Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матиас Кьело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Брайан Де Керсмакер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Энгельс Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Садилек Михал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Хераклес

82' Стейн Сем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи

78' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Тактическая замена. Бриан Лимбомбе уходит с поля и его заменяет Санкох Мохамед

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Леердам Келвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Леердам Келвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Хераклес

72' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

71' Удар от ворот произведет Твенте

71' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Бриан Лимбомбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Бриан Лимбомбе из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

69' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Хераклес

68' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Брайан Де Керсмакер ослабляет давление, выбив мяч.

68' Удар от ворот произведет Твенте

66' Удар от ворот произведет Хераклес

66' Влап Михел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

65' Оппегорд Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Бриан Лимбомбе наказан за толчок Регер Юри

64' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Брюин Джорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Брайан Де Керсмакер наказан за толчок Садилек Михал

55' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' Г О О О О Л - Боаду Мирон забивает с правой ноги!

53' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

53' Стейн Сем навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хорошую попытку сделал Бриан Лимбомбе. Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Хераклес

48' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля