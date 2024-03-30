Тур: 26. Стадион: Пяст. Зрители: 5719 Главный судья: Марциняк Шимон
2:2
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
1:0
54' ГолФеликс Хорхе
61' Желтая карточкаMiguel Munoz2
1:1
62' ПенальтиЭкспозито Эрик
1:2
68' ГолШварц Петр
76' Желтая карточкаШварц Петр
78' Желтая карточкаПясецки Фабиан
2:2
86' ГолДзичек Патрик
90' Желтая карточкаПетров Симеон
90'+7
Ход матча
54'
1:0
61'
62'
1:1
68'
1:2
76'
78'
86'
2:2
90'
22
Моква
Томаш
33
Маценко
Егор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Пяст
Шленск Вроцлав
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
35 матчей
45.7%
25.7%
28.6%
16 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.4%
45.7%
22.9%
11 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.28
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.82
Среднее время на гол
60
109
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.06
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.31
|Феликс Хорхе
|4
|0.15
|Michael Ameyaw
|3
|0.12
|Serhij Krykun
|3
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.08
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Пясецки Фабиан
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|15 (6)
|0.58
|Науэль Матиас
|6 (1)
|0.23
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.19
|Шварц Петр
|3
|0.12
|Индже Бурак
|2
|0.08
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|7
|1
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Шварц Петр
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Маценко Егор
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
7
Пяст
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Шленск Вроцлав
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
16
Пяст
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (9)
58% (15)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Шленск Вроцлав
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
31%
1
5%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Пропущено
14
13
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
35%
1
10%
31-45
4
24%
3
30%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
3
18%
3
30%
76-90
Забито
26
36
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
1
4%
3
8%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
7
27%
4
11%
31-45
5
19%
7
19%
46-60
6
23%
7
19%
61-75
4
15%
11
31%
76-90
Пропущено
31
23
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
3
10%
1
4%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
8
26%
6
26%
46-60
7
23%
2
9%
61-75
6
19%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Пяст 3:1 Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0
Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0
Результаты матчей
Пяст
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пяст
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
58
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
112
67
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
215
620
1115
323
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|62 - 34
|51
|2.
|26
|13
|8
|5
|36 - 23
|47
|3.
|26
|12
|9
|5
|48 - 28
|45
|4.
|25
|12
|8
|5
|38 - 30
|44
|5.
|2:1
|26
|13
|5
|8
|48 - 31
|44
|6.
|25
|11
|8
|6
|38 - 30
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|33 - 28
|39
|8.
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|9.
|25
|9
|7
|9
|28 - 36
|34
|10.
|25
|9
|5
|11
|32 - 35
|32
|11.
|25
|8
|7
|10
|29 - 38
|31
|12.
|26
|5
|14
|7
|26 - 31
|29
|13.
|1:2
|26
|5
|13
|8
|33 - 35
|28
|14.
|25
|6
|9
|10
|23 - 30
|27
|15.
|25
|5
|9
|11
|31 - 44
|24
|16.
|25
|4
|12
|9
|28 - 34
|24
|17.
|26
|2
|13
|11
|29 - 42
|19
|18.
|26
|4
|5
|17
|21 - 54
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|6.
|12
|7
|3
|2
|14 - 8
|24
|7.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|8.
|12
|7
|0
|5
|15 - 15
|21
|9.
|2:1
|13
|6
|2
|5
|27 - 23
|20
|10.
|13
|5
|5
|3
|13 - 13
|20
|11.
|12
|4
|6
|2
|17 - 17
|18
|12.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|13.
|13
|3
|7
|3
|20 - 19
|16
|14.
|1:2
|13
|3
|6
|4
|23 - 22
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|18.
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|2:1
|13
|7
|3
|3
|21 - 8
|24
|3.
|13
|5
|4
|4
|25 - 23
|19
|4.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|5.
|12
|4
|5
|3
|12 - 18
|17
|6.
|13
|4
|5
|4
|15 - 17
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|15 - 23
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|11.
|1:2
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|12.
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|13
|1
|8
|4
|10 - 17
|11
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|13
|0
|7
|6
|14 - 24
|7
|17.
|13
|1
|3
|9
|14 - 27
|6
|18.
|13
|1
|0
|12
|7 - 30
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|15 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (9)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8