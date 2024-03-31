УДАЛЕНИЕ! - Билал Браими увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Брест

89' Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Билал Браими

89' Тактическая замена. Сатриано Мартин уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

88' Луза Имран не смог попасть в створ ударом издали

88' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Г О О О О Л - Дель Кастильо Ромен забивает с левой ноги!

86' Думбия Камори создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Луза Имран из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Луза Имран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Йонгва Дарлин . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Бамба Дьенг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

81' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Бамба Дьенг получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Брассье Лилиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

79' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Брест

76' Мартен Жонас получил желтую карточку от судьи

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Бакайоко Тьемуэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Брест

70' Йонгва Дарлин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Аджей Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Удар от ворот произведет Лорьян

68' Лала Кенни из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновится спорным мячом

64' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Лорьян

58' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Туре Сулейман

54' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Буанани Бадредин пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

46' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля