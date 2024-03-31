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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Линдхут Аллард
Фейеноорд
4:2
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
2' Гол
Бауссайд Отман
30' Желтая карточка
Хартман Квилиндси
0:2
32' Пенальти
Ламмерс Сэм
1:2
36' Гол
Пайшао Игор
49' Желтая карточка
Ниукоп Барт
51' Желтая карточка
Боздоган Джан
59' Желтая карточка
Вестерлунн Никлас
2:2
65' Гол в свои ворота
Фрауло Оскар
3:2
71' Гол
Ганцко Давид
73' Желтая карточка
Гертрейда Лютсхарел
4:2
85' Гол
Сейер Лео
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Бауссайд Отман
30'
Хартман Квилиндси
 
31'
Ниукоп Барт
Хартман Квилиндси
 
32'
0:2
Ламмерс Сэм
36'
Пайшао Игор
(Тимбер Квинтен)
1:2
49'
Ниукоп Барт
 
51'
 
Боздоган Джан
55'
Стенгс Келвин
Зерруки Рамиз
 
59'
 
Вестерлунн Никлас
65'
Фрауло Оскар
2:2
71'
Ганцко Давид
(Тимбер Квинтен)
3:2
72'
 
Икбал Зидан
Боздоган Джан
72'
 
Лидберг Исак
Тоорнстра Йенс
73'
Гертрейда Лютсхарел
 
80'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
80'
Лингр Ондржей
Минте Янкуба
 
80'
Сейер Лео
Пайшао Игор
 
82'
 
Андерсен Силас
Йенсен Виктор
82'
 
Блейк Адриан
Фрауло Оскар
85'
Сейер Лео
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 586 Количество передач 292
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
6
Зерруки
Рамиз
19
Минте
Янкуба
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Баркас
Василис
23
Вестерлунн
Никлас
34
Фламинго
Райан
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
18
Тоорнстра
Йенс
7
Йенсен
Виктор
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
Фейеноорд
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Утрехт

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы

36 матчей

61.1%
30.6%
8.3%
22 победы 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
15 побед 18 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:1
Э
1:5
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭПОЗВВЛЕ
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
К
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:3
К
2:1
Э
1:2
Э
3:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:5
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

39
33

Голов в среднем за матч

1.95
2.06

Среднее время на гол

46
43

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
105

Всего голов

60
50

Голов в среднем за матч

1.67
1.39

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 23 (1) 0.85
Пайшао Игор 8 0.3
Минте Янкуба 7 0.26
Тимбер Квинтен 6 0.22
Гертрейда Лютсхарел 6 0.22
Стенгс Келвин 5 0.19
Виффер Матс 5 0.19
Сейер Лео 2 0.07
Ганцко Давид 2 (1) 0.07
Лингр Ондржей 2 0.07
Уэда Аясэ 2 0.07
Иванушец Лука 1 0.04
Дилросун Джавайро 1 0.04
Миламбо Антони 1 0.04
Ниукоп Барт 1 0.04
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 5 0.19
Бут Тейлор 5 0.19
Ламмерс Сэм 4 (1) 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.11
Бауссайд Отман 3 0.11
Фрауло Оскар 2 0.07
Фламинго Райан 2 0.07
Лидберг Исак 1 0.04
Сёнтьенс Матс 1 0.04
Рамселар Барт 1 0.04
Боздоган Джан 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Ван дер Хорн Майк 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Ромени Оле 1 0.04
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ниукоп Барт 2 1
Велленройтер Тимон 3 0
Пайшао Игор 3 0
Хартман Квилиндси 3 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Виффер Матс 2 0
Зерруки Рамиз 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 5 0
Фрауло Оскар 4 0
Фламинго Райан 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Боздоган Джан 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Тер Авест Хидде 1 0
Лидберг Исак 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Утрехт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
5
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

33
20
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Утрехт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

36
25

Голы по времени матча

Забито

35
12
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
5
14%
5
42%
1-15
7
20%
2
17%
16-30
4
11%
2
17%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
6
17%
2
17%
61-75
8
23%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
7
21%
5
24%
61-75
8
24%
5
24%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Забито

69
33
30 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 9
10
14%
5
15%
1-15
13
19%
6
18%
16-30
7
10%
5
15%
31-45
10
14%
5
15%
46-60
13
19%
7
21%
61-75
16
23%
5
15%
76-90

Пропущено

24
37
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
6
25%
8
22%
61-75
4
17%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1
Утрехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1
Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Утрехт

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
6:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
1
7 раз 54%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
4
9
7
7
2.5
3
10
4
10
3.5
3
10
2
12
4.5
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
4
10
5
8
2.5
1
13
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
18
9
20
7
1.5
8
19
12
15
2.5
4
23
8
19
3.5
3
24
3
24
4.5
2
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 Заявка 27 20 5 2 73 - 23 65
3.
Твенте
 Заявка 27 17 5 5 50 - 25 56
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 Заявка 27 9 9 9 33 - 37 36
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 43 33
12.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 Заявка 27 7 5 15 33 - 59 26
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 0:1 Заявка 27 3 5 19 26 - 68 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 Заявка 14 11 1 2 28 - 14 34
3.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 3 1 36 - 10 33
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
14.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
10.
Утрехт
 Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
17.
Хераклес
 Заявка 14 2 2 10 13 - 31 8
18.
Волендам
 0:1 Заявка 14 1 4 9 15 - 32 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
Хераклес Брюнс Томас 7
Алмере Сити Якобс Йоей 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Отличную игру провел сегодня Пайшао Игор! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 95'
    После классного второго тайма Фейеноорд совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 67%, Утрехт: 33%.
  • 95'
    Стенгс Келвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Лингр Ондржей должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лингр Ондржей и попал в перекладину!
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