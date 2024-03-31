Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Захарян Арсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Алавес

45' Матч возобновлен

42' Кубо Такефуса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Горосабел Андони не смог попасть в створ ударом издали

39' Удар от ворот произведет Алавес

39' Барренечеа Андер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Близко! Риоха Луис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

36' Марин Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реал Сосьедад

29' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Алавес

25' Пачеко Хон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Абкар Абделькабир получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Абкар Абделькабир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Захарян Арсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Алавес

14' Риоха Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Алавес

13' Барренечеа Андер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола