Тур: 30. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12774 Главный судья: Гиль Хесус
0'
31' Желтая карточкаИско Аларкон
1:0
36' ПенальтиДовбик Артём
41' Желтая карточкаМартин Иван
45' Желтая карточкаРиад Чади
1:1
45' ГолВиллиан Жозе
2:1
65' ГолДовбик Артём
2:2
76' ГолВиллиан Жозе
83' Желтая карточкаАвила Эсекьель
88' Желтая карточкаТорре Пабло
3:2
90' ГолСтуани Кристиан
90' Желтая карточкаЭррера Янгель
90' Желтая карточкаФорнальс Пабло
Ход матча
31'
36'
1:0
41'
45'
45'
1:1
65'
2:1
76'
2:2
77'
83'
88'
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
309 Количество передач 192
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
1.80 Победа «Жироны»
-
1.73 ТБ(2,5) голов
-
-
1.78 Победа «Жироны»
-
-
-
1.70 Оба клуба забьют
-
15.00 Точный счёт – 1:2
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
20
Абнер
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Бетис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
600%
200%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.33
1.29
Среднее время на гол
270
70
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.46
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
61
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|16 (4)
|0.53
|Савио III
|8
|0.27
|Стуани Кристиан
|8
|0.27
|Цыганков Виктор
|6
|0.2
|Порту Кристиан
|4
|0.13
|Мартин Иван
|4
|0.13
|Эррера Янгель
|4
|0.13
|Гарсия Алеш
|3
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.33
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.2
|Перес Айосе
|4
|0.13
|Рока Марк
|2
|0.07
|Руибаль Айтор
|2
|0.07
|Гидо Родригес
|2
|0.07
|Диао Ассане
|2
|0.07
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Эррера Янгель
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|9
|0
|Песселья Херман
|6
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
10
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Бетис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
22
16
Жирона
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Бетис
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
5
14%
6
40%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
1
7%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
5
21%
4
19%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Забито
59
36
27 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
6
10%
8
22%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
13
22%
7
19%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
15
25%
5
14%
76-90
Пропущено
34
31
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
8
24%
1
3%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
10
32%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0
Результаты матчей
Жирона
Бетис
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
95
69
77
213
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
78
311
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1613
920
1019
227
722
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|3:2 Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|2:3 Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|8.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|32 - 32
|41
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|30 - 59
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|3:2 Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|2:3 Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|3:2 Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|2:3 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|14 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9