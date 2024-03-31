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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Алмере Сити
1:0
Второй тайм: 72'
Волендам
0'
4' Желтая карточка
Мирани Деймон
10' Желтая карточка
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
30' Желтая карточка
Якобс Йоей
51' Желтая карточка
Джонсон Дариус
70' Желтая карточка
Буур Оскар
1:0
71' Гол
Налич Ади

Ход матча

4'
 
Мирани Деймон
10'
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
30'
Якобс Йоей
 
46'
 
Хуве Квинси
Соуса Вивальдо
46'
Мбе Со Лоик
Якобс Йоей
 
46'
Акуджоби Хамди
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 
51'
 
Джонсон Дариус
60'
Налич Ади
Хансен Корнелиус
 
70'
 
Буур Оскар
71'
Налич Ади
(Копмейнерс Пер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 165 Количество передач 191
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Волендам
8.60
4.80
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7.40
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Все Коэффициенты
18
Радлингер
Самуэль
3
Якобс
Йоей
6
Пенья
Альваро
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
28
Ресинк
Стейе
15
Копмейнерс
Пер
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
9
Робине
Тома
19
Катлайн
Йоанн
17
Хансен
Корнелиус
1
Мио
Бакхаус
2
Буур
Оскар
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
5
Кокс
Джордж
6
Бенамар
Бенаисса
7
Бут
Зак
8
Ле
Ру
Люк
10
Маулун
Робин
38
Джонсон
Дариус
9
Соуса
Вивальдо
Алмере Сити
4-2-3-1
Волендам
4-1-4-1

История личных встреч

Алмере Сити
Волендам

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:1
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.79
1.58

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
5
Больше 21%
Меньше 79%
19

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 9 (3) 0.33
Катлайн Йоанн 3 0.11
Хансен Корнелиус 2 0.07
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 2 0.07
Якобс Йоей 2 0.07
Китала Янн 2 0.07
Ван ла Парра Райив 1 0.04
Мбе Со Лоик 1 0.04
Ресинк Стейе 1 0.04
Пост Данни 1 0.04
Пенья Альваро 1 0.04
Копмейнерс Пер 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Коррин Милан 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.19
Зеефейк Ликвинсио 3 0.11
Бенамар Бенаисса 3 0.11
Milan de Haan 3 0.11
Улд-Ших Биляль 2 0.07
Бут Зак 2 0.07
Твигт Калвин 2 (1) 0.07
Мирани Деймон 1 0.04
Флинт Джош 1 0.04
Куол Гаранг 1 0.04
Ван Мигем Дарил 1 0.04
Соуса Вивальдо 1 0.04
Маулун Робин 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Пайн Дерон 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 6 1
Якобс Йоей 7 0
Копмейнерс Пер 6 0
Робине Тома 4 1
Флоранюс Шерел 5 0
Ресинк Стейе 5 0
Пенья Альваро 3 0
Барбе Тео 3 0
Китала Янн 3 0
Ройо Манел 2 0
Мбе Со Лоик 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Хансен Корнелиус 2 0
Ван ла Парра Райив 1 0
Налич Ади 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Ван Дайвен Джейсон 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Мирани Деймон 3 0
Флинт Джош 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Джонсон Дариус 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0
Safouane Karim 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Волендам
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
13
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
34

Упущенные победы

10
6
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Волендам
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

18
35

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Пропущено

22
31
6 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
3
14%
6
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
7
32%
3
10%
61-75
8
36%
10
32%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

21
37
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
4
19%
6
16%
1-15
2
10%
2
5%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
6
29%
6
16%
61-75
5
24%
12
32%
76-90

Забито

26
25
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
5
20%
1-15
3
12%
1
4%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
1
4%
6
24%
46-60
3
12%
4
16%
61-75
9
35%
6
24%
76-90

Пропущено

43
68
14 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 44
10 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 25
7
16%
12
18%
1-15
4
9%
2
3%
16-30
3
7%
10
15%
31-45
3
7%
13
19%
46-60
13
30%
9
13%
61-75
13
30%
22
32%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2
Волендам
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3

Результаты матчей

Алмере Сити
Волендам

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
3:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
9 раз 35%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
8
6
20
1.5
6
20
1
25
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 27 17 5 5 50 - 25 56
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 27 9 9 9 33 - 37 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 43 33
12.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 27 7 5 15 33 - 59 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 0:1 Заявка 27 3 5 19 26 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 14 1 4 9 15 - 32 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Отличный гол забил Налич Ади
  • 71'
    Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.
  • 71'
    ГОООООЛ - Налич Ади Алмере Сити забивает ударом головой
  • 71'
    Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 70'
    Контроль мяча: Алмере Сити: 50%, Волендам: 50%.
  • 70'
    Буур Оскар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 70'
    Безумный фол. Буур Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Пеер Копмейнерс
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алмере Сити
    Ничья
    Волендам
    8.60
    4.80
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    7.40
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