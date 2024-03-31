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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
0:0
Первый тайм: 45+'
Райо Вальекано
0'
3' Желтая карточка
Чаваррия Пеп
45' Желтая карточка
Де Фрутос Хорхе

Ход матча

3'
 
Чаваррия Пеп
16'
 
Ратиу Андрей
Гарсия Альваро
45'
 
Де Фрутос Хорхе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 119
Сельта 71.4% (85)
X 26.9% (32)
Райо Вальекано 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Райо Вальекано
4.45
3.47
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4.61
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
33
Альварес
Уго
23
Санчес
Мануэль
30
Сотело
Хьюго
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
3
Чаваррия
Пеп
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
7
Паласон
Иси
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Сельта
3-4-2-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Райо Вальекано

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.91

Среднее время на гол

56
99

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.7

Среднее время на гол

49
128

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.71
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
111

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.33
Аспас Яго 5 (1) 0.17
Дувикас Анастасиос 4 0.13
Сведберг Виллиот 3 0.1
Бамба Джонатан 2 0.07
Мингеса Оскар 2 0.07
Де ла Торре Лука 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.2
Камелло Серхио 3 0.1
Паласон Иси 3 (2) 0.1
Лежён Флорьян 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Сисс Пате 7 0
Перес Кике 7 0
Паласон Иси 6 0
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Лопес Унаи 5 0
Валентин Оскар 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Мумин Абдул 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

12
13
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
22 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
33%
6
40%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
10
40%
5
24%
76-90

Забито

33
27
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 11
2
6%
2
7%
1-15
9
27%
7
26%
16-30
3
9%
6
22%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
9
27%
9
33%
76-90

Пропущено

43
36
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
4
9%
3
8%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
14
33%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2

Результаты матчей

Сельта
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%

Тоталы голов в матче

Сельта
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
8
7
1.5
4
11
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
17
12
10
19
1.5
8
21
3
26
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 0:0 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
4.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
5.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 0:0 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
12.
Сельта
 0:0 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Сельта 71.4% (85)
    X 26.9% (32)
    Райо Вальекано 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Райо Вальекано
    4.45
    3.47
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    4.61
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Сельта
    71.4% (85)
    Ничья
    26.9% (32)
    Райо Вальекано
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    32.8% (39)
    1:0 Сельта
    31.9% (38)
    1:1 Ничья
    21% (25)
    2:0 Сельта
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Райо Вальекано
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Сельта
    Райо Вальекано
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