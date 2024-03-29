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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Жирона
 
Позже
Бетис
Прогнозы 58
Жирона 89.7% (52)
X 6.9% (4)
Бетис 3.4% (2)
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Жирона
Бетис

История личных встреч

Жирона
Бетис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

600%
200%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
П
3:2
П
0:1
П
0:1
П
2:2
С
2:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
0:2

Голы

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.33
1.29

Среднее время на гол

270
70

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.46

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
61

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.48
Савио III 8 0.28
Стуани Кристиан 7 0.24
Цыганков Виктор 6 0.21
Порту Кристиан 4 0.14
Мартин Иван 4 0.14
Эррера Янгель 4 0.14
Гарсия Алеш 3 0.1
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 8 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.21
Перес Айосе 4 0.14
Рока Марк 2 0.07
Руибаль Айтор 2 0.07
Гидо Родригес 2 0.07
Диао Ассане 2 0.07
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Эррера Янгель 5 0
Коуто Ян 5 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартин Иван 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 8 0
Песселья Херман 6 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0

Результаты матчей

Жирона
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

1
10
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Бетис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

22
16
Жирона
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Бетис
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

23
26

Голы по времени матча

Забито

35
15
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
5
14%
6
40%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
1
7%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
5
21%
4
19%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
15%
3
23%
76-90

Забито

59
36
27 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
6
10%
8
22%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
13
22%
7
19%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
15
25%
5
14%
76-90

Пропущено

34
31
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
8
24%
1
3%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
10
32%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0

Результаты матчей

Жирона
Бетис

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Жирона
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
9
5
1.5
6
9
7
7
2.5
2
13
4
10
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
3
11
3
12
2.5
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
16
13
1.5
9
20
10
19
2.5
2
27
7
22
3.5
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 29 22 6 1 64 - 20 72
2.
Барселона
 Заявка 29 19 7 3 60 - 34 64
3.
Жирона
 Заявка 29 19 5 5 59 - 34 62
4.
Атлетик Б
 Заявка 29 16 8 5 50 - 26 56
5.
Атлетико М
 Заявка 29 17 4 8 54 - 34 55
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 29 12 10 7 42 - 31 46
7.
Бетис
 Заявка 29 10 12 7 34 - 33 42
8.
Валенсия
 Заявка 28 11 7 10 32 - 32 40
9.
Вильярреал
 Заявка 29 10 8 11 47 - 51 38
10.
Хетафе
 Заявка 29 9 11 9 37 - 42 38
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 29 10 7 12 29 - 32 37
12.
Осасуна
 Заявка 29 10 6 13 33 - 43 36
13.
Алавес
 Заявка 29 8 8 13 26 - 35 32
14.
Мальорка
 Заявка 29 6 12 11 25 - 35 30
15.
Райо Вальекано
 Заявка 29 6 11 12 25 - 38 29
16.
Севилья
 Заявка 29 6 10 13 36 - 44 28
17.
Сельта
 Заявка 29 6 9 14 32 - 44 27
18.
Кадис
 Заявка 29 3 13 13 20 - 40 22
19.
Гранада
 Заявка 28 2 8 18 30 - 58 14
20.
Альмерия
 Заявка 29 1 10 18 28 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 12 2 0 35 - 7 38
3.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 14 11 2 1 35 - 14 35
5.
Барселона
 Заявка 15 11 1 3 33 - 19 34
6.
Валенсия
 Заявка 14 8 4 2 18 - 8 28
7.
Хетафе
 Заявка 14 8 4 2 18 - 13 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Вильярреал
 Заявка 15 5 4 6 25 - 24 19
15.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
16.
Кадис
 Заявка 14 3 7 4 13 - 17 16
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 8 6 14 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 5 4 14 - 12 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Райо Вальекано
 Заявка 15 4 4 7 11 - 16 16
8.
Атлетико М
 Заявка 14 4 3 7 20 - 18 15
9.
Осасуна
 Заявка 14 4 3 7 16 - 22 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
11.
Бетис
 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
12.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
13.
Валенсия
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Севилья
 Заявка 14 2 5 7 15 - 21 11
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 14 1 5 8 11 - 23 8
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 14 0 2 12 12 - 33 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Осасуна Будимир Анте 15 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 15
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Осасуна Авила Эсекьель 3 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 1 час 39 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 59.6% пользователей.
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    • Прогнозы 58
    Жирона 89.7% (52)
    X 6.9% (4)
    Бетис 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Бетис
    1.80
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    4.50
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    4.60
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    Прогнозы на матч Жирона - Бетис

    Исход игры
    Жирона
    89.5% (51)
    Ничья
    7% (4)
    Бетис
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (38)
    Нет
    30.91% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    59.6% (34)
    1:0 Жирона
    15.8% (9)
    2:0 Жирона
    10.5% (6)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    0:1 Бетис
    3.5% (2)
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    Жирона
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