Тур: 27. Стадион: Осеан. Главный судья: Вернис Матьё
0'
31' Желтая карточкаНего Лоик
70' Желтая карточкаОмерагич Бечир
70' Желтая карточкаКасимир Хосуэ
70' Желтая карточкаМодибо Саньян
0:1
72' ГолФерри Жордан
0:2
80' ГолЖюльен Кристофер
90'+7
Ход матча
31'
70'
70'
70'
72'
80'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
419 Количество передач 379
