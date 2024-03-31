Тур: 27. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
18' Желтая карточкаХоогма Джастин
39' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
43' Желтая карточкаОппегорд Фредрик
1:0
54' ГолБоаду Мирон
81' Желтая карточкаБрюнс Томас
89' Желтая карточкаБакбоорд Навайо
90'+4
Ход матча
18'
43'
54'
1:0
81'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
468 Количество передач 303
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
21
Боаду
Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Хераклес
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
28 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
46.4%
10.7%
12 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.29
1.71
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.86
Среднее время на гол
84
105
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.68
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
53
70
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.44
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (1)
|0.41
|Угальде Манфред
|7
|0.26
|Даан Ротс
|4
|0.15
|Боаду Мирон
|3
|0.11
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.11
|Влап Михел
|2
|0.07
|Бренет Джошуа
|2
|0.07
|Юнювар Наджи
|2
|0.07
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнкамп Ииц
|7 (1)
|0.26
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.19
|Энгельс Марио
|5
|0.19
|Санкох Мохамед
|4
|0.15
|Нанкиши Абденего
|3
|0.11
|Уахим Анас
|2
|0.07
|Лимбомбе Брайан
|2
|0.07
|Хоогма Джастин
|1
|0.04
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.04
|Брюин Джорди
|1
|0.04
|Хрустич Айдин
|1
|0.04
|Зонненберг Свен
|1
|0.04
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Браувер Микаэль
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Виекхофф Яннес
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|6
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Смал Гийс
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Уннерсталл Ларс
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Боаду Мирон
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|7
|0
|Хоогма Джастин
|3
|1
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Бакбоорд Навайо
|4
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|4
|0
|Вейинович Марко
|3
|0
|Зонненберг Свен
|3
|0
|Виекхофф Яннес
|3
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|1
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Роскен Рубен
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Хрустич Айдин
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Честич Сава-Арангел
|1
|0
|Оппегорд Фредрик
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хераклес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
4
6
Твенте
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Хераклес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
17
Упущенные победы
23
17
Твенте
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Хераклес
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
44% (12)
30% (8)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
11% (3)
63% (17)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
4
14%
2
15%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
18%
2
15%
31-45
4
14%
4
31%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
10
36%
3
23%
76-90
Пропущено
14
31
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
21%
4
13%
1-15
1
7%
6
19%
16-30
3
21%
4
13%
31-45
2
14%
5
16%
46-60
1
7%
7
23%
61-75
4
29%
5
16%
76-90
Забито
23
21
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 2
18 Не забивали 17
6
26%
1
5%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
1
4%
9
43%
61-75
7
30%
4
19%
76-90
Пропущено
10
27
1 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
1
10%
8
30%
30%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
3
30%
3
11%
61-75
3
30%
3
11%
76-90
Забито
51
34
25 В 1-м тайме 6
26 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
10
20%
3
9%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
10
20%
2
6%
31-45
6
12%
10
29%
29%
46-60
3
6%
11
32%
61-75
17
33%
7
21%
76-90
Пропущено
24
58
8 В 1-м тайме 30
16 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 25
3
13%
8
14%
1-15
2
8%
14
24%
16-30
3
13%
8
14%
31-45
5
21%
10
17%
46-60
4
17%
10
17%
61-75
7
29%
29%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0
Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1
Хераклес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2
Утрехт - Хераклес 1:0 ПСВ - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 3:2 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Хераклес - Аякс 2:4 Хераклес - Волендам 1:1 Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0
Результаты матчей
Твенте
Хераклес
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 30%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
0
10 раз 37%
2
8 раз 30%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Твенте
Хераклес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
95
85
68
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
77
85
311
49
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1710
1710
1116
1017
324
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|1:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 43
|33
|12.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|0:1 Заявка
|27
|3
|5
|19
|26 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|15 - 32
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7