Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Ресинк Стейе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Соуса Вивальдо из команды Волендам наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Ох, нехорошо это выглядит. Соуса Вивальдо получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Удар от ворот произведет Волендам

46' Соуса Вивальдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Соуса Вивальдо не смог попасть в створ ударом издали

42' Маулун Робин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Йоей Якобс успешно блокирует удар.

39' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

38' Ле Ру Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бут Зак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Флоранюс Шерел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Кокс Джордж оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бут Зак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити подал угловой справа.

30' Йоей Якобс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Безумный фол. Йоей Якобс грубо играет против соперника. Пострадал Джонсон Дариус

30' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Волендам

25' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Кокс Джордж из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Джонсон Дариус пробует нанести удар издали, но Самуэль Радлингер держит все под контролем

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Удар от ворот произведет Волендам

18' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Алмере Сити

14' Йоей Якобс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Маулун Робин пробил со штрафного прямо в стенку

11' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Маулун Робин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Соуса Вивальдо

6' Удар от ворот произведет Волендам

6' Ресинк Стейе пробил со штрафного прямо в стенку

4' Мирани Деймон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Волендам

3' Игрок из команды Волендам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

3' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.