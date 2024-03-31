Первый тайм

5' Еще два угловых с правого фланга исполнили футболисты "Атлетика", но до удара дело так и не дошло.

4' Первый угловой сегодня заработали гости, однако с подачей от флажка оборона "Реала" справилась. Дальше баски заработали еще один угловой.

3' "Атлетик" же воспользовался плохими результатами "Атлетико" в последнее время и запрыгнул на четвертое место, плюс у команды Эрнесто Вальверде впереди финал Кубка Короля против "Мальорки" - сезон однозначно хороший.

2' Напомним, что основные преследователи "Реала" в этом туре одержали домашние победы, отрыв от "Барселоны" перед стартом этой встречи составлял 5 очков, а от "Жироны" - 7.