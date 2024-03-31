ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

84' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Волендам

81' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити разыграл угловой с левого угла.

76' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Пеер Копмейнерс сделал результативную передачу.

71' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Буур Оскар совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

70' Безумный фол. Буур Оскар грубо играет против соперника. Пострадал Пеер Копмейнерс

69' Катлайн Йоанн пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

67' Ле Ру Люк не смог попасть в створ ударом издали

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Радлингер Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хорошую попытку сделал Буур Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Бенамар Бенаисса нанес удар головой, но Самуэль Радлингер спокойно отбил мяч.

63' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Маулун Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Волендам

57' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хорошую попытку сделал Хансен Корнелиус . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

55' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Удар от ворот произведет Волендам

53' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Удар от ворот произведет Волендам

51' Джонсон Дариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Матч возобновлен

49' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Волендам

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Тактическая замена. Йоей Якобс уходит с поля и его заменяет Мбе Со Лоик