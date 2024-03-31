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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 21505 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
0:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
3' Желтая карточка
Чаваррия Пеп
44' Желтая карточка
Сисс Пате
70' Желтая карточка
Аспас Яго
72' Желтая карточка
Лопес Унаи
84' Желтая карточка
Домингес Карлос
89' Желтая карточка
Перес Карлес
90'+7

Ход матча

3'
 
Чаваррия Пеп
16'
 
Ратиу Андрей
Гарсия Альваро
44'
 
Сисс Пате
46'
 
Эспино Альфонсо
Чаваррия Пеп
46'
Тапия Ренато
Старфельт Карл
 
66'
Перес Карлес
Бамба Джонатан
 
66'
Жаилсон Маркес
Сотело Хьюго
 
66'
 
Бебе Тьягу
Камелло Серхио
70'
Аспас Яго
 
72'
 
Лопес Унаи
77'
Дувикас Анастасиос
Ларсен Йорген
 
81'
 
Посо Хосе
Валентин Оскар
81'
 
Креспо Мигель
Паласон Иси
84'
Домингес Карлос
 
87'
Серви Франко
Альварес Уго
 
89'
Перес Карлес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 568 Количество передач 373
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Сельта 71.4% (85)
X 26.9% (32)
Райо Вальекано 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
2
Старфельт
Карл
28
Домингес
Карлос
33
Альварес
Уго
23
Санчес
Мануэль
30
Сотело
Хьюго
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
21
Сисс
Пате
3
Чаваррия
Пеп
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
19
Де
Фрутос
Хорхе
7
Паласон
Иси
18
Гарсия
Альваро
Ривера
34
Камелло
Серхио
Сельта
3-4-2-1
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Райо Вальекано

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:2
П
4:2
П
3:0
П
3:0
П
6:1
П
1:0
П
3:0
П
0:2
П
0:2
П
3:2
С
0:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.6
0.91

Среднее время на гол

56
99

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.7

Среднее время на гол

49
128

Всего голов

36
17

Голов в среднем за матч

1.71
0.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
111

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.33
Аспас Яго 5 (1) 0.17
Дувикас Анастасиос 4 0.13
Сведберг Виллиот 3 0.1
Бамба Джонатан 2 0.07
Мингеса Оскар 2 0.07
Де ла Торре Лука 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.2
Камелло Серхио 3 0.1
Паласон Иси 3 (2) 0.1
Лежён Флорьян 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Перес Карлес 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Сисс Пате 8 0
Перес Кике 7 0
Лопес Унаи 6 0
Паласон Иси 6 0
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Валентин Оскар 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Мумин Абдул 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0

Результаты матчей

Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Райо Вальекано
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Райо Вальекано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

18
14

Упущенные победы

12
13
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
63% (19)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
33%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
6
40%
76-90

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
8%
2
13%
1-15
5
21%
3
20%
16-30
2
8%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
8
33%
6
40%
76-90

Пропущено

25
21
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
24%
6
29%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
10
40%
5
24%
76-90

Забито

33
27
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
2
6%
2
7%
1-15
9
27%
7
26%
16-30
3
9%
6
22%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
5
15%
1
4%
61-75
9
27%
9
33%
76-90

Пропущено

43
36
20 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
4
9%
3
8%
1-15
7
16%
3
8%
16-30
9
21%
8
22%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
6
14%
6
17%
61-75
14
33%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2
Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2

Результаты матчей

Сельта
Райо Вальекано

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%

Тоталы голов в матче

Сельта
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
9
8
7
1.5
4
12
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
17
13
10
20
1.5
8
22
3
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 3:2 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 2:3 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 3:2 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 2:3 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 3:2 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Бетис
 2:3 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 119
    Сельта 71.4% (85)
    X 26.9% (32)
    Райо Вальекано 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Сельта
    71.4% (85)
    Ничья
    26.9% (32)
    Райо Вальекано
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    59.48% (69)
    Нет
    40.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    32.8% (39)
    1:0 Сельта
    31.9% (38)
    1:1 Ничья
    21% (25)
    2:0 Сельта
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Райо Вальекано
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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