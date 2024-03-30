Тур: 26. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Pawel Malec
2:1
Перерыв
0'
1:0
1' ГолУльвестад Фредрик
1:1
3' ГолКялльман Беньямин
2:1
15' Гол в свои воротаБитри Энео
41' Желтая карточкаКужава Рафал
Ход матча
1'
3'
15'
2:1
41'
33
Малец
Мариуш
31
Грошшо
Лукаш
33
Битри
Энео
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Краковия
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.42
|Кулурис Эфтимос
|9
|0.35
|Горгон Александр
|8
|0.31
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.23
|Бичахчян Ваан
|4
|0.15
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.08
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7
|0.27
|Ракочи Михал
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.15
|Гицэ Вирджил
|4
|0.15
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.12
|Ярошински Павел
|3
|0.12
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Кужава Рафал
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
7
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
20
19
Погонь Щецин
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Краковия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
25
10
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
1
4%
1
10%
1-15
4
16%
3
30%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
5
20%
1
10%
46-60
6
24%
3
30%
61-75
4
16%
1
10%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
2
9%
4
40%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
2
9%
1
10%
61-75
8
36%
3
30%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
5
25%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
3
33%
8
35%
76-90
Забито
45
32
18 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
2
4%
4
13%
1-15
7
16%
6
19%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
10
22%
5
16%
46-60
10
22%
6
19%
61-75
7
16%
8
25%
76-90
Пропущено
31
33
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
8
24%
31-45
4
13%
4
12%
46-60
3
10%
3
9%
61-75
11
35%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Краковия
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
8 раз 32%
1
8 раз 32%
2
7 раз 28%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
84
76
57
211
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
75
67
210
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
187
Больше Меньше
178
1411
916
817
223
421
223
223
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|2:1
|26
|13
|5
|8
|48 - 31
|44
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|1:2
|26
|5
|13
|8
|33 - 35
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|2:1
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|1:2
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|1:2
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8