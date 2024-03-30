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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 19353 Главный судья: Pawel Malec
Погонь Щецин
3:1
Конец матча
Краковия
0'
1:0
1' Гол
Ульвестад Фредрик
1:1
3' Гол
Кялльман Беньямин
2:1
15' Гол в свои ворота
Битри Энео
41' Желтая карточка
Кужава Рафал
54' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
59' Желтая карточка
Пшиборек Адриан
3:1
87' Гол
Бичахчян Ваан
90'+4
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
7
Кужава
Рафал
73
Пшиборек
Адриан
20
Горгон
Александр
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
31
Грошшо
Лукаш
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
18
Takuto
Oshima
2
Рыпэ
Корнел
88
Соколовски
Патрик
20
Karol
Knap
19
Олафссон
Давид-Кристьян
11
Майгор
Миккел
9
Кялльман
Беньямин
Погонь Щецин
4-1-4-1
Краковия
3-1-4-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Краковия

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:5
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Среднее время на гол

66
60

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

1.4
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
66

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 11 (5) 0.42
Кулурис Эфтимос 9 0.35
Горгон Александр 8 0.31
Ульвестад Фредрик 6 0.23
Бичахчян Ваан 5 0.19
Форнальчик Мариуш 2 0.08
Захович Лука 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 0.27
Ракочи Михал 4 0.15
Patryk Makuch 4 0.15
Karol Knap 4 (2) 0.15
Гицэ Вирджил 4 0.15
Атанасов Яни 3 (1) 0.12
Ярошински Павел 3 0.12
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Глик Камил 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Вальквист Линус 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Захович Лука 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Пшиборек Адриан 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 6 0
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Ярошински Павел 4 0
Атанасов Яни 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
9
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

20
19
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Краковия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

28
28

Голы по времени матча

Забито

27
12
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
7%
3
25%
1-15
4
15%
3
25%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
6
22%
3
25%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Пропущено

24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
21%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
4
33%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
8
33%
4
33%
76-90

Забито

20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
5
25%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90

Пропущено

9
23
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
3
33%
8
35%
76-90

Забито

47
34
19 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
6%
6
18%
1-15
7
15%
6
18%
16-30
9
19%
3
9%
31-45
10
21%
5
15%
46-60
10
21%
6
18%
61-75
8
17%
8
24%
76-90

Пропущено

33
35
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
6
18%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
4
12%
8
23%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
11
33%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Краковия

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
7
6
6
7
2.5
2
11
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
2
11
3
10
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
15
11
1.5
9
17
9
17
2.5
2
24
4
22
3.5
2
24
2
24
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 26 13 5 8 49 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 26 5 13 8 33 - 36 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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