Тур: 26. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 19353 Главный судья: Pawel Malec
3:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолУльвестад Фредрик
1:1
3' ГолКялльман Беньямин
2:1
15' Гол в свои воротаБитри Энео
41' Желтая карточкаКужава Рафал
54' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
59' Желтая карточкаПшиборек Адриан
3:1
87' ГолБичахчян Ваан
90'+4
Ход матча
1'
3'
15'
2:1
41'
54'
59'
87'
33
Малец
Мариуш
31
Грошшо
Лукаш
33
Битри
Энео
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Краковия
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Среднее время на гол
66
60
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
1.4
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.42
|Кулурис Эфтимос
|9
|0.35
|Горгон Александр
|8
|0.31
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.23
|Бичахчян Ваан
|5
|0.19
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.08
|Захович Лука
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7
|0.27
|Ракочи Михал
|4
|0.15
|Patryk Makuch
|4
|0.15
|Karol Knap
|4 (2)
|0.15
|Гицэ Вирджил
|4
|0.15
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.12
|Ярошински Павел
|3
|0.12
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Пшиборек Адриан
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Ярошински Павел
|4
|0
|Атанасов Яни
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
9
Погонь Щецин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Краковия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
20
19
Погонь Щецин
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Краковия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
28
28
Голы по времени матча
Забито
27
12
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
7%
3
25%
1-15
4
15%
3
25%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
5
19%
1
8%
46-60
6
22%
3
25%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Пропущено
24
12
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
21%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
2
8%
4
33%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
8%
1
8%
61-75
8
33%
4
33%
76-90
Забито
20
22
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
5%
3
14%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
4
20%
2
9%
31-45
5
25%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
3
15%
7
32%
76-90
Пропущено
9
23
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
3
13%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
3
33%
8
35%
76-90
Забито
47
34
19 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
3
6%
6
18%
1-15
7
15%
6
18%
16-30
9
19%
3
9%
31-45
10
21%
5
15%
46-60
10
21%
6
18%
61-75
8
17%
8
24%
76-90
Пропущено
33
35
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
6
18%
4
11%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
4
12%
8
23%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
3
9%
3
9%
61-75
11
33%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Краковия
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
94
76
67
211
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
67
211
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1511
917
917
224
422
224
224
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8