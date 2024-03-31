  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Ницца
1:2
Конец матча
Нант
0'
0:1
19' Гол
Аблин Маттис
51' Желтая карточка
Коцца Николя
52' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
58' Желтая карточка
Чиривелья Педро
58' Желтая карточка
Лотомба Жордан
1:1
72' Пенальти
Моффи Теремас
1:2
76' Пенальти
Мохамед Мостафа
78' Желтая карточка
Аблин Маттис
90' Желтая карточка
Коко Маркус
90' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
90'+9

Ход матча

19'
0:1
Аблин Маттис
(Амьен-Аду Кельвен)
51'
 
Коцца Николя
52'
 
Кёмерт Эрай
58'
 
Чиривелья Педро
58'
Лотомба Жордан
 
60'
Гессан Эванн
Чо Мохамед-Али
 
60'
Бар Мельвен
Перро Ромен
 
60'
Менди Антуан
Лоше Том
 
72'
Моффи Теремас
1:1
76'
1:2
Мохамед Мостафа
77'
Лаборд Гаэтан
Бога Жереми
 
78'
 
Аблин Маттис
79'
 
Кадевере Тино
Аблин Маттис
84'
Бальде Алиу
Лотомба Жордан
 
87'
 
Коко Маркус
Мохамед Мостафа
87'
 
Мутуссами Самуэль
Молле Флоран
90'
 
Коко Маркус
90'
 
Зезе Натан
Дуглас Гомес
90'
Лаборд Гаэтан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 489 Количество передач 379
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ницца 86.8% (105)
X 7.4% (9)
Нант 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
15
Перро
Ромен
28
Будауи
Хишем
32
Лоше
Том
18
Клод-Морис
Алексис
25
Чо
Мохамед-Али
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
3
Коцца
Николя
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
39
Аблин
Маттис
31
Мохамед
Мостафа
Ницца
4-3-3
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Нант

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
5 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:1
К
0:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.21

Среднее время на гол

70
74

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Среднее время на гол

66
99

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
83

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (3) 0.37
Бога Жереми 4 0.15
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.15
Гессан Эванн 4 (1) 0.15
Будауи Хишем 2 0.07
Аталь Юсеф 1 0.04
Тюрам Кефрен 1 0.04
Лоше Том 1 0.04
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 (3) 0.3
Молле Флоран 4 0.15
Саймон Мозес 3 (1) 0.11
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0.07
Кёмерт Эрай 2 0.07
Аблин Маттис 2 0.07
Бамба Абдул-Кадер 1 0.04
Коко Маркус 1 0.04
Чиривелья Педро 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Мутуссами Самуэль 1 0.04
Паллуа Николя 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Траоре Бени 0 0
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 6 1
Данте Бонфим 5 1
Тюрам Кефрен 6 0
Бар Мельвен 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Росарио Пабло 3 0
Моффи Теремас 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лаборд Гаэтан 2 0
Перро Ромен 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Бога Жереми 1 0
Булка Марцин 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 7 0
Кастеллетто Жан-Шарль 5 0
Сиссоко Мусса 4 0
Молле Флоран 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Паллуа Николя 3 0
Чиривелья Педро 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Коко Маркус 2 0
Коцца Николя 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jocelyn Gourvennec 2 0
Траоре Бени 0 1
Мёпийу Бастьен 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Аблин Маттис 1 0
Зезе Натан 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Ницца
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Нант
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Ницца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Нант
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

10
12
Ницца
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Нант
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (3)
59% (16)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
2
13%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
6
55%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

9
20
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
1
11%
1
5%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
56%
8
40%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
3
25%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
7
32%
46-60
2
15%
4
18%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

28
26
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 11
5
18%
5
19%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
11%
5
19%
31-45
4
14%
10
38%
46-60
8
29%
1
4%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

22
42
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 21
1
5%
5
12%
1-15
5
23%
5
12%
16-30
3
14%
1
2%
31-45
3
14%
9
21%
46-60
2
9%
8
19%
61-75
8
36%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1
Ницца - Клермон 0:0 Лион - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:3 Монпелье - Ницца 1:4 Брест - Ницца 0:0 Ницца - Мец 1:0 Бордо - Ницца 2:3 Ренн - Ницца 2:0 Ницца - Осер 0:0 Ницца - Ланс 2:0 Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0
Нант
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нант - Страсбург 1:3 Марсель - Нант 2:0 Нант - Мец 0:2 Лорьян - Нант 0:1
Нант - ПСЖ 0:2 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Ланс 0:1 Реймс - Нант 0:0 Нант - Лаваль 0:1 Нант - Клермон 1:2 По - Нант 1:4 Лион - Нант 1:0 Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0

Результаты матчей

Ницца
Нант

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ницца
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
3
10
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
16
11
7
20
1.5
6
21
2
25
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Ренн
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 31 40
8.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 27 7 9 11 28 - 39 30
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Ренн
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ницца 86.8% (105)
    X 7.4% (9)
    Нант 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 1:2 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:2 Нант

    Исход игры
    Ницца
    86.8% (105)
    Ничья
    7.4% (9)
    Нант
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    37.2% (45)
    1:0 Ницца
    27.3% (33)
    2:0 Ницца
    14% (17)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Ницца
    3.3% (4)
    1:2 Нант
    2.5% (3)
    0:1 Нант
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный