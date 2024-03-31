Тур: 27. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Брисар Жером
0'
45' Желтая карточкаЛала Кенни
76' Желтая карточкаМартен Жонас
80' Желтая карточкаБрассье Лилиан
80' Желтая карточкаБамба Дьенг
0:1
86' ГолДель Кастильо Ромен
Ход матча
45'
76'
80'
80'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
21
Понсо
Жульен
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
-
44 Кари АйманНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Брест
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
27
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
51
23
Голов в среднем за матч
1.89
0.85
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
47
105
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамба Мохаммед
|6
|0.22
|Крупи Эли Джуниор
|5
|0.19
|Февр Ромен
|5
|0.19
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.07
|Понсо Жульен
|2
|0.07
|Бамба Дьенг
|2
|0.07
|Тосин Айегун
|2
|0.07
|Луза Имран
|1
|0.04
|Дукуре Сирине
|1
|0.04
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|1
|0.04
|Йонгва Дарлин
|1
|0.04
|Туре Сулейман
|1
|0.04
|Кари Айман
|1
|0.04
|Кацерис Панос
|1
|0.04
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|Ле Бри Тео
|0
|0
|Калюлю Гедеон
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.19
|Думбия Камори
|5
|0.19
|Камара Махди
|5 (1)
|0.19
|Лис-Мелу Пьерр
|4
|0.15
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.15
|Мунье Стив
|3
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.11
|Сатриано Мартин
|2
|0.07
|Маньетти Уго
|2
|0.07
|Лала Кенни
|1
|0.04
|Брассье Лилиан
|1
|0.04
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|6
|0
|Менди Формоз III
|5
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Абергель Лоран
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Бамба Дьенг
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Тосин Айегун
|0
|1
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|8
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Мартен Жонас
|5
|0
|Лала Кенни
|5
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Дель Кастильо Ромен
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Сатриано Мартин
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Локо Брэдли
|3
|0
|Эрик Рой
|3
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
3
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
13
18
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Брест
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
24
21
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
8
53%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
6
25%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
21%
3
23%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
6
30%
76-90
Пропущено
26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
1
4%
1
13%
1-15
6
23%
4
50%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
7
27%
2
25%
76-90
Забито
34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
4
12%
8
23%
31-45
7
21%
12
34%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
9
26%
8
23%
76-90
Пропущено
50
21
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 14
7
14%
3
14%
1-15
9
18%
7
33%
16-30
6
12%
3
14%
31-45
9
18%
2
10%
46-60
8
16%
4
19%
61-75
11
22%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1
Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3
Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3
Результаты матчей
Лорьян
Брест
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
76
58
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
67
67
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
197
1313
1115
521
521
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|1:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|0:1 Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|1:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Брест
Исход игры
Лорьян
16.4% (20)
Ничья
21.3% (26)
Брест
62.3% (76)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (56)
Меньше
51.72% (60)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:2 Брест
33.6% (41)
0:1 Брест
22.1% (27)
1:1 Ничья
16.4% (20)
2:1 Лорьян
8.2% (10)
1:0 Лорьян
4.9% (6)
0:2 Брест
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Лорьян
1.6% (2)
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