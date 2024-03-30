Тур: 26. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Wojciech Myc
4:0
Второй тайм: 75'
0'
1:0
12' ГолНене III
33' Красная карточкаЛувеу Адриен
2:0
41' ГолDominik Marczuk
63' Желтая карточкаPiotr Glowacki
3:0
64' ГолИмас Хесус
4:0
69' ПенальтиПюлюлю Афимико
Ход матча
12'
1:0
33'
41'
63'
64'
3:0
69'
4:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
11
Engjell
Hoti
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Stipe Juric
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.35
|Имас Хесус
|8
|0.31
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.27
|Нене III
|6
|0.23
|Dominik Marczuk
|6
|0.23
|Хансен Кристоффер
|6
|0.23
|Наранхо Хосе
|6
|0.23
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.12
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Левицки Якуб
|2
|0.08
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Романчук Тарас
|0
|0
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|6 (5)
|0.23
|Техан Кай
|3
|0.12
|Балик Гусейн
|3
|0.12
|Engjell Hoti
|2
|0.08
|Stipe Juric
|2
|0.08
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.08
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
7
Ягеллония Белосток
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ЛКС Лодзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
22
14
Ягеллония Белосток
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
20% (5)
28% (7)
ЛКС Лодзь
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
30
8
17 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 18
4
13%
0
0%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
6
20%
2
25%
31-45
2
7%
2
25%
46-60
4
13%
2
25%
61-75
7
23%
2
25%
76-90
Пропущено
12
23
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
17%
4
17%
1-15
3
25%
5
22%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
3
13%
8
33%
76-90
Забито
54
22
27 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
10
19%
0
0%
1-15
9
17%
2
9%
16-30
8
15%
6
27%
31-45
7
13%
4
18%
46-60
9
17%
4
18%
61-75
11
20%
6
27%
76-90
Пропущено
36
47
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 25
11 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 23
4
11%
8
17%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
9
25%
6
13%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
5
14%
9
19%
61-75
6
17%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0
Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 33%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
5 раз 20%
0
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
85
93
49
75
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
66
85
111
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
1411
178
520
1114
223
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|26
|15
|6
|5
|60 - 34
|51
|2.
|25
|13
|7
|5
|34 - 21
|46
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|46 - 30
|41
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|13.
|25
|5
|13
|7
|24 - 29
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|0:4
|26
|4
|5
|17
|21 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|0:4
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|4:0
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|0:4
|13
|1
|0
|12
|7 - 28
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8