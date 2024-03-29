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Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Марсель
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 62
Марсель 4.8% (3)
X 14.5% (9)
ПСЖ 80.6% (50)
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Марсель
ПСЖ

История личных встреч

Марсель
ПСЖ

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

38 матчей

23.7%
10.5%
65.8%
9 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
8 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

10.5%
44.7%
44.8%
4 победы 17 ничьих 17 побед

История матчей

Л1
4:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
С
2:1
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
0:2
К
3:0
Л1
3:0
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
0:0
К
2:4
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:2
К
2:0
Л1
2:0
КЛ
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
2:1
С
0:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
2:4
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.28
0.65

Среднее время на гол

70
138

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.95
1.89

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

62
47

Голов в среднем за матч

1.63
1.24

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
10
Больше 26%
Меньше 74%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.42
Сарр Исмаила 3 0.12
Ндиайе Ильман 3 0.12
Оливейра Витор 3 0.12
Мбемба Шансель 2 0.08
Клосс Жонатан 2 0.08
Мурильо Микаэль 2 0.08
Мумбанья Фарис 2 0.08
Жиго Самуэль 2 0.08
Балерди Леонардо 2 0.08
Унаи Аззедин 2 0.08
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.92
Витинья II 6 0.23
Коло-Муани Рандаль 6 0.23
Рамуш Гонсалу 6 (1) 0.23
Асенсио Марко 4 0.15
Хакими Ашраф 3 0.12
Баркола Бредли 2 0.08
Кан-Ин Ли 2 0.08
Заир-Эмери Уоррен 2 0.08
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Мендеш Нуну 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 3 1
Арит Амин 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Кондогбия Жоффрей 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Угарте Мануэль 4 0
Доннарумма Джанлуиджи 2 1
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
2
Марсель
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ПСЖ
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

14
29
Марсель
88.2%
11.8%
15 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (16)
23% (6)
15% (4)
ПСЖ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

22
29
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
15 Не забивали 15
3
14%
3
10%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
18%
3
10%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Забито

16
31
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 14
5
31%
4
13%
1-15
3
19%
3
10%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
19%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
13%
1-15
2
10%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
3
19%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
24%
2
13%
76-90

Забито

38
60
23 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 19
8 Не забивали 3
8
21%
7
12%
1-15
9
24%
9
15%
16-30
6
16%
12
20%
31-45
5
13%
11
18%
46-60
5
13%
6
10%
61-75
5
13%
15
25%
76-90

Пропущено

30
25
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
7
23%
2
8%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
5
17%
4
16%
31-45
5
17%
5
20%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
7
23%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0 Марсель - Вильярреал 4:0
Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1

Результаты матчей

Марсель
ПСЖ

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 12%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
8 раз 31%
3
8 раз 31%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Марсель
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
11
2
3
10
2.5
7
6
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
9
4
2
11
2.5
5
8
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
23
3
13
13
1.5
20
6
5
21
2.5
12
14
3
23
3.5
4
22
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 26 13 8 5 36 - 20 47
3.
Монако
 Заявка 26 13 7 6 47 - 36 46
4.
Ницца
 Заявка 26 12 7 7 27 - 20 43
5.
Лилль
 Заявка 26 11 10 5 37 - 23 43
6.
Ланс
 Заявка 26 12 6 8 35 - 27 42
7.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
8.
Ренн
 Заявка 26 10 9 7 40 - 31 39
9.
Реймс
 Заявка 26 11 5 10 34 - 35 38
10.
Лион
 Заявка 26 10 4 12 30 - 40 34
11.
Тулуза
 Заявка 26 7 8 11 29 - 36 29
12.
Страсбург
 Заявка 26 7 8 11 28 - 39 29
13.
Гавр
 Заявка 26 6 9 11 26 - 33 27
14.
Монпелье
 Заявка 26 6 9 11 35 - 42 26
15.
Лорьян
 Заявка 26 6 8 12 35 - 49 26
16.
Нант
 Заявка 26 7 4 15 24 - 41 25
17.
Мец
 Заявка 26 6 5 15 23 - 39 23
18.
Клермон
 Заявка 26 4 8 14 21 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
2.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
3.
Лилль
 Заявка 12 8 3 1 23 - 6 27
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 13 7 4 2 15 - 7 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 12 5 2 5 14 - 12 17
11.
Страсбург
 Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
12.
Лион
 Заявка 13 4 3 6 15 - 22 15
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Мец
 Заявка 12 2 3 7 10 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 13 7 4 2 27 - 23 25
3.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 16 - 12 21
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 13 5 4 4 14 - 12 19
6.
Реймс
 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
9.
Ренн
 Заявка 12 3 6 3 12 - 13 15
10.
Тулуза
 Заявка 13 4 3 6 11 - 18 15
11.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
12.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
13.
Нант
 Заявка 12 4 1 7 9 - 19 13
14.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
15.
Монпелье
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 12
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Лис-Мелу Пьерр 9
Ланс Медина Факундо 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 9 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 59.7% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Марсель 4.8% (3)
    X 14.5% (9)
    ПСЖ 80.6% (50)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    ПСЖ
    3.40
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    3.92
    2.17
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    Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ

    Исход игры
    Марсель
    4.8% (3)
    Ничья
    14.5% (9)
    ПСЖ
    80.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (45)
    Меньше
    19.64% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    91.07% (51)
    Нет
    8.93% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    59.7% (37)
    1:1 Ничья
    9.7% (6)
    0:1 ПСЖ
    6.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    2:1 Марсель
    3.2% (2)
    1:3 ПСЖ
    3.2% (2)
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