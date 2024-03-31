Первый тайм

6' Мбаппе вернулся на свою половину, дабы получить мяч. Пришла сфера к капитану "ПСЖ", однако он запутался в собственных финтах и выпустил снаряд за боковую.

5' Футболисты "ПСЖ" забрали игровой снаряд под свой контроль в стартовые минуты. На своей половине поля мячом владеют парижане и не имеют пока особого рвения идти вперёд.

4' Довольно неспешно начинается наша встреча. Арит получил мяч на правом фланге атаки, однако придумать что-то интересное у штрафной "ПСЖ" он не сумел.

3' Великолепная атмосфера сегодня на "Велодроме". Заполнены трибуны, а это значит, что хозяева сегодня получат максимальную поддержку от своих болельщиков.

2' Футболисты "Марселя" вышли на эту встречу в белом комплекте формы, гости играют в тёмной форме. Ворота Доннаруммы в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.