Тур: 27. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
0:1
19' ГолАблин Маттис
51' Желтая карточкаКоцца Николя
52' Желтая карточкаКёмерт Эрай
58' Желтая карточкаЧиривелья Педро
58' Желтая карточкаЛотомба Жордан
1:1
72' ПенальтиМоффи Теремас
1:2
76' ПенальтиМохамед Мостафа
78' Желтая карточкаАблин Маттис
90' Желтая карточкаКоко Маркус
90' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
90'+9
Ход матча
19'
51'
52'
58'
58'
60'
72'
1:1
76'
1:2
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
489 Количество передач 379
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Перро
Ромен
28
Будауи
Хишем
32
Лоше
Том
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
39 Дауда ТраореВратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
44 Думбуя АмидуПолузащитник
-
27 Бальде АлиуПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Траоре БениНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Нант
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.21
Среднее время на гол
70
74
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Среднее время на гол
66
99
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
83
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (3)
|0.37
|Бога Жереми
|4
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.15
|Гессан Эванн
|4 (1)
|0.15
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|Лоше Том
|1
|0.04
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|8 (3)
|0.3
|Молле Флоран
|4
|0.15
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.11
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0.07
|Кёмерт Эрай
|2
|0.07
|Аблин Маттис
|2
|0.07
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Коко Маркус
|1
|0.04
|Чиривелья Педро
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.04
|Паллуа Николя
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Траоре Бени
|0
|0
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|6
|1
|Данте Бонфим
|5
|1
|Тюрам Кефрен
|6
|0
|Бар Мельвен
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Росарио Пабло
|3
|0
|Моффи Теремас
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|2
|0
|Перро Ромен
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|7
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|5
|0
|Сиссоко Мусса
|4
|0
|Молле Флоран
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Паллуа Николя
|3
|0
|Чиривелья Педро
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Коко Маркус
|2
|0
|Коцца Николя
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jocelyn Gourvennec
|2
|0
|Траоре Бени
|0
|1
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Нант
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
3
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Нант
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
10
12
Ницца
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Нант
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
6
55%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
9
20
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
56%
8
40%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
25%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
7
32%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Забито
28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
5
18%
5
19%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
4
14%
10
38%
46-60
8
29%
1
4%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Пропущено
22
42
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
1
5%
5
12%
1-15
5
23%
5
12%
16-30
3
14%
1
2%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
2
9%
8
19%
61-75
8
36%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1
Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1
Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0
Результаты матчей
Ницца
Нант
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ницца
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
211
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1611
720
621
225
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|40 - 31
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|28 - 39
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:2 Нант
Исход игры
Ницца
86.8% (105)
Ничья
7.4% (9)
Нант
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Ницца
37.2% (45)
1:0 Ницца
27.3% (33)
2:0 Ницца
14% (17)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:1 Ницца
3.3% (4)
1:2 Нант
2.5% (3)
0:1 Нант
2.5% (3)
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