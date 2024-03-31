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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 12774 Главный судья: Гиль Хесус
Жирона
3:2
Второй тайм: 90+'
Бетис
0'
31' Желтая карточка
Иско Аларкон
1:0
36' Пенальти
Довбик Артём
41' Желтая карточка
Мартин Иван
45' Желтая карточка
Риад Чади
1:1
45' Гол
Виллиан Жозе
2:1
65' Гол
Довбик Артём
2:2
76' Гол
Виллиан Жозе
83' Желтая карточка
Авила Эсекьель
88' Желтая карточка
Торре Пабло
3:2
90' Гол
Стуани Кристиан
90' Желтая карточка
Эррера Янгель
90' Желтая карточка
Форнальс Пабло

Ход матча

31'
 
Иско Аларкон
36'
Довбик Артём
1:0
41'
Мартин Иван
 
45'
 
Риад Чади
45'
1:1
Виллиан Жозе
46'
 
Папастатопулос Сократис
Риад Чади
62'
 
Авила Эсекьель
Перес Айосе
62'
 
Карвалью Вилльям
Фекир Набиль
65'
Довбик Артём
(Порту Кристиан)
2:1
76'
2:2
Виллиан Жозе
(Форнальс Пабло)
77'
 
Миранда Хуан
Абнер
82'
Эррера Янгель
Цыганков Виктор
 
82'
Стуани Кристиан
Давид Лопес
 
83'
Торре Пабло
Порту Кристиан
 
83'
 
Авила Эсекьель
83'
 
Родри Родриго
Авила Эсекьель
88'
Торре Пабло
 
90'
Стуани Кристиан
3:2
90'
Эррера Янгель
 
90'
 
Форнальс Пабло
90'
Хуанпе Хуан
Мартин Иван
 
90'
Фернандес Валери
Довбик Артём
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 309 Количество передач 192
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 126
Жирона 83.3% (105)
X 14.3% (18)
Бетис 2.4% (3)
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
3
Гутьеррес
Мигель
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
8
Цыганков
Виктор
24
Порту
Кристиан
9
Довбик
Артём
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
22
Иско
Аларкон
5
Гидо
Родригес
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
Жирона
3-4-2-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

600%
200%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.33
1.29

Среднее время на гол

270
70

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.46

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
61

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 16 (4) 0.53
Савио III 8 0.27
Стуани Кристиан 8 0.27
Цыганков Виктор 6 0.2
Порту Кристиан 4 0.13
Мартин Иван 4 0.13
Эррера Янгель 4 0.13
Гарсия Алеш 3 0.1
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.33
Иско Аларкон 6 (1) 0.2
Перес Айосе 4 0.13
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Эррера Янгель 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Коуто Ян 5 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 9 0
Песселья Херман 6 0
Гидо Родригес 6 0
Авила Эсекьель 4 1
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Жирона
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
10
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Бетис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

22
16
Жирона
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Бетис
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

35
15
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
5
14%
6
40%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
1
7%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
5
21%
4
19%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Забито

59
36
27 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
6
10%
8
22%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
13
22%
7
19%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
15
25%
5
14%
76-90

Пропущено

34
31
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
8
24%
1
3%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
10
32%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0

