Тур: 26. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 15007 Главный судья: Wojciech Myc
6:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолНене III
33' Красная карточкаЛувеу Адриен
2:0
41' ГолDominik Marczuk
63' Желтая карточкаPiotr Glowacki
3:0
64' ГолИмас Хесус
4:0
70' ПенальтиПюлюлю Афимико
5:0
77' ГолКубицки Ярослав
6:0
83' ГолНене III
90' Желтая карточкаКубицки Ярослав
90'+5
Ход матча
12'
1:0
33'
41'
63'
64'
3:0
70'
4:0
77'
5:0
83'
6:0
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
11
Engjell
Hoti
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Stipe Juric
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.75
1.67
Среднее время на гол
32
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.75
Среднее время на гол
108
120
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.35
|Имас Хесус
|8
|0.31
|Пюлюлю Афимико
|8 (4)
|0.31
|Нене III
|7
|0.27
|Dominik Marczuk
|6
|0.23
|Хансен Кристоффер
|6
|0.23
|Наранхо Хосе
|6
|0.23
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.12
|Калисканер Каан
|2
|0.08
|Левицки Якуб
|2
|0.08
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|6 (5)
|0.23
|Техан Кай
|3
|0.12
|Балик Гусейн
|3
|0.12
|Engjell Hoti
|2
|0.08
|Stipe Juric
|2
|0.08
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.08
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
7
Ягеллония Белосток
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
22
14
Ягеллония Белосток
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
36
8
19 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
2
25%
31-45
2
6%
2
25%
46-60
6
17%
2
25%
61-75
9
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
29
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
2
17%
5
17%
1-15
3
25%
5
17%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
0
0%
8
28%
61-75
3
25%
6
21%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Пропущено
24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
3
13%
8
33%
76-90
Забито
60
22
29 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
11
18%
0
0%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
9
15%
6
27%
31-45
7
12%
4
18%
46-60
11
18%
4
18%
61-75
13
22%
6
27%
76-90
Пропущено
36
53
18 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
9
17%
1-15
5
14%
8
15%
16-30
9
25%
7
13%
31-45
7
19%
4
8%
46-60
5
14%
11
21%
61-75
6
17%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0
Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
Точный счет
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
103
49
85
211
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
85
112
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
1412
188
521
1214
224
620
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|2:1
|26
|13
|5
|8
|48 - 31
|44
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|1:2
|26
|5
|13
|8
|33 - 35
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|2:1
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|1:2
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|1:2
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8