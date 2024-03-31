Тур: 30. Стадион: Балаидос. Главный судья: Эрнандес Алехандро
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
3'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Альварес
Уго
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Claudio Giraldez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
21 Сисс ПатеЗащитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Сельта
Райо Вальекано
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.6
0.91
Среднее время на гол
56
99
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.82
0.7
Среднее время на гол
49
128
Всего голов
36
17
Голов в среднем за матч
1.71
0.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
111
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|10
|0.33
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.17
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.13
|Сведберг Виллиот
|3
|0.1
|Бамба Джонатан
|2
|0.07
|Мингеса Оскар
|2
|0.07
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.2
|Камелло Серхио
|3
|0.1
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.1
|Лежён Флорьян
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|5
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Сисс Пате
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Паласон Иси
|6
|0
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Мумин Абдул
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
18
14
Упущенные победы
12
13
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
33%
6
40%
76-90
Пропущено
25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
10
40%
5
24%
76-90
Забито
33
27
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
2
6%
2
7%
1-15
9
27%
7
26%
16-30
3
9%
6
22%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
9
27%
9
33%
76-90
Пропущено
43
36
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
4
9%
3
8%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
14
33%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2
Результаты матчей
Сельта
Райо Вальекано
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
Тоталы голов в матче
Сельта
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
87
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1712
1019
821
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|0:0 Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|0:0 Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|4.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|5.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Райо Вальекано
Исход игры
Сельта
71.4% (85)
Ничья
26.9% (32)
Райо Вальекано
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
59.48% (69)
Нет
40.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Сельта
32.8% (39)
1:0 Сельта
31.9% (38)
1:1 Ничья
21% (25)
2:0 Сельта
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:3 Райо Вальекано
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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