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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 18575 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Алавес
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
59' Гол
Пачеко Хон
62' Желтая карточка
Гевара Андер
80' Желтая карточка
Мерино Микель
86' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
89' Желтая карточка
Пачеко Хон
90'+5

Ход матча

44'
 
Бекер Шеральдо
Кубо Такефуса
59'
0:1
Пачеко Хон
(Захарян Арсен)
62'
Гевара Андер
 
66'
Паничелли Хоакин
Гуриди Хон
 
66'
Бенавидес Карлос
Гевара Андер
 
69'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
69'
 
Тирни Киран
Андре Силва
75'
Симеоне Джулиано
Висенте Карлос
 
75'
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
 
75'
Реббах Абдеррахман
Риоха Луис
 
80'
 
Мерино Микель
83'
 
Туррьентес Беньят
Захарян Арсен
86'
Абкар Абделькабир
 
89'
 
Пачеко Хон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 220 Количество передач 369
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Алавес 7.5% (9)
X 29.2% (35)
Реал Сосьедад 63.3% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
8
Бланко
Антонио
6
Гевара
Андер
22
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
12
Захарян
Арсен
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
Алавес
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-3

История личных встреч

Алавес
Реал Сосьедад

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ТМК
3:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ТМС
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
ТМК
0:1
П
0:1
П
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
П
2:1
П
0:2
ТМК
1:2
П
1:0
П
3:0
ТМС
3:1
С
2:1
С
1:1
С
3:2
С
1:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
0.79

Среднее время на гол

82
114

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.64
0.91

Среднее время на гол

54
99

Всего голов

35
21

Голов в среднем за матч

1.4
0.84

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
107

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.27
Риоха Луис 4 (3) 0.13
Кике Гарсия 3 0.1
Дуарте Рубен 2 0.07
Бенавидес Карлос 1 0.03
Горосабел Андони 1 0.03
Седлар Александр 1 0.03
Гевара Андер 1 0.03
Теналья Науэль 1 0.03
Реббах Абдеррахман 1 0.03
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бланко Антонио 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.27
Кубо Такефуса 7 0.23
Браис Мендес 4 0.13
Мерино Микель 4 0.13
Субименди Мартин 4 0.13
Умар Садик 3 0.1
Барренечеа Андер 3 0.1
Фернандес Карлос 2 (1) 0.07
Ле Норман Робен 2 0.07
Андре Силва 2 (1) 0.07
Захарян Арсен 1 0.03
Пачеко Хон 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Туррьентес Беньят 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Луис 7 1
Абкар Абделькабир 8 0
Гевара Андер 7 0
Горосабел Андони 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Бланко Антонио 2 1
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Бенавидес Карлос 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 10 0
Субельдия Игор 10 0
Мерино Микель 8 0
Траоре Амари 6 0
Браис Мендес 6 0
Пачеко Хон 6 0
Ремиро Алехандро 3 1
Умар Садик 4 0
Субименди Мартин 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
8
Алавес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
19
Алавес
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
27

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
9
41%
31-45
5
38%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
7
32%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
4
33%
3
15%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
8
50%
76-90

Забито

25
42
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
15 Не забивали 7
4
16%
5
12%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
5
20%
11
26%
31-45
7
28%
3
7%
46-60
1
4%
9
21%
61-75
6
24%
10
24%
76-90

Пропущено

37
32
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
3
8%
5
16%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
11
30%
30%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
2
6%
61-75
12
32%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1
Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0

Результаты матчей

Алавес
Реал Сосьедад

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Алавес
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
13
1.5
5
9
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
3
2
13
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
23
7
4
26
1.5
11
19
4
26
2.5
6
24
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 30 23 6 1 65 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 30 16 8 6 50 - 27 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 0:1 Заявка 15 5 5 5 14 - 13 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем
  • 93'
    Реббах Абдеррахман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Реал Сосьедад контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Алавес 7.5% (9)
    X 29.2% (35)
    Реал Сосьедад 63.3% (76)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 0:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Алавес
    7.5% (9)
    Ничья
    29.2% (35)
    Реал Сосьедад
    63.3% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.83% (52)
    Меньше
    55.17% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.28% (85)
    Нет
    26.72% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Сосьедад
    37.5% (45)
    1:1 Ничья
    27.5% (33)
    0:1 Реал Сосьедад
    20.8% (25)
    1:0 Алавес
    2.5% (3)
    1:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    0:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
    2:1 Алавес
    1.7% (2)
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