Результаты матчей

Жирона
Бетис

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Жирона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
6
9
7
7
2.5
2
13
4
10
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
3
11
3
12
2.5
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
16
13
1.5
9
20
10
19
2.5
2
27
7
22
3.5
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 3:2 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 2:3 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
8.
Валенсия
 Заявка 29 11 8 10 32 - 32 41
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 29 2 8 19 30 - 59 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Жирона
 3:2 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 2:3 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 3:2 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
9.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Бетис
 2:3 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Валери Фернандес и Хуан Хуанпе появляются на поле вместо Артёма Довбика и Ивана Мартина.
  • Желтая карточка
    90'
    Форнальс и Эррера повздорили на фланге, обоим участникам эпизода арбитр выписал по карточке.
  • Видеоповтор
    90'
    Потребовалось некоторое время ВАР, чтобы проверить правильность гола. Касания Довбика не было, значит, и офсайда у Стуани тоже.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:2! КРИСТИАН СТУАНИ!
    Снова выходит вперед "Жирона"! Гутьеррес исполнил передачу с левого фланга, Довбик пропустил мяч на Стуани, первый удар уругвайца парировал Силва, но на добивании ветеран был точен!
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет Хесус Гиль Мансано к основному времени матча.
  • 89'
    Если ничего у нас не изменится, то "Жирона" будет отставать от "Барселоны" уже на 4 очка, а вот "Атлетик" и "Атлетико" еще могут приблизиться к команде Мичела.
  • Желтая карточка
    88'
    Угловой в исполнении хозяев едва не вылился в контратаку, Торре в итоге прихватил за футболку Родри и получил карточку.
  • 87'
    Активно вошел в игру Торре, его сильный прострел с левого края штрафной заставляет Силву выбивать мяч на угловой.
  • 86'
    Следующий уик-энд в Ла Лиге команды не играют, через две недели "Жироне" играть против "Атлетико". Такими темпами есть риск выпасть даже из четверки.
  • Фол, нарушение
    85'
    Алеш Гарсия на левом фланге атаки не успевает к мячу и сбивает с ног защитника "Бетиса".
  • Угловой
    84'
    Угловой на левом фланге атаки заработал Торре, однако подача на ближнюю штангу была легко прервана игроками "Бетиса".
  • Желтая карточка
    83'
    Авила, уходя с поля, получил желтую карточку. Вместо Эсекьеля на поле вышел Родриго Родри.
  • Замена
    82'
    Янгель Эррера и Пабло Торре появляются на поле вместо Виктора Цыганкова и Кристиана Порту. Также Кристиан Стуани сменил Давида Лопеса.
  • Травма, повреждение
    81'
    Авила на рывке получил повреждение задней поверхности бедра, требуется игроку "Бетиса" обратная замена.
  • Угловой
    80'
    Угловой в исполнении "Жироны" не привел к остроте, дальше хозяева требовали опасный штрафной, но свисток судьи промолчал.
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    • Опасный момент
      79'
      Цыганков получает мяч в штрафной после прострела с правого фланга и бьет низом с 14 метров - снаряд после касания соперника проходит рядом со штангой!
    • 78'
      Да, снова "Жироне" надо начинать всё сначала, никак каталонцам не удается обыграть "Бетис" в высшем испанском дивизионе.
    • Замена
      77'
      Хуан Миранда появляется на поле вместо Абнера.
    • Описание гола
      76'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:2! ВИЛЛИАН ЖОЗЕ!
      Форнальс прострелил с правого фланга, бедолага Давид Лопес снова ошибся, не сумев выбить мяч, а Виллиан Жозе расстрелял ворота с нескольких метров!
    • 75'
      Готовы пара замен от Мичела, уже пару минут у бровки находятся свежие игроки.
    • 73'
      Цыганков оказался адресатом заброса из глубины поля, однако Руи Силва вовремя вышел к границе штрафной и опередил украинца.
    • 72'
      Авила после навеса с правого фланга головой скинул мяч в направлении Иско, который в окружении нескольких соперников потерял мяч.
    • Угловой
      71'
      После навеса с углового с правого фланга Авила головой направил мяч в створ, но особых проблем у Гассаниги не возникло.
    • 70'
