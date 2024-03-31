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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 146
Реал Мадрид 93.2% (136)
X 4.1% (6)
Атлетик Б 2.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
11
Родриго
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
15
Лекуе
Иньиго
24
Прадос
Беньят
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Реал Мадрид
4-2-2-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Атлетик Б

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

36 матчей

72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
КК
1:0
С
0:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
С
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
П
3:0
П
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
5:0
П
1:1
П
3:1
П
0:3
П
5:1
П
0:3
П
4:1
П
0:3
П
5:1
П
5:1
П
1:0
П
2:5
П
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

2.88
1.63

Среднее время на гол

31
55

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.53
0.88

Среднее время на гол

171
102

Всего голов

59
46

Голов в среднем за матч

1.64
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.55
Винисиус Жуниор 12 0.41
Родриго 8 0.28
Хоселу Санмартин 8 0.28
Диас Браим 5 0.17
Карвахаль Даниэль 4 0.14
Модрич Лука 2 0.07
Тчуамени Орельен 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурусета Горка 13 0.45
Уильямс Иньяки 9 0.31
Беренгер Алекс 6 (1) 0.21
Уильямс Нико 3 0.1
Сансет Ойян 3 0.1
Юри Берчиче 3 0.1
Весга Микель 3 (2) 0.1
Гомес Унаи 2 0.07
Де Маркос Оскар 1 0.03
Руис Иньиго 1 0.03
Вильялибре Асьер 1 0.03
Муньяин Икер 1 0.03
Гарсия Дани 1 0.03
Паредес Айтор 1 0.03
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Менди Ферлан 5 0
Винисиус Жуниор 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Начо Фернандес 1 2
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Нико 5 1
Вивиан Даниэль 6 0
Сансет Ойян 2 2
Де Маркос Оскар 4 0
Руис Иньиго 4 0
Гарсия Дани 4 0
Лекуе Иньиго 4 0
Беренгер Алекс 4 0
Паредес Айтор 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Юри Берчиче 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Весга Микель 2 0
Унай Симон 2 0
Гарсия Иманол 2 0
Арес Малком 2 0
Муньяин Икер 1 0
Йерай Альварес 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (12)
7% (1)
7% (1)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
5
Реал Мадрид
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

29
35
Реал Мадрид
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

30
40

Голы по времени матча

Забито

33
15
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
3
9%
3
20%
1-15
4
12%
5
33%
16-30
4
12%
3
20%
31-45
10
30%
1
7%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
6
18%
2
13%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
4
13%
4
11%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
9
30%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
33%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

63
50
23 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 8
7
11%
7
14%
1-15
9
14%
9
18%
16-30
7
11%
11
22%
31-45
13
21%
5
10%
46-60
15
24%
9
18%
61-75
12
19%
9
18%
76-90

Пропущено

21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
33%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
8
31%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3

Результаты матчей

Реал Мадрид
Атлетик Б

Точный счет

4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
12
3
6
8
2.5
7
8
5
9
3.5
4
11
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
1.5
Больше Меньше
5
9
4
11
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
1
0.5
Больше Меньше
21
8
19
10
1.5
17
12
10
19
2.5
8
21
6
23
3.5
4
25
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 30 22 7 1 64 - 20 73
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 30 16 9 5 50 - 26 57
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 12 3 0 35 - 7 39
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 15 5 6 4 14 - 12 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Еще два угловых с правого фланга исполнили футболисты "Атлетика", но до удара дело так и не дошло.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой сегодня заработали гости, однако с подачей от флажка оборона "Реала" справилась. Дальше баски заработали еще один угловой.
  • 3'
    "Атлетик" же воспользовался плохими результатами "Атлетико" в последнее время и запрыгнул на четвертое место, плюс у команды Эрнесто Вальверде впереди финал Кубка Короля против "Мальорки" - сезон однозначно хороший.
  • 2'
    Напомним, что основные преследователи "Реала" в этом туре одержали домашние победы, отрыв от "Барселоны" перед стартом этой встречи составлял 5 очков, а от "Жироны" - 7.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 39.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Реал Мадрид
92.6% (138)
Ничья
4.7% (7)
Атлетик Б
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
39.6% (59)
2:0 Реал Мадрид
16.1% (24)
1:0 Реал Мадрид
10.7% (16)
3:1 Реал Мадрид
3.4% (5)
3:2 Реал Мадрид
2.7% (4)
1:2 Атлетик Б
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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