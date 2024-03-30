Тур: 26. Стадион: Ракув. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0'
1:0
14' ГолЦрнац Анте
82' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
90' Желтая карточкаSzymon Szymanski
90' Желтая карточкаЛетневски Юлиуш
1:1
90' ГолLukasz Moneta
90'+6
Ход матча
14'
1:0
86'
90'
90'
90'
21
Драчал
Давид
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
6
Хосема
96
Дадок
Роберт
86
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ракув
Рух Хожув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.27
|Црнац Анте
|5
|0.19
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.19
|Кочергин Владислав
|4
|0.15
|Замора Джон
|3
|0.12
|Драчал Давид
|3
|0.12
|Киттель Сонни
|3
|0.12
|Раковитан Богдан
|3
|0.12
|Папаниколау Яннис
|3
|0.12
|Берггрен Густав
|2
|0.08
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.08
|Цебуля Марчин
|1
|0.04
|Плавшич Срджан
|1
|0.04
|Сореску Деян
|1
|0.04
|Сварнас Стратос
|1
|0.04
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.35
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.15
|Michal Feliks
|3
|0.12
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.08
|Lukasz Moneta
|1
|0.04
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
|Драчал Давид
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Летневски Юлиуш
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Przemyslaw Szur
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Рух Хожув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
13
Ракув
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
11
11
Ракув
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (15)
31% (8)
12% (3)
Рух Хожув
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
31% (8)
42% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 18
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
6
22%
5
38%
76-90
Пропущено
8
25
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
2
25%
2
8%
1-15
1
13%
5
20%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
2
25%
5
20%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
17%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
6
33%
5
31%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
22%
2
12%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
8
35%
1
6%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Забито
45
29
22 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
8
18%
2
7%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
6
13%
4
14%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
7
16%
7
24%
61-75
12
27%
10
34%
76-90
Пропущено
31
42
14 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
7
23%
4
10%
1-15
5
16%
8
19%
16-30
2
6%
10
24%
31-45
3
10%
8
19%
46-60
9
29%
29%
3
7%
61-75
5
16%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0
Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 поражений
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1 Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1
Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2
Результаты матчей
Ракув
Рух Хожув
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ракув
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
58
58
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
49
310
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
179
1214
818
620
323
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|26
|15
|6
|5
|60 - 34
|51
|2.
|25
|13
|7
|5
|34 - 21
|46
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|46 - 30
|41
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|25
|5
|13
|7
|32 - 33
|28
|13.
|25
|5
|13
|7
|24 - 29
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|0:4
|26
|4
|5
|17
|21 - 52
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|10.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|25 - 22
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|14 - 12
|17
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|0:4
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|17 - 11
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|4:0
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|12
|2
|7
|3
|9 - 11
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|0:4
|13
|1
|0
|12
|7 - 28
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (8)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8