      Позиционная атака "Бетиса" получилась не самой опасной, однако Форнальс в безнадежной ситуации сумел заработать угловой.
    • 69'
      Включение Гутьерреса по левому флангу завершается подачей от лицевой линии - Руи Силва забирает мяч в руки.
    • 67'
      3:2 у нас по ударам в створ ворот сегодня, отличная реализация немногочисленных моментов в исполнении команд сегодня.
    • 66'
      Да, Довбик догоняет Беллингема и Будимира в гонке бомбардиров, теперь там троевластие. 
    • 2 гола - дубль!
      65'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:1! АРТЁМ ДОВБИК!
      Отличная вертикальная атака удалась хозяевам, Порту после передачи Цыганкова вывел Довбика на рандеву с голкипером, а Артём аккуратно уложил мяч в угол!
    • 64'
      Проникли игроки "Бетиса" в чужую штрафную площадь, но защитники "Жироны" удара по воротам не допустили.
    • Замена
      62'
      Эсекьель Авила и Вилльям Карвалью появляются на поле вместо Айосе Переса и Набиля Фекира.
    • 61'
      Мартин из глубины поля забросил мяч на ход Порту, однако Руи Силва вовремя вышел из вратарской и снаряд перехватил.
    • 60'
      Треть второго тайма позади, ни одного удара снова нет у "Жироны", "Бетис" в атаке чуть более конкретен, но тоже создает совсем мало.
    • 58'
      Впрочем, подача Цыганкова со штрафного не привела к опасному моменту, мяч был выбит игроками "Бетиса".
    • Фол, нарушение
      57'
      Родригес неаккуратно подкатился под Цыганкова у лицевой линии, интересный "стандарт" заработали хозяева.
    • 55'
      Иско получил мяч в штрафной от Виллиана Жозе, однако сразу два соперника накрывают экс-игрока мадридского "Реала".
    • Офсайд
      54'
      Цыганков получает мяч на правом краю штрафной и простреливает на Довбика, которому в касание переиграть Силву не удается, к тому же у Артёма зафиксирован офсайд.
    • 52'
      Второй удар в створ ворот хозяев наносит Виллиан Жозе - с 25 метров бразилец разминает Гассанигу.
    • 51'
      Да, снова происходящее напоминает старт первого тайма, команды не могут добраться до ворот друг друга.
    • 49'
      Пока мяч почаще гостит на половине поля "Жироны", но позиционные атаки "Бетиса" сегодня крайне редко приводят к моментам.
    • 48'
      Форнальс получил мяч перед штрафной соперника, однако обыграть защитника Пабло не смог, снаряд вернулся к "Жироне".
    • 47'
      Не форсируют события команды на старте второго тайма, хотя слабые стороны друг друга им в конце первого тайма удалось нащупать.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Сократис Папастатопулос появился на поле вместо Чади Риада.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! ВИЛЛИАН ЖОЗЕ!
      Давид Лопес грубо ошибается у своей штрафной, направляя мяч в ногу Виллиану Жозе, который моментально сориентировался и метров с 30 направил снаряд за шиворот Гассаниге!
    • Угловой
      45'
      Угловой с левого фланга подает Алеш Гарсия, направляя мяч во вратарскую, однако Руи Силва удачно сыграл кулаками.
    • 45'
      Алеш Гарсия подает со штрафного на дальнюю штангу, партнер пролетел мимо мяча, а круглый от Виллиана Жозе ушел на угловой.
    • Желтая карточка
      45'
      Риал получает предупреждение за фол против Цыганкова около своей штрафной.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет Хесус Гиль Мансано к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Приближается к концу первая половина встречи, "Жирона", организовав один момент, ведет в счёте, у "Бетиса" есть проблемы в созидании.
    • Фол, нарушение
      42'
      Родригес грубовато подкатился под Мартина на чужой половине поля, в этом моменте карточки нет.
    • Желтая карточка
      41'
      Мартин получает желтую карточку за фол против Форнальса в центральной зоне. Следующий матч полузащитник "Жироны" пропустит из-за перебора карточек.
    • 40'
      Иско в ответ протащил мяч по правому флангу и покатил на Форнальса, прострел которого в центр успел прервать отработавший в обороне Цыганков.
    • Опасный момент
      39'
      После навеса с углового Давид Лопес на дальней штанге попал в соперника, а с подбора плотно зарядил Коуто - мяч забрал Руи Силва!
    • 38'
      Алеш Гарсия обыграл соперника на левом краю штрафной, однако удар Гутьерреса пришелся в защитника "Бетиса".
    • 37'
      Свой 15-й гол забивает в текущем чемпионате Довбик, на мяч больше забили только Джуд Беллингем и Анте Будимир.
    • Пенальти
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! АРТЁМ ДОВБИК!
