Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Сисс Пате получил желтую карточку от судьи

44' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Матч возобновлен

40' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ШТАНГА! Пробил головой Ларсен Йорген прямо в каркас ворот!

37' Альварес Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Де Фрутос Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Пеп Чаваррия ослабляет давление, выбив мяч.

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Сельта

25' Игрок из команды Райо Вальекано делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Лопес Унаи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Санчес Мануэль из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Альваро Ривера получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Гарсия Альваро Ривера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Сельта

8' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Пеп Чаваррия получил желтую карточку от судьи

2' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Судья начинает матч