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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 15007 Главный судья: Wojciech Myc
Ягеллония Белосток
6:0
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
12' Гол
Нене III
33' Красная карточка
Лувеу Адриен
2:0
41' Гол
Dominik Marczuk
63' Желтая карточка
Piotr Glowacki
3:0
64' Гол
Имас Хесус
4:0
70' Пенальти
Пюлюлю Афимико
5:0
77' Гол
Кубицки Ярослав
6:0
83' Гол
Нене III
90' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
90'+5
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
9
Калисканер
Каан
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
37
Piotr
Glowacki
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
26
Шелига
Бартош
20
Piotr
Janczukowicz
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
OE
4:0
КЛ
3:2
OE
1:0
КЛ
1:4
OE
0:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.75
1.67

Среднее время на гол

32
54

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.75

Среднее время на гол

108
120

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.35
Имас Хесус 8 0.31
Пюлюлю Афимико 8 (4) 0.31
Нене III 7 0.27
Dominik Marczuk 6 0.23
Хансен Кристоффер 6 0.23
Наранхо Хосе 6 0.23
Скшипчак Матеуш 3 0.12
Калисканер Каан 2 0.08
Левицки Якуб 2 0.08
Кубицки Ярослав 1 0.04
Сачек Михал 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 6 (5) 0.23
Техан Кай 3 0.12
Балик Гусейн 3 0.12
Engjell Hoti 2 0.08
Stipe Juric 2 0.08
Piotr Janczukowicz 2 0.08
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 9 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 5 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 3 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Alexander Bobek 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Балик Гусейн 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
7
Ягеллония Белосток
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
ЛКС Лодзь
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
15% (2)
85% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

22
14
Ягеллония Белосток
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (14)
19% (5)
27% (7)
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

36
8
19 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 1
14 Не забивали 19
5
14%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
2
25%
31-45
2
6%
2
25%
46-60
6
17%
2
25%
61-75
9
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
29
8 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
2
17%
5
17%
1-15
3
25%
5
17%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
1
8%
1
3%
46-60
0
0%
8
28%
61-75
3
25%
6
21%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
25%
0
0%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

24
24
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
3
13%
8
33%
76-90

Забито

60
22
29 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 11
11
18%
0
0%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
9
15%
6
27%
31-45
7
12%
4
18%
46-60
11
18%
4
18%
61-75
13
22%
6
27%
76-90

Пропущено

36
53
18 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 24
4
11%
9
17%
1-15
5
14%
8
15%
16-30
9
25%
7
13%
31-45
7
19%
4
8%
46-60
5
14%
11
21%
61-75
6
17%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1
Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0
Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь

Точный счет

4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
5 раз 19%
0
2 раза 8%
6
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
10
3
1.5
4
9
8
5
2.5
2
11
5
8
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
8
5
1.5
1
12
4
9
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
14
12
18
8
1.5
5
21
12
14
2.5
2
24
6
20
3.5
1
25
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 2:1 26 13 5 8 48 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 1:2 26 5 13 8 33 - 35 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 2:1 13 6 2 5 27 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 1:2 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 2:1 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 1:2 13 2 7 4 10 - 13 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Романчук Тарас сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Dominik Marczuk бьет в цель!
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - Лувеу Адриен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 12'
      Вдовик Бартломей сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Нене III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ягеллония Белосток 6:0 ЛКС Лодзь онлайн

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