Тур: 27. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 4222 Главный судья: Йоей Кой
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаМирани Деймон
10' Желтая карточкаВан Де Камп Йокем Ритмистер
30' Желтая карточкаЯкобс Йоей
51' Желтая карточкаДжонсон Дариус
70' Желтая карточкаБуур Оскар
1:0
71' ГолНалич Ади
1:1
90' ГолМюрен Роберт
90'+7
Ход матча
30'
51'
70'
71'
1:0
72'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
363 Количество передач 357
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
28
Флинт
Джош
7
Бут
Зак
10
Маулун
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Этемади АгилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Налич АдиНападающий
-
24 Маттуар ФезНападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
27 Хуве КвинсиПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Волендам
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.79
1.58
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|9 (3)
|0.33
|Катлайн Йоанн
|3
|0.11
|Хансен Корнелиус
|2
|0.07
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|2
|0.07
|Якобс Йоей
|2
|0.07
|Китала Янн
|2
|0.07
|Ван ла Парра Райив
|1
|0.04
|Мбе Со Лоик
|1
|0.04
|Ресинк Стейе
|1
|0.04
|Пост Данни
|1
|0.04
|Пенья Альваро
|1
|0.04
|Налич Ади
|1
|0.04
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Коррин Милан
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|6
|0.22
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.11
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.11
|Milan de Haan
|3
|0.11
|Улд-Ших Биляль
|2
|0.07
|Бут Зак
|2
|0.07
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.07
|Мирани Деймон
|1
|0.04
|Флинт Джош
|1
|0.04
|Куол Гаранг
|1
|0.04
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.04
|Соуса Вивальдо
|1
|0.04
|Маулун Робин
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Пайн Дерон
|0
|0
|Хуве Квинси
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|6
|1
|Якобс Йоей
|7
|0
|Копмейнерс Пер
|6
|0
|Робине Тома
|4
|1
|Флоранюс Шерел
|5
|0
|Ресинк Стейе
|5
|0
|Пенья Альваро
|3
|0
|Барбе Тео
|3
|0
|Китала Янн
|3
|0
|Ройо Манел
|2
|0
|Мбе Со Лоик
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Хансен Корнелиус
|2
|0
|Ван ла Парра Райив
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Ван Дайвен Джейсон
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мирани Деймон
|3
|0
|Флинт Джош
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Джонсон Дариус
|2
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Буур Оскар
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Соуса Вивальдо
|1
|0
|Safouane Karim
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Волендам
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
14
Алмере Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
34
Упущенные победы
10
6
Алмере Сити
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Волендам
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
18
35
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
1
8%
3
19%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Пропущено
23
32
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
3
13%
6
19%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
1
4%
5
16%
31-45
1
4%
7
22%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
9
39%
10
31%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
21
37
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
4
19%
6
16%
1-15
2
10%
2
5%
16-30
2
10%
5
14%
31-45
2
10%
6
16%
46-60
6
29%
6
16%
61-75
5
24%
12
32%
76-90
Забито
27
26
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
4
15%
5
19%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
9
33%
7
27%
76-90
Пропущено
44
69
14 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 45
10 Пропускали первыми 20
18 Не пропускали 26
7
16%
12
17%
1-15
4
9%
2
3%
16-30
3
7%
10
14%
31-45
3
7%
13
19%
46-60
13
30%
30%
10
14%
61-75
14
32%
22
32%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Утрехт 1:1 Хераклес - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:0 Алмере Сити - Эксельсиор 2:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 0:0 Алмере Сити - Фортуна Ситтард 1:2 Волендам - Алмере Сити 0:1 Херенвен - Алмере Сити 2:4 Катвийк - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Витесс 5:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 Херенвен - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Алмере Сити - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2
Волендам
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
АДО Ден Хааг - Волендам 4:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 2:5
Волендам - Херенвен 0:4 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1 Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
Результаты матчей
Алмере Сити
Волендам
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
5 раз 19%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
311
310
113
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
198
621
621
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|27 - 44
|31
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|27 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 32
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7