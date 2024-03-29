Тур: 27. Стадион: Велодром. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Марсель
ПСЖ
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
38 матчей
23.7%
10.5%
65.8%
9 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
10.5%
44.7%
44.8%
4 победы 17 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.28
0.65
Среднее время на гол
70
138
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.95
1.89
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
62
47
Голов в среднем за матч
1.63
1.24
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (2)
|0.42
|Сарр Исмаила
|3
|0.12
|Ндиайе Ильман
|3
|0.12
|Оливейра Витор
|3
|0.12
|Мбемба Шансель
|2
|0.08
|Клосс Жонатан
|2
|0.08
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|Жиго Самуэль
|2
|0.08
|Балерди Леонардо
|2
|0.08
|Унаи Аззедин
|2
|0.08
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|0.92
|Витинья II
|6
|0.23
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.23
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|0.23
|Асенсио Марко
|4
|0.15
|Хакими Ашраф
|3
|0.12
|Баркола Бредли
|2
|0.08
|Кан-Ин Ли
|2
|0.08
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.08
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Мендеш Нуну
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Арит Амин
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|2
|1
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Бералдо Лукас
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
2
Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
14
29
Марсель
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
23% (6)
15% (4)
ПСЖ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
22
29
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
3
14%
3
10%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
2
9%
6
21%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
16
31
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
5
31%
4
13%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
19%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90
Забито
38
60
23 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
21%
7
12%
1-15
9
24%
9
15%
16-30
6
16%
12
20%
31-45
5
13%
11
18%
46-60
5
13%
6
10%
61-75
5
13%
15
25%
76-90
Пропущено
30
25
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
7
23%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0
Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1
Результаты матчей
Марсель
ПСЖ
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
3
8 раз 31%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Марсель
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
94
112
310
76
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
49
94
211
58
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
233
1313
206
521
1214
323
422
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3.
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|4.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|5.
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|37 - 23
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 27
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 42
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|21 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|2.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 6
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 12
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 22
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 23
|25
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|16 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 18
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|13.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 19
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|15.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|9
|Ланс
|Медина Факундо
|9
Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Исход игры
Марсель
4.8% (3)
Ничья
14.5% (9)
ПСЖ
80.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (45)
Меньше
19.64% (11)
Обе команды забьют
Да
91.07% (51)
Нет
8.93% (5)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
59.7% (37)
1:1 Ничья
9.7% (6)
0:1 ПСЖ
6.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (3)
2:1 Марсель
3.2% (2)
1:3 ПСЖ
3.2% (2)
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