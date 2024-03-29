Тур: 30. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Альберола Хавьер
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
История личных встреч
Реал Мадрид
Атлетик Б
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
36 матчей
72.2%
16.7%
11.1%
26 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
41.7%
13.9%
16 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
36.1%
2.8%
22 победы 13 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
2.88
1.63
Среднее время на гол
31
55
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.53
0.88
Среднее время на гол
171
102
Всего голов
59
46
Голов в среднем за матч
1.64
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.55
|Винисиус Жуниор
|12
|0.41
|Родриго
|8
|0.28
|Хоселу Санмартин
|8
|0.28
|Диас Браим
|5
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.14
|Модрич Лука
|2
|0.07
|Тчуамени Орельен
|2
|0.07
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурусета Горка
|13
|0.45
|Уильямс Иньяки
|9
|0.31
|Беренгер Алекс
|6 (1)
|0.21
|Уильямс Нико
|3
|0.1
|Сансет Ойян
|3
|0.1
|Юри Берчиче
|3
|0.1
|Весга Микель
|3 (2)
|0.1
|Гомес Унаи
|2
|0.07
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|Руис Иньиго
|1
|0.03
|Вильялибре Асьер
|1
|0.03
|Муньяин Икер
|1
|0.03
|Гарсия Дани
|1
|0.03
|Паредес Айтор
|1
|0.03
|Эррера Андер
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Менди Ферлан
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Нико
|5
|1
|Вивиан Даниэль
|6
|0
|Сансет Ойян
|2
|2
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Руис Иньиго
|4
|0
|Гарсия Дани
|4
|0
|Лекуе Иньиго
|4
|0
|Беренгер Алекс
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Юри Берчиче
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Весга Микель
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Гарсия Иманол
|2
|0
|Арес Малком
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (12)
7% (1)
7% (1)
Атлетик Б
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
5
Реал Мадрид
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Атлетик Б
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
29
35
Реал Мадрид
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Атлетик Б
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
30
40
Голы по времени матча
Забито
33
15
11 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 21
3
9%
3
20%
1-15
4
12%
5
33%
16-30
4
12%
3
20%
31-45
10
30%
1
7%
46-60
6
18%
1
7%
61-75
6
18%
2
13%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
14 Не забивали 16
4
13%
4
11%
1-15
5
17%
4
11%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
9
30%
8
23%
61-75
6
20%
7
20%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
33%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
63
50
23 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 17
1 Не забивали 8
7
11%
7
14%
1-15
9
14%
9
18%
16-30
7
11%
11
22%
31-45
13
21%
5
10%
46-60
15
24%
9
18%
61-75
12
19%
9
18%
76-90
Пропущено
21
26
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
33%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
1
5%
2
8%
31-45
3
14%
5
19%
46-60
1
5%
8
31%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3
Атлетик Б
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Барселона 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Бетис - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Жирона 3:2 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Барселона 4:2 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Эйбар - Атлетик Б 0:3 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3
Результаты матчей
Реал Мадрид
Атлетик Б
Точный счет
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
4:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
4
5 раз 17%
3
4 раза 14%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
104
123
68
78
59
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
59
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
281
Больше Меньше
218
1910
1712
1019
821
623
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|15 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Исход игры
Реал Мадрид
94.9% (56)
Ничья
1.7% (1)
Атлетик Б
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
62.5% (35)
Нет
37.5% (21)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
49.2% (29)
2:0 Реал Мадрид
25.4% (15)
1:0 Реал Мадрид
8.5% (5)
3:2 Реал Мадрид
3.4% (2)
1:2 Атлетик Б
3.4% (2)
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