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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Лорьян
0:1
Второй тайм: 90+'
Брест
0'
45' Желтая карточка
Лала Кенни
76' Желтая карточка
Мартен Жонас
80' Желтая карточка
Брассье Лилиан
80' Желтая карточка
Бамба Дьенг
0:1
86' Гол
Дель Кастильо Ромен

Ход матча

45'
 
Лала Кенни
64'
 
Дель Кастильо Ромен
Ле Дуарон Жереми
65'
 
Думбия Камори
Маньетти Уго
68'
Кари Айман
Понсо Жульен
 
69'
Ле Бри Тео
Кацерис Панос
 
73'
 
Мунье Стив
Перейра-Лаже Матиаш
74'
Крупи Эли Джуниор
Буанани Бадредин
 
74'
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
 
76'
 
Мартен Жонас
80'
 
Брассье Лилиан
80'
Бамба Дьенг
 
82'
Луза Имран
Абергель Лоран
 
86'
0:1
Дель Кастильо Ромен
(Думбия Камори)
89'
 
Ле Кардинал Жюльен
Сатриано Мартин
89'
 
Браими Билаль
Камара Махди

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Лорьян 16.4% (20)
X 21.3% (26)
Брест 62.3% (76)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
32
Аджей
Натаниэль
95
Туре
Сулейман
7
Кацерис
Панос
12
Йонгва
Дарлин
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
10
Буанани
Бадредин
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
28
Мартен
Жонас
8
Маньетти
Уго
26
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
Лорьян
3-4-2-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Брест

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

51
23

Голов в среднем за матч

1.89
0.85

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

47
105

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамба Мохаммед 6 0.22
Крупи Эли Джуниор 5 0.19
Февр Ромен 5 0.19
Бакайоко Тьемуэ 2 0.07
Понсо Жульен 2 0.07
Бамба Дьенг 2 0.07
Тосин Айегун 2 0.07
Луза Имран 1 0.04
Дукуре Сирине 1 0.04
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Абергель Лоран 1 0.04
Йонгва Дарлин 1 0.04
Туре Сулейман 1 0.04
Кари Айман 1 0.04
Кацерис Панос 1 0.04
Менди Бенжамен 1 0.04
Ле Бри Тео 0 0
Калюлю Гедеон 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.19
Думбия Камори 5 0.19
Камара Махди 5 (1) 0.19
Лис-Мелу Пьерр 4 0.15
Ле Дуарон Жереми 4 0.15
Мунье Стив 3 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.11
Сатриано Мартин 2 0.07
Маньетти Уго 2 0.07
Лала Кенни 1 0.04
Брассье Лилиан 1 0.04
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 6 0
Менди Формоз III 5 0
Менди Бенжамен 3 0
Абергель Лоран 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Бамба Дьенг 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Тосин Айегун 0 1
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 8 1
Лис-Мелу Пьерр 9 0
Камара Махди 6 0
Мартен Жонас 5 0
Лала Кенни 5 0
Шардонне Брендан 4 0
Дель Кастильо Ромен 4 0
Маньетти Уго 4 0
Сатриано Мартин 4 0
Бизот Марко 2 1
Мунье Стив 2 1
Локо Брэдли 3 0
Эрик Рой 3 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Ле Кардинал Жюльен 2 0
Камблан Аксель 2 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Брест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
3
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Брест
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
18
Лорьян
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
62% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Брест
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

24
21

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
8
53%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
6
25%
2
15%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
2
8%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
5
21%
3
23%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
6
30%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
6
30%
76-90

Пропущено

26
8
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 5
1
4%
1
13%
1-15
6
23%
4
50%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
12%
1
13%
61-75
7
27%
2
25%
76-90

Забито

34
35
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
4
12%
8
23%
31-45
7
21%
12
34%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
9
26%
8
23%
76-90

Пропущено

50
21
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 8
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 14
7
14%
3
14%
1-15
9
18%
7
33%
16-30
6
12%
3
14%
31-45
9
18%
2
10%
46-60
8
16%
4
19%
61-75
11
22%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Монако - Лорьян 2:2 Лорьян - Лион 0:2 Ренн - Лорьян 1:2 Лорьян - Нант 0:1
Страсбург - Лорьян 1:3 Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0 Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3
Брест
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3
Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2 Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3

Результаты матчей

Лорьян
Брест

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
1
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
19
7
13
13
1.5
11
15
5
21
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 1:0 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 26 6 9 11 35 - 42 26
15.
Лорьян
 0:1 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 1:0 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
12.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 0:1 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 1:0 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 0:1 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Йонгва Дарлин нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
  • 90'
    Луза Имран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 90'
    Мартен Жонас из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Лорьян: 53%, Брест: 47%.
  • 90'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 89'
    Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Билал Браими
  • 89'
    Тактическая замена. Сатриано Мартин уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal
  • 88'
    Луза Имран не смог попасть в створ ударом издали
  • 88'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 87'
    Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 86'
    Думбия Камори сделал результативную передачу.
  • 86'
    Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с левой ноги!
  • 86'
    Думбия Камори создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Прогнозы 122
    Лорьян 16.4% (20)
    X 21.3% (26)
    Брест 62.3% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Брест
    7.30
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    3.40
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Брест

    Исход игры
    Лорьян
    16.4% (20)
    Ничья
    21.3% (26)
    Брест
    62.3% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.28% (56)
    Меньше
    51.72% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Брест
    33.6% (41)
    0:1 Брест
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    16.4% (20)
    2:1 Лорьян
    8.2% (10)
    1:0 Лорьян
    4.9% (6)
    0:2 Брест
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Лорьян
    1.6% (2)
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