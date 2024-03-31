Угловой в исполнении хозяев едва не вылился в контратаку, Торре в итоге прихватил за футболку Родри и получил карточку.

Если ничего у нас не изменится, то "Жирона" будет отставать от "Барселоны" уже на 4 очка, а вот "Атлетик" и "Атлетико" еще могут приблизиться к команде Мичела.

5 минут добавляет Хесус Гиль Мансано к основному времени матча.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! КРИСТИАН СТУАНИ! Снова выходит вперед "Жирона"! Гутьеррес исполнил передачу с левого фланга, Довбик пропустил мяч на Стуани, первый удар уругвайца парировал Силва, но на добивании ветеран был точен!

Потребовалось некоторое время ВАР, чтобы проверить правильность гола. Касания Довбика не было, значит, и офсайда у Стуани тоже.

Форнальс и Эррера повздорили на фланге, обоим участникам эпизода арбитр выписал по карточке.

Валери Фернандес и Хуан Хуанпе появляются на поле вместо Артёма Довбика и Ивана Мартина.

Угловой в исполнении "Жироны" не привел к остроте, дальше хозяева требовали опасный штрафной, но свисток судьи промолчал.

Янгель Эррера и Пабло Торре появляются на поле вместо Виктора Цыганкова и Кристиана Порту. Также Кристиан Стуани сменил Давида Лопеса.

Авила, уходя с поля, получил желтую карточку. Вместо Эсекьеля на поле вышел Родриго Родри.

Угловой на левом фланге атаки заработал Торре, однако подача на ближнюю штангу была легко прервана игроками "Бетиса".

Алеш Гарсия на левом фланге атаки не успевает к мячу и сбивает с ног защитника "Бетиса".

Следующий уик-энд в Ла Лиге команды не играют, через две недели "Жироне" играть против "Атлетико". Такими темпами есть риск выпасть даже из четверки.

Активно вошел в игру Торре, его сильный прострел с левого края штрафной заставляет Силву выбивать мяч на угловой.

Включение Гутьерреса по левому флангу завершается подачей от лицевой линии - Руи Силва забирает мяч в руки.

Позиционная атака "Бетиса" получилась не самой опасной, однако Форнальс в безнадежной ситуации сумел заработать угловой.

После навеса с углового с правого фланга Авила головой направил мяч в створ, но особых проблем у Гассаниги не возникло.

Авила после навеса с правого фланга головой скинул мяч в направлении Иско, который в окружении нескольких соперников потерял мяч.

Цыганков оказался адресатом заброса из глубины поля, однако Руи Силва вовремя вышел к границе штрафной и опередил украинца.

Готовы пара замен от Мичела, уже пару минут у бровки находятся свежие игроки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! ВИЛЛИАН ЖОЗЕ! Форнальс прострелил с правого фланга, бедолага Давид Лопес снова ошибся, не сумев выбить мяч, а Виллиан Жозе расстрелял ворота с нескольких метров!

Да, снова "Жироне" надо начинать всё сначала, никак каталонцам не удается обыграть "Бетис" в высшем испанском дивизионе.

Цыганков получает мяч в штрафной после прострела с правого фланга и бьет низом с 14 метров - снаряд после касания соперника проходит рядом со штангой!

Второй тайм начался! Сократис Папастатопулос появился на поле вместо Чади Риада.

Не форсируют события команды на старте второго тайма, хотя слабые стороны друг друга им в конце первого тайма удалось нащупать.

Форнальс получил мяч перед штрафной соперника, однако обыграть защитника Пабло не смог, снаряд вернулся к "Жироне".

Пока мяч почаще гостит на половине поля "Жироны", но позиционные атаки "Бетиса" сегодня крайне редко приводят к моментам.

Да, снова происходящее напоминает старт первого тайма, команды не могут добраться до ворот друг друга.

Второй удар в створ ворот хозяев наносит Виллиан Жозе - с 25 метров бразилец разминает Гассанигу.

Цыганков получает мяч на правом краю штрафной и простреливает на Довбика, которому в касание переиграть Силву не удается, к тому же у Артёма зафиксирован офсайд.

Иско получил мяч в штрафной от Виллиана Жозе, однако сразу два соперника накрывают экс-игрока мадридского "Реала".

Родригес неаккуратно подкатился под Цыганкова у лицевой линии, интересный "стандарт" заработали хозяева.

Впрочем, подача Цыганкова со штрафного не привела к опасному моменту, мяч был выбит игроками "Бетиса".

Треть второго тайма позади, ни одного удара снова нет у "Жироны", "Бетис" в атаке чуть более конкретен, но тоже создает совсем мало.

Мартин из глубины поля забросил мяч на ход Порту, однако Руи Силва вовремя вышел из вратарской и снаряд перехватил.

Эсекьель Авила и Вилльям Карвалью появляются на поле вместо Айосе Переса и Набиля Фекира.

Проникли игроки "Бетиса" в чужую штрафную площадь, но защитники "Жироны" удара по воротам не допустили.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1! АРТЁМ ДОВБИК! Отличная вертикальная атака удалась хозяевам, Порту после передачи Цыганкова вывел Довбика на рандеву с голкипером, а Артём аккуратно уложил мяч в угол!

Да, Довбик догоняет Беллингема и Будимира в гонке бомбардиров, теперь там троевластие.

3:2 у нас по ударам в створ ворот сегодня, отличная реализация немногочисленных моментов в исполнении команд сегодня.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! ВИЛЛИАН ЖОЗЕ!

Давид Лопес грубо ошибается у своей штрафной, направляя мяч в ногу Виллиану Жозе, который моментально сориентировался и метров с 30 направил снаряд за шиворот Гассаниге!

