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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
0:0
Первый тайм: 1'
Хераклес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Хераклес
1.20
7.30
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14.50
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
4
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
14
Стейн
Сем
21
Боаду
Мирон
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
27
Леердам
Келвин
21
Хоогма
Джастин
22
Оппегорд
Фредрик
20
Хрустич
Айдин
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
7
Лимбомбе
Брайан
5
Брюин
Джорди
12
Роскен
Рубен
9
Хорнкамп
Ииц
Твенте
4-2-3-1
Хераклес
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Хераклес

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

28 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.29
1.71

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.86

Среднее время на гол

84
105

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.68
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 12 (1) 0.44
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (1) 0.41
Угальде Манфред 7 0.26
Даан Ротс 4 0.15
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.11
Влап Михел 2 0.07
Бренет Джошуа 2 0.07
Юнювар Наджи 2 0.07
Боаду Мирон 2 0.07
Садилек Михал 1 0.04
Регер Юри 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Смал Гийс 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнкамп Ииц 7 (1) 0.26
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.19
Энгельс Марио 5 0.19
Санкох Мохамед 4 0.15
Нанкиши Абденего 3 0.11
Уахим Анас 2 0.07
Лимбомбе Брайан 2 0.07
Хоогма Джастин 1 0.04
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.04
Брюин Джорди 1 0.04
Хрустич Айдин 1 0.04
Зонненберг Свен 1 0.04
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Браувер Микаэль 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Виекхофф Яннес 0 0
Бультман Стив 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Смал Гийс 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Уннерсталл Ларс 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Регер Юри 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Боаду Мирон 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 6 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Де Кеерсмакер Брайан 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Вейинович Марко 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Зонненберг Свен 3 0
Виекхофф Яннес 3 0
Лимбомбе Брайан 1 1
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Роскен Рубен 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Хрустич Айдин 1 0
Брюин Джорди 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Честич Сава-Арангел 1 0
Бультман Стив 1 0

Результаты матчей

Твенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Хераклес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

4
6
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хераклес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
17

Упущенные победы

23
17
Твенте
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Хераклес
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
12% (3)
62% (16)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

27
23

Голы по времени матча

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
4
15%
2
15%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
11%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
10
37%
3
23%
76-90

Пропущено

14
30
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
21%
4
13%
1-15
1
7%
6
20%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
2
14%
4
13%
46-60
1
7%
7
23%
61-75
4
29%
5
17%
76-90

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
6
26%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
1
4%
9
43%
61-75
7
30%
4
19%
76-90

Пропущено

10
27
1 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
8
30%
30%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
3
30%
3
11%
61-75
3
30%
3
11%
76-90

Забито

50
34
25 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
10
20%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
10
20%
2
6%
31-45
5
10%
10
29%
29%
46-60
3
6%
11
32%
61-75
17
34%
7
21%
76-90

Пропущено

24
57
8 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 27
8 Пропускали первыми 19
17 Не пропускали 24
3
13%
8
14%
1-15
2
8%
14
25%
16-30
3
13%
8
14%
31-45
5
21%
9
16%
46-60
4
17%
10
18%
61-75
7
29%
29%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2
Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0

Результаты матчей

Твенте
Хераклес

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
9 раз 35%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Твенте
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
8
5
6
7
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
3
10
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
17
9
17
9
1.5
11
15
10
16
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 26 19 5 2 69 - 21 62
3.
Твенте
 Заявка 26 16 5 5 49 - 25 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 26 9 9 8 31 - 33 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 26 7 5 14 33 - 58 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 13 9 3 1 32 - 8 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 13 2 2 9 13 - 30 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Хераклес начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Хераклес
1.20
7.30
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14.50
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