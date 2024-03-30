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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 5719 Главный судья: Марциняк Шимон
Пяст
2:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
37' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
1:0
54' Гол
Феликс Хорхе
61' Желтая карточка
Miguel Munoz2
1:1
62' Пенальти
Экспозито Эрик
1:2
68' Гол
Шварц Петр
76' Желтая карточка
Шварц Петр
78' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
2:2
86' Гол
Дзичек Патрик
90' Желтая карточка
Петров Симеон
90'+7
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
11
Кадзиор
Дамиан
96
Костадинов
Тихомир
7
Феликс
Хорхе
9
Пясецки
Фабиан
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
20
Мустафич
Ален
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Пяст
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Шленск Вроцлав

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

35 матчей

45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
ТМК
0:1
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
ЭГА
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
ЭГБ
2:0
Э
3:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:1
КЛ
1:2
OE
0:1
КЛ
3:1
ВД
1:0

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.82

Среднее время на гол

60
109

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.31
Феликс Хорхе 4 0.15
Michael Ameyaw 3 0.12
Serhij Krykun 3 0.12
Кадзиор Дамиан 2 0.08
Гук Томаш 1 0.04
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Пясецки Фабиан 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 15 (6) 0.58
Науэль Матиас 6 (1) 0.23
Самец-Талар Пётр 5 0.19
Шварц Петр 3 0.12
Индже Бурак 2 0.08
Кончковски Мартин 1 0.04
Палюшек Александр 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 7 1
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 8 1
Ольсен Патрик 6 0
Шварц Петр 5 0
Науэль Матиас 3 1
Маценко Егор 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Петров Симеон 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
7
Пяст
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Шленск Вроцлав
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
16
Пяст
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
58% (15)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Шленск Вроцлав
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Пропущено

14
13
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90

Забито

26
36
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
1
4%
3
8%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
7
27%
4
11%
31-45
5
19%
7
19%
46-60
6
23%
7
19%
61-75
4
15%
11
31%
76-90

Пропущено

31
23
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
8
26%
6
26%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
6
19%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0
Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0

Результаты матчей

Пяст
Шленск Вроцлав

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пяст
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
6
7
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
21
5
6
20
1.5
11
15
3
23
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 26 15 6 5 62 - 34 51
2.
Шленск Вроцлав
 26 13 8 5 36 - 23 47
3.
Ракув
 26 12 9 5 48 - 28 45
4.
Лех
 25 12 8 5 38 - 30 44
5.
Погонь Щецин
 2:1 26 13 5 8 48 - 31 44
6.
Легия
 25 11 8 6 38 - 30 41
7.
Гурник Забже
 25 11 6 8 33 - 28 39
8.
Сталь Мелец
 25 10 6 9 33 - 33 36
9.
Заглембе Любин
 25 9 7 9 28 - 36 34
10.
Видзев Лодзь
 25 9 5 11 32 - 35 32
11.
Радомяк Радом
 25 8 7 10 29 - 38 31
12.
Пяст
 26 5 14 7 26 - 31 29
13.
Краковия
 1:2 26 5 13 8 33 - 35 28
14.
Варта Познань
 25 6 9 10 23 - 30 27
15.
Пуща Неполомице
 25 5 9 11 31 - 44 24
16.
Корона Кельце
 25 4 12 9 28 - 34 24
17.
Рух Хожув
 26 2 13 11 29 - 42 19
18.
ЛКС Лодзь
 26 4 5 17 21 - 54 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Легия
 13 7 4 2 23 - 12 25
5.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
6.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
7.
Шленск Вроцлав
 13 6 4 3 17 - 10 22
8.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
9.
Погонь Щецин
 2:1 13 6 2 5 27 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 13 5 5 3 13 - 13 20
11.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
12.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
13.
Корона Кельце
 13 3 7 3 20 - 19 16
14.
Краковия
 1:2 13 3 6 4 23 - 22 15
15.
Радомяк Радом
 13 3 5 5 14 - 18 14
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Рух Хожув
 13 2 6 5 15 - 18 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 2:1 13 7 3 3 21 - 8 24
3.
Ягеллония Белосток
 13 5 4 4 25 - 23 19
4.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Варта Познань
 13 4 5 4 15 - 17 17
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Гурник Забже
 13 4 3 6 19 - 20 15
9.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
10.
Ракув
 13 3 5 5 19 - 22 14
11.
Краковия
 1:2 13 2 7 4 10 - 13 13
12.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 21 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 13 1 8 4 10 - 17 11
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 13 1 3 9 14 - 27 6
18.
ЛКС Лодзь
 13 1 0 12 7 - 30 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 15 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Костадинов Тихомир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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