      Уверенно реализует пенальти Довбик, пробивая низом в правый от себя угол, Руи Силва не угадал!
    • Пенальти!
      35'
      Действительно, мяч шел в ворота после удара Довбика, Хесус Гиль Мансано сбегал к монитору, после чего указал на "точку"!
    • Видеоповтор
      34'
      ВАР берет паузу, мяч после удара Довбика скользнул по руке Риаду, получает консультации главный арбитр встречи.
    • Опасный момент
      33'
      Порту с левого фланга исполняет подачу в штрафную, Довбик играет головой на опережение, но пробивает головой рядом с ближней штангой!
    • Желтая карточка
      31'
      Первая желтая карточка сегодня - Иско получает желтую карточку за срыв атаки, которую пытался разогнать по правому флангу Цыганков.
    • 30'
      В целом испанский тур получается малорезультативным - две нулевые ничьи, три результата 1:0, только лишь "Осасуна" в гостевой игре с "Альмерией" победила крупно - 3:0.
    • 29'
      Снова на поле наступает затишье, не самый зрелищный и событийный тайм выдают соперники.
    • Фол, нарушение
      27'
      По совершенным фолам "Бетис" сильно впереди - 6 нарушили правила гости, у хозяев всего один фол.
    • 26'
      Перес входит в штрафную "Жироны" с левого края, убирает мяч от Эрика Гарсии и бьет в дальний угол, но снаряд летит мимо.
    • 25'
      Попытка Фекира в начале игры не была засчитана как удар, так что у нас сегодня за половину первого тайма официально нет ни единого удара.
    • Угловой
      24'
      Первый угловой в матче заработал "Бетис", но с подачей с правого фланга оборона "Жироны" справляется легко.
    • 23'
      60 процентов игрового времени мячом владеет "Жирона", но толку от этого показателя не так много.
    • 22'
      Диагональный заброс в чужую штрафную у Цыганкова не получается расчётливым, Руи Силва спокойно забирает мяч на выходе.
    • 21'
      Проход Цыганкова по правому флангу завершается падением украинца в борьбе с Абнером, но свисток арбитра молчит.
    • 19'
      Форнальс исполняет невысокий заброс в чужую штрафную, защитник "Жироны" выносит мяч в падении головой.
    • 18'
      Без ворот проходят эти минуты встречи, опасных моментов команды в дебюте игры так и не создали.
    • Фол, нарушение
      16'
      Иско и Фекир комбинировали на подступах к штрафной, но мяч потеряли, в итоге испанец завалил на газон Цыганкова.
    • 15'
      Всё в порядке с Силвой, показывали нам на скамейке Клаудио Браво, которому даже не пришлось разминаться.
    • Травма, повреждение
      14'
      Помощь врачей требуется голкиперу "Бетиса", крайне неприятный стык получился с Порту.
    • Фол, нарушение
      13'
      Острая передача в направлении Порту в исполнении Цыганкова, однако Руи Силва на выходе опередил соперника и получил коленом в голову от соперника.
    • 12'
      Показывают нам на трибунах Савио, который успел сыграть за сборную Бразилии в матче с Англией, сегодняшний матч один из ведущих атакующих игроков "Жироны" пропускает из-за перебора карточек.
    • 10'
      Рискованно играет под прессингом соперника Гассанига, но в итоге ошибки голкипер "Жироны" не допустил.
    • 9'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева поля, однако мяч после навеса Цыганкова достается Руи Силве.
    • 8'
      Цыганков исполняет перспективную передачу к штрафной в направлении Порту, против которого жестко, но в рамках правил сыграл Руибаль.
    • 7'
      Интересно, что 6 матчей команды в свое время провели в Сегунде, там "Бетис" тоже побеждал гораздо чаще - 5 раз против одной-единственной победы каталонского клуба.
    • 6'
      Обменялись команды неплохими атаками, но проникающие передачи от Гарсии и Форнальса были прерваны защитниками.
    • 5'
      Матч первого круга завершился ничейным исходом - на гол Довбика с пенальти в самом конце встречи успел ответить Песселья. Ранее в Ла Лиге "Бетис" выиграл все шесть очных встреч.
    • 4'
      Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Фекир, однако мяч прокатывается левее створа.
    • 3'
      "Бетис" же выпал из еврокубковой шестерки, проиграв три последних встречи, однако отставание от "Реал Сосьедада" пока не критичное. А вот от топ-5 команда Мануэля Пеллегрини отстает уже сильно.
    • 2'
      Напомним, что "Жирона" долгое время в этом сезоне шла вровень с "Реалом", однако в последних шести турах команда Мичела одержала всего две победы при четырех поражениях, опустившись на третье место.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!