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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Марсель
0:0
Первый тайм: 4'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 136
Марсель 4.4% (6)
X 15.4% (21)
ПСЖ 80.1% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
6
Гарсия
Улиссес
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
19
Кондогбия
Жоффрей
27
Верету
Жордан
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
29
Ндиайе
Ильман
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
15
Данилу
Перейра
35
Бералдо
Лукас
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
10
Дембеле
Усман
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
Марсель
4-3-3
ПСЖ
4-3-3

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

38 матчей

23.7%
10.5%
65.8%
9 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.5%
44.7%
44.8%
4 победы 17 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.28
0.65

Среднее время на гол

70
138

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.95
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

62
47

Голов в среднем за матч

1.63
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.42
Сарр Исмаила 3 0.12
Ндиайе Ильман 3 0.12
Оливейра Витор 3 0.12
Мбемба Шансель 2 0.08
Клосс Жонатан 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Мумбанья Фарис 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.92
Витинья II 6 0.23
Коло-Муани Рандаль 6 0.23
Рамуш Гонсалу 6 (1) 0.23
Асенсио Марко 4 0.15
Хакими Ашраф 3 0.12
Баркола Бредли 2 0.08
Кан-Ин Ли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Мендеш Нуну 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Арит Амин 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Угарте Мануэль 4 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
2
Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

14
29
Марсель
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
23% (6)
15% (4)
ПСЖ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

22
29
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
3
14%
3
10%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

16
31
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
5
31%
4
13%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Забито

38
60
23 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
21%
7
12%
1-15
9
24%
9
15%
16-30
6
16%
12
20%
31-45
5
13%
11
18%
46-60
5
13%
6
10%
61-75
5
13%
15
25%
76-90

Пропущено

30
25
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
7
23%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0
Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1

Результаты матчей

Марсель
ПСЖ

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
3
8 раз 31%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Марсель
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
11
2
3
10
2.5
7
6
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
9
4
2
11
2.5
5
8
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
23
3
13
13
1.5
20
6
5
21
2.5
12
14
3
23
3.5
4
22
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 27 17 9 1 62 - 23 60
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Марсель
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 28 40
8.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
9.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 0:0 Заявка 14 8 6 0 24 - 7 30
3.
ПСЖ
 0:0 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 14 9 5 0 29 - 9 32
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 0:0 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Мбаппе вернулся на свою половину, дабы получить мяч. Пришла сфера к капитану "ПСЖ", однако он запутался в собственных финтах и выпустил снаряд за боковую. 
  • 5'
    Футболисты "ПСЖ" забрали игровой снаряд под свой контроль в стартовые минуты. На своей половине поля мячом владеют парижане и не имеют пока особого рвения идти вперёд. 
  • 4'
    Довольно неспешно начинается наша встреча. Арит получил мяч на правом фланге атаки, однако придумать что-то интересное у штрафной "ПСЖ" он не сумел. 
  • 3'
    Великолепная атмосфера сегодня на "Велодроме". Заполнены трибуны, а это значит, что хозяева сегодня получат максимальную поддержку от своих болельщиков. 
  • 2'
    Футболисты "Марселя" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в тёмной форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 27-го тура французской Лиги 1, в котором "Марсель" на своём поле будет принимать "ПСЖ". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой ПСЖ.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.07. Новички получат приятный бонус!
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    2.07 ПОСТАВИТЬ
  • Первый тайм
  • 4'
    Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    ПСЖ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 2'
    ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Витинья II из команды ПСЖ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Эрнандес Люка ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой ПСЖ.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марсель 0:0 ПСЖ

Исход игры
Марсель
4.3% (6)
Ничья
15% (21)
ПСЖ
80.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (93)
Меньше
20.51% (24)
Обе команды забьют
Да
91.45% (107)
Нет
8.55% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
55% (77)
1:1 Ничья
10% (14)
0:1 ПСЖ
5.7% (8)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:3 ПСЖ
2.9% (4)
2:3 ПСЖ
2.1% (3)
2:1 Марсель
2.1% (3)
0:2 ПСЖ
1.4% (2)
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