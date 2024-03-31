Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Алиу Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.

92' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Коко Маркус получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Клод-Морис Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

88' Клод-Морис Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Менди Антуан не смог попасть в створ ударом издали

87' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Ницца

85' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

85' Клод-Морис Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Тактическая замена. Лотомба Жордан уходит с поля и его заменяет Алиу Бальде

83' Менди Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Клод-Морис Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Аблин Маттис получил желтую карточку от судьи

76' 'Г О О О О О Л - Мохамед Мостафа из команды Нант забивает с пенальти! Он пробил правой. Марцин Булка был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

74' Удар от ворот произведет Ницца

74' Матч возобновлен

74' Сиссоко Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Сиссоко Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Альбан Ляфон прыгнул вправо!

70' После проверки VAR судья изменил решение - Ницца пробьет пенальти!

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ницца

68' Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали

68' Матч возобновлен

67' Дуглас Гомес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Сиссоко Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Мохамед Мостафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Ницца

64' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Нант

61' Игрок из команды Ницца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

60' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

58' Лотомба Жордан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

58' Чиривелья Педро грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

58' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

57' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Лоше Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

52' Кёмерт Эрай получил желтую карточку от судьи

51' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

51' Коцца Николя получил желтую карточку от судьи

49' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лоше Том из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля