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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ракув
1:1
Конец матча
Рух Хожув
0'
1:0
14' Гол
Црнац Анте
82' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
90' Желтая карточка
Szymon Szymanski
90' Желтая карточка
Летневски Юлиуш
1:1
90' Гол
Lukasz Moneta
90'+6
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
21
Драчал
Давид
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
20
Салес
Жеан
Карлос
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
5
Tomasz
Wojtowicz
22
Стажиньски
Филип
7
Летневски
Юлиуш
8
Patryk
Sikora
88
Влканова
Адам
86
Новотны
Сома
Ракув
3-4-3
Рух Хожув
5-4-1

История личных встреч

Ракув
Рух Хожув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:5
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.27
Црнац Анте 5 0.19
Зволински Лукаш 5 (3) 0.19
Кочергин Владислав 4 0.15
Замора Джон 3 0.12
Драчал Давид 3 0.12
Киттель Сонни 3 0.12
Раковитан Богдан 3 0.12
Папаниколау Яннис 3 0.12
Берггрен Густав 2 0.08
Салес Жеан Карлос 2 0.08
Цебуля Марчин 1 0.04
Плавшич Срджан 1 0.04
Сореску Деян 1 0.04
Сварнас Стратос 1 0.04
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.35
Tomasz Swedrowski 4 0.15
Michal Feliks 3 0.12
Бартолевски Матеуш 2 0.08
Lukasz Moneta 1 0.04
Подставски Томаш 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Хосема 1 0.04
Дадок Роберт 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Влканова Адам 0 0
Szymon Szymanski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Папаниколау Яннис 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Драчал Давид 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Летневски Юлиуш 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Przemyslaw Szur 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Барановски Павел 1 0
Дадок Роберт 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Рух Хожув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
13
Ракув
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

11
11
Ракув
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
31% (8)
12% (3)
Рух Хожув
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
6
22%
5
38%
76-90

Пропущено

8
25
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
25%
2
8%
1-15
1
13%
5
20%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
5
20%
76-90

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
6
33%
5
31%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
22%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
8
35%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Забито

45
29
22 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
8
18%
2
7%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
7
16%
7
24%
61-75
12
27%
10
34%
76-90

Пропущено

31
42
14 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
7
23%
4
10%
1-15
5
16%
8
19%
16-30
2
6%
10
24%
31-45
3
10%
8
19%
46-60
9
29%
29%
3
7%
61-75
5
16%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0
Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2

Результаты матчей

Ракув
Рух Хожув

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ракув
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
5
8
5
8
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
17
9
12
14
1.5
8
18
6
20
2.5
3
23
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 4:0 26 15 6 5 60 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 25 13 7 5 34 - 21 46
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 25 12 5 8 46 - 30 41
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Краковия
 25 5 13 7 32 - 33 28
13.
Пяст
 25 5 13 7 24 - 29 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 0:4 26 4 5 17 21 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 4:0 13 10 2 1 35 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Пяст
 12 4 5 3 14 - 12 17
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 0:4 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 4:0 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 0:4 13 1 0 12 7 - 28 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (8)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
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