45' Угловой с левого фланга подает Алеш Гарсия, направляя мяч во вратарскую, однако Руи Силва удачно сыграл кулаками.

45' Алеш Гарсия подает со штрафного на дальнюю штангу, партнер пролетел мимо мяча, а круглый от Виллиана Жозе ушел на угловой.

45' Риал получает предупреждение за фол против Цыганкова около своей штрафной.

45' 4 минуты добавляет Хесус Гиль Мансано к основному времени первого тайма.

44' Приближается к концу первая половина встречи, "Жирона", организовав один момент, ведет в счёте, у "Бетиса" есть проблемы в созидании.

42' Родригес грубовато подкатился под Мартина на чужой половине поля, в этом моменте карточки нет.

41' Мартин получает желтую карточку за фол против Форнальса в центральной зоне. Следующий матч полузащитник "Жироны" пропустит из-за перебора карточек.

40' Иско в ответ протащил мяч по правому флангу и покатил на Форнальса, прострел которого в центр успел прервать отработавший в обороне Цыганков.

39' После навеса с углового Давид Лопес на дальней штанге попал в соперника, а с подбора плотно зарядил Коуто - мяч забрал Руи Силва!

38' Алеш Гарсия обыграл соперника на левом краю штрафной, однако удар Гутьерреса пришелся в защитника "Бетиса".

37' Свой 15-й гол забивает в текущем чемпионате Довбик, на мяч больше забили только Джуд Беллингем и Анте Будимир.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! АРТЁМ ДОВБИК!

Уверенно реализует пенальти Довбик, пробивая низом в правый от себя угол, Руи Силва не угадал!

35' Действительно, мяч шел в ворота после удара Довбика, Хесус Гиль Мансано сбегал к монитору, после чего указал на "точку"!

34' ВАР берет паузу, мяч после удара Довбика скользнул по руке Риаду, получает консультации главный арбитр встречи.

33' Порту с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Довбик играет головой на опережение, но пробивает головой рядом с ближней штангой!

31' Первая желтая карточка сегодня - Иско получает желтую карточку за срыв атаки, которую пытался разогнать по правому флангу Цыганков.

30' В целом испанский тур получается малорезультативным - две нулевые ничьи, три результата 1:0, только лишь "Осасуна" в гостевой игре с "Альмерией" победила крупно - 3:0.

29' Снова на поле наступает затишье, не самый зрелищный и событийный тайм выдают соперники.

27' По совершенным фолам "Бетис" сильно впереди - 6 нарушили правила гости, у хозяев всего один фол.

26' Перес входит в штрафную "Жироны" с левого края, убирает мяч от Эрика Гарсии и бьет в дальний угол, но снаряд летит мимо.

25' Попытка Фекира в начале игры не была засчитана как удар, так что у нас сегодня за половину первого тайма официально нет ни единого удара.

24' Первый угловой в матче заработал "Бетис", но с подачей с правого фланга оборона "Жироны" справляется легко.

23' 60 процентов игрового времени мячом владеет "Жирона", но толку от этого показателя не так много.

22' Диагональный заброс в чужую штрафную у Цыганкова не получается расчётливым, Руи Силва спокойно забирает мяч на выходе.

21' Проход Цыганкова по правому флангу завершается падением украинца в борьбе с Абнером, но свисток арбитра молчит.

19' Форнальс исполняет невысокий заброс в чужую штрафную, защитник "Жироны" выносит мяч в падении головой.

18' Без ворот проходят эти минуты встречи, опасных моментов команды в дебюте игры так и не создали.

16' Иско и Фекир комбинировали на подступах к штрафной, но мяч потеряли, в итоге испанец завалил на газон Цыганкова.

15' Всё в порядке с Силвой, показывали нам на скамейке Клаудио Браво, которому даже не пришлось разминаться.

14' Помощь врачей требуется голкиперу "Бетиса", крайне неприятный стык получился с Порту.

13' Острая передача в направлении Порту в исполнении Цыганкова, однако Руи Силва на выходе опередил соперника и получил коленом в голову от соперника.

12' Показывают нам на трибунах Савио, который успел сыграть за сборную Бразилии в матче с Англией, сегодняшний матч один из ведущих атакующих игроков "Жироны" пропускает из-за перебора карточек.

10' Рискованно играет под прессингом соперника Гассанига, но в итоге ошибки голкипер "Жироны" не допустил.

9' Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако мяч после навеса Цыганкова достается Руи Силве.

8' Цыганков исполняет перспективную передачу к штрафной в направлении Порту, против которого жестко, но в рамках правил сыграл Руибаль.

7' Интересно, что 6 матчей команды в свое время провели в Сегунде, там "Бетис" тоже побеждал гораздо чаще - 5 раз против одной-единственной победы каталонского клуба.

6' Обменялись команды неплохими атаками, но проникающие передачи от Гарсии и Форнальса были прерваны защитниками.

5' Матч первого круга завершился ничейным исходом - на гол Довбика с пенальти в самом конце встречи успел ответить Песселья. Ранее в Ла Лиге "Бетис" выиграл все шесть очных встреч.

4' Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Фекир, однако мяч прокатывается левее створа.

3' "Бетис" же выпал из еврокубковой шестерки, проиграв три последних встречи, однако отставание от "Реал Сосьедада" пока не критичное. А вот от топ-5 команда Мануэля Пеллегрини отстает уже сильно.

2' Напомним, что "Жирона" долгое время в этом сезоне шла вровень с "Реалом", однако в последних шести турах команда Мичела одержала всего две победы при четырех поражениях, опустившись на третье место.