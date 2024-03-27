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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 61
Ньюкасл 82% (50)
X 13.1% (8)
Вест Хэм 4.9% (3)
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Ничья
Вест Хэм
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Ньюкасл
Вест Хэм

История личных встреч

Ньюкасл
Вест Хэм

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
9 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.77
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

43
40

Голов в среднем за матч

1.59
1.48

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 12 (2) 0.43
Гордон Энтони 9 (1) 0.32
Уилсон Каллум 7 (2) 0.25
Лонгстафф Шон 4 0.14
Гимараэс Бруно 3 0.11
Шёр Фабиан 3 0.11
Альмирон Мигель 3 0.11
Мёрфи Джейкоб 2 0.07
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Барнс Харви 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Уиллок Джо 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 14 0.48
Кудус Мохаммед 6 0.21
Соучек Томаш 6 0.21
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.17
Пакета Лукас 3 (1) 0.1
Антонио Майкл 3 0.1
Зума Курт 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Альварес Эдсон 1 0.03
Ингс Дэнни 1 0.03
Корне Максвелл 1 0.03
Агер Наиф 1 0.03
Мавропанос Константинос 1 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Уайт Джо 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 7 0
Кудус Мохаммед 6 0
Соучек Томаш 5 0
Антонио Майкл 4 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Зума Курт 3 0
Керер Тило 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Вест Хэм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
8
Ньюкасл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
10

Упущенные победы

17
25
Ньюкасл
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
46% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (17)
18% (5)
21% (6)
Вест Хэм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

26
16

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

34
21
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 18
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
4
19%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
5
15%
6
29%
46-60
7
21%
3
14%
61-75
7
21%
5
24%
76-90

Пропущено

16
28
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
4
14%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
4
25%
6
21%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
3
19%
10
36%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
4%
6
23%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
7
28%
4
15%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
6
24%
5
19%
76-90

Пропущено

32
21
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
2
6%
3
14%
1-15
5
16%
1
5%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
8
25%
4
19%
61-75
8
25%
4
19%
76-90

Забито

59
47
26 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 6
7
12%
7
15%
1-15
7
12%
7
15%
16-30
12
20%
6
13%
31-45
8
14%
8
17%
46-60
12
20%
9
19%
61-75
13
22%
10
21%
76-90

Пропущено

48
49
17 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
3
6%
5
10%
1-15
8
17%
5
10%
16-30
6
13%
9
18%
31-45
9
19%
10
20%
46-60
11
23%
6
12%
61-75
11
23%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Челси - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Брентфорд 4:2 Ноттингем Форест - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Вест Хэм

Точный счет

1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:8
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
8
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
8
7
6
8
2.5
4
11
4
10
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
23
6
16
12
1.5
16
13
9
19
2.5
6
23
5
23
3.5
1
28
2
26
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 29 17 5 7 60 - 42 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 16 5 7 59 - 42 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 29 12 8 9 46 - 50 44
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
10.
Ньюкасл
 Заявка 28 12 4 12 59 - 48 40
11.
Челси
 Заявка 27 11 6 10 47 - 45 39
12.
Фулхэм
 Заявка 29 11 5 13 43 - 44 38
13.
Борнмут
 Заявка 28 9 8 11 42 - 53 35
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 29 7 5 17 41 - 54 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Лутон Таун
 Заявка 29 5 7 17 43 - 61 22
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 7 16 35 - 51 21
19.
Бёрнли
 Заявка 29 4 5 20 29 - 63 17
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 15 9 1 5 29 - 15 28
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 6 3 25 - 22 24
12.
Челси
 Заявка 13 6 3 4 23 - 20 21
13.
Борнмут
 Заявка 14 4 5 5 19 - 24 17
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
15.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
16.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 3 3 9 22 - 26 12
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 15 2 2 11 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 25 - 23 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 5 3 30 - 23 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 14 3 2 9 25 - 32 11
15.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 4 8 21 - 35 10
16.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
17.
Брентфорд
 Заявка 15 3 1 11 17 - 25 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 2 4 9 16 - 30 10
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Борнмут Соланке Доминик 16 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 7
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • 44 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 61
    Ньюкасл 82% (50)
    X 13.1% (8)
    Вест Хэм 4.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вест Хэм
    1.85
    Реклама, betcity.ru
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    4.25
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    82% (50)
    Ничья
    13.1% (8)
    Вест Хэм
    4.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.58% (44)
    Меньше
    25.42% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (49)
    Нет
    16.95% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    50.8% (31)
    3:2 Ньюкасл
    9.8% (6)
    1:0 Ньюкасл
    9.8% (6)
    1:1 Ничья
    8.2% (5)
    2:0 Ньюкасл
    6.6% (4)
    1:2 Вест Хэм
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (3)
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