Тур: 30. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 18575 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
0:1
Конец матча
0'
0:1
59' ГолПачеко Хон
62' Желтая карточкаГевара Андер
80' Желтая карточкаМерино Микель
86' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
89' Желтая карточкаПачеко Хон
90'+5
Ход матча
59'
0:1
62'
80'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
220 Количество передач 369
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Марин
Рафа
27
Хави
Лопеc
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
25
Галан
Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
30 Айеса ГайзкаВратарь
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Реал Сосьедад
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
36%
48%
4 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
0.79
Среднее время на гол
82
114
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.64
0.91
Среднее время на гол
54
99
Всего голов
35
21
Голов в среднем за матч
1.4
0.84
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
107
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.27
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.13
|Кике Гарсия
|3
|0.1
|Дуарте Рубен
|2
|0.07
|Бенавидес Карлос
|1
|0.03
|Горосабел Андони
|1
|0.03
|Седлар Александр
|1
|0.03
|Гевара Андер
|1
|0.03
|Теналья Науэль
|1
|0.03
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.03
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.27
|Кубо Такефуса
|7
|0.23
|Браис Мендес
|4
|0.13
|Мерино Микель
|4
|0.13
|Субименди Мартин
|4
|0.13
|Умар Садик
|3
|0.1
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.07
|Ле Норман Робен
|2
|0.07
|Андре Силва
|2 (1)
|0.07
|Захарян Арсен
|1
|0.03
|Пачеко Хон
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Луис
|7
|1
|Абкар Абделькабир
|8
|0
|Гевара Андер
|7
|0
|Горосабел Андони
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Бланко Антонио
|2
|1
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Бенавидес Карлос
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|10
|0
|Субельдия Игор
|10
|0
|Мерино Микель
|8
|0
|Траоре Амари
|6
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Пачеко Хон
|6
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Умар Садик
|4
|0
|Субименди Мартин
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
8
Алавес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
19
Алавес
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Реал Сосьедад
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
27
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 17
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
9
41%
31-45
5
38%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
15%
7
32%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
32%
3
19%
76-90
Забито
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
17%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
6
30%
61-75
4
33%
3
15%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
8
50%
76-90
Забито
25
42
11 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
15 Не забивали 7
4
16%
5
12%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
5
20%
11
26%
31-45
7
28%
3
7%
46-60
1
4%
9
21%
61-75
6
24%
10
24%
76-90
Пропущено
37
32
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 18
3
8%
5
16%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
11
30%
30%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
2
6%
61-75
12
32%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Алавес 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Осасуна - Алавес 1:0 Алавес - Мальорка 1:1
Бетис - Алавес 0:0 Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0
Результаты матчей
Алавес
Реал Сосьедад
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Алавес
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
104
213
59
213
311
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
133
213
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
237
426
1119
426
624
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|30
|23
|6
|1
|65 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|0:1 Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 27
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|0:1 Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 13
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Алавес
7.5% (9)
Ничья
29.2% (35)
Реал Сосьедад
63.3% (76)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
73.28% (85)
Нет
26.72% (31)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
37.5% (45)
1:1 Ничья
27.5% (33)
0:1 Реал Сосьедад
20.8% (25)
1:0 Алавес
2.5% (3)
1:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
0:2 Реал Сосьедад
1.7% (2)
2:1 Алавес
1.7% (2)
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