-45
8
14%
8
17%
46-60
12
20%
9
19%
61-75
13
22%
10
21%
76-90
Пропущено
48
49
17 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
3
6%
5
10%
1-15
8
17%
5
10%
16-30
6
13%
9
18%
31-45
9
19%
10
20%
46-60
11
23%
6
12%
61-75
11
23%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Вест Хэм
Точный счет
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
68
411
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
86
311
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
236
1612
1613
919
623
523
128
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|60 - 42
|56
|5.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|59 - 42
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|46 - 50
|44
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|59 - 48
|40
|11.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|47 - 45
|39
|12.
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 44
|38
|13.
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|42 - 53
|35
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|41 - 54
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|43 - 61
|22
|18.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|35 - 51
|21
|19.
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|29 - 63
|17
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|29 - 15
|28
|8.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|22 - 26
|12
|18.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 23
|25
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|30 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|25 - 32
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|21 - 35
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|17 - 25
|10
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 30
|10
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|16 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 7
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм
Исход игры
Ньюкасл
82% (50)
Ничья
13.1% (8)
Вест Хэм
4.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
74.58% (44)
Меньше
25.42% (15)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
50.8% (31)
3:2 Ньюкасл
9.8% (6)
1:0 Ньюкасл
9.8% (6)
1:1 Ничья
8.2% (5)
2:0 Ньюкасл
6.6% (4)
1:2 Вест Хэм
4.9% (3)
2:2 Ничья
4.9% (3)
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