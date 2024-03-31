Тур: 27. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
2' ГолБауссайд Отман
30' Желтая карточкаХартман Квилиндси
0:2
32' ПенальтиЛаммерс Сэм
1:2
36' ГолПайшао Игор
49' Желтая карточкаНиукоп Барт
51' Желтая карточкаБоздоган Джан
59' Желтая карточкаВестерлунн Никлас
2:2
65' Гол в свои воротаФрауло Оскар
3:2
71' ГолГанцко Давид
73' Желтая карточкаГертрейда Лютсхарел
4:2
85' ГолСейер Лео
90'+5
Ход матча
2'
0:1
32'
0:2
36'
1:2
49'
51'
65'
2:2
71'
3:2
80'
85'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
9 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
586 Количество передач 292
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
24
Виргевер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
44 Joshua Mukeh
-
45 Nazjir Held
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
Утрехт
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
34.6%
7.7%
15 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 3 победы
36 матчей
61.1%
30.6%
8.3%
22 победы 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.2%
41.7%
11.1%
17 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
15 побед 18 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
33
Голов в среднем за матч
1.95
2.06
Среднее время на гол
46
43
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Среднее время на гол
68
105
Всего голов
60
50
Голов в среднем за матч
1.67
1.39
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (1)
|0.85
|Пайшао Игор
|8
|0.3
|Минте Янкуба
|7
|0.26
|Тимбер Квинтен
|6
|0.22
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.22
|Стенгс Келвин
|5
|0.19
|Виффер Матс
|5
|0.19
|Сейер Лео
|2
|0.07
|Ганцко Давид
|2 (1)
|0.07
|Лингр Ондржей
|2
|0.07
|Уэда Аясэ
|2
|0.07
|Иванушец Лука
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|1
|0.04
|Миламбо Антони
|1
|0.04
|Ниукоп Барт
|1
|0.04
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|5
|0.19
|Бут Тейлор
|5
|0.19
|Ламмерс Сэм
|4 (1)
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.11
|Бауссайд Отман
|3
|0.11
|Фрауло Оскар
|2
|0.07
|Фламинго Райан
|2
|0.07
|Лидберг Исак
|1
|0.04
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.04
|Рамселар Барт
|1
|0.04
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Ромени Оле
|1
|0.04
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ниукоп Барт
|2
|1
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Хартман Квилиндси
|3
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Зерруки Рамиз
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|5
|0
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Фламинго Райан
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Утрехт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
5
Фейеноорд
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Утрехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
33
20
Фейеноорд
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Утрехт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
36
25
Голы по времени матча
Забито
35
12
16 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
5
14%
5
42%
1-15
7
20%
2
17%
16-30
4
11%
2
17%
31-45
5
14%
1
8%
46-60
6
17%
2
17%
61-75
8
23%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
34
21
14 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
4
19%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
7
21%
5
24%
61-75
8
24%
5
24%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
4
31%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
1
8%
5
25%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Забито
69
33
30 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 9
10
14%
5
15%
1-15
13
19%
6
18%
16-30
7
10%
5
15%
31-45
10
14%
5
15%
46-60
13
19%
7
21%
61-75
16
23%
5
15%
76-90
Пропущено
24
37
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 20
3
13%
4
11%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
4
17%
9
24%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
6
25%
8
22%
61-75
4
17%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0 ПСВ - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Гронинген 2:1
Алмере Сити - Фейеноорд 0:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0 Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1
Утрехт
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Утрехт - Хельмонд 3:0 Утрехт - Хелмонд Спорт 3:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - Утрехт 1:1
Аякс - Утрехт 2:0 Утрехт - Хераклес 1:0 Твенте - Утрехт 0:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Утрехт
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
6:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
2 раза 14%
1
7 раз 54%
4
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
6:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 30%
1
5 раз 19%
4
5 раз 19%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
6
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
4
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
95
49
77
310
410
310
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
410
58
113
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
189
207
819
1215
423
819
324
324
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|73 - 23
|65
|3.
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 25
|56
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 37
|36
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|1:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 43
|33
|12.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 59
|26
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|0:1 Заявка
|27
|3
|5
|19
|26 - 68
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 14
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 10
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|0:1 Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|9.
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 31
|8
|18.
|0:1 Заявка
|14
|1
|4
|9
|15 - 32
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|Хераклес
|Брюнс Томас
|7
|Алмере Сити
|Якобс Йоей
|7