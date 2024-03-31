Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков

50' Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хорошую попытку сделал Виффер Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Зерруки Рамиз из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Утрехт

48' Ганцко Давид не смог попасть в створ ударом издали

48' Ганцко Давид не смог попасть в створ ударом издали

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Йенсен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

42' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

40' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Утрехт

40' Пайшао Игор не смог попасть в створ ударом издали

39' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Забив гол, Фейеноорд сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

37' Фантастический гол, где все сам сделал Пайшао Игор

36' Г О О О О Л - Пайшао Игор из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

35' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

35' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Г О О О О О Л - Ламмерс Сэм из команды Утрехт забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Тимон Велленройтер прыгнул не в ту сторону.

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Вестерлунн Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Хартман Квилиндси получил желтую карточку от судьи

30' Ох, нехорошо это выглядит. Хартман Квилиндси получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Вестерлунн Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Хартман Квилиндси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Утрехт

27' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Утрехт

26' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Утрехт

25' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

22' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Пайшао Игор из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Хименес Сантьяго Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Зерруки Рамиз навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Утрехт

12' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Фейеноорд

11' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Минте Янкуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Виффер Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.