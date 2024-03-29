Тур: 30. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Гиль Хесус
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Жирона
Бетис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
600%
200%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.33
1.29
Среднее время на гол
270
70
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.46
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
61
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.48
|Савио III
|8
|0.28
|Стуани Кристиан
|7
|0.24
|Цыганков Виктор
|6
|0.21
|Порту Кристиан
|4
|0.14
|Мартин Иван
|4
|0.14
|Эррера Янгель
|4
|0.14
|Гарсия Алеш
|3
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|8
|0.28
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.21
|Перес Айосе
|4
|0.14
|Рока Марк
|2
|0.07
|Руибаль Айтор
|2
|0.07
|Гидо Родригес
|2
|0.07
|Диао Ассане
|2
|0.07
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Эррера Янгель
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартин Иван
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|8
|0
|Песселья Херман
|6
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
1
10
Жирона
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Бетис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
22
16
Жирона
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Бетис
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
45% (13)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
35
15
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
5
14%
6
40%
1-15
4
11%
1
7%
16-30
8
23%
3
20%
31-45
6
17%
2
13%
46-60
2
6%
2
13%
61-75
10
29%
1
7%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
5
21%
4
19%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
5
21%
4
19%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
20%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
20%
5
38%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Забито
59
36
27 В 1-м тайме 18
32 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 18
6 Не забивали 6
6
10%
8
22%
1-15
8
14%
3
8%
16-30
13
22%
7
19%
31-45
10
17%
8
22%
46-60
7
12%
5
14%
61-75
15
25%
5
14%
76-90
Пропущено
34
31
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
8
24%
1
3%
1-15
5
15%
5
16%
16-30
5
15%
10
32%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
5
15%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0 Жирона - Райо Вальекано 3:0
Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1
Бетис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1
Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0
Результаты матчей
Жирона
Бетис
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
0:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 24%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
3 раза 10%
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Жирона
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
95
69
77
213
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
104
78
311
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1613
920
1019
227
722
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|64 - 20
|72
|2.
|Заявка
|29
|19
|7
|3
|60 - 34
|64
|3.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|59 - 34
|62
|4.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|50 - 26
|56
|5.
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|54 - 34
|55
|6.
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|42 - 31
|46
|7.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|34 - 33
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|32 - 32
|40
|9.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 51
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 42
|38
|11.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|29 - 32
|37
|12.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 43
|36
|13.
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 35
|32
|14.
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|25 - 35
|30
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 38
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|36 - 44
|28
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|32 - 44
|27
|18.
|Заявка
|29
|3
|13
|13
|20 - 40
|22
|19.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|30 - 58
|14
|20.
|Заявка
|29
|1
|10
|18
|28 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|2.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|35 - 7
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 14
|35
|5.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|33 - 19
|34
|6.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 8
|28
|7.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|18 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 24
|19
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|14 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|5.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|11 - 16
|16
|8.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|10.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 19
|15
|11.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 23
|8
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 33
|2
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|Алехо Иван
|15
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 5
Прогнозы на матч Жирона - Бетис
Исход игры
Жирона
89.5% (51)
Ничья
7% (4)
Бетис
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (36)
Меньше
34.55% (19)
Обе команды забьют
Да
69.09% (38)
Нет
30.91% (17)
Популярный счёт
2:1 Жирона
59.6% (34)
1:0 Жирона
15.8% (9)
2:0 Жирона
10.5% (6)
1:1 Ничья
3.5% (2)
0:1 Бетис
3.5% (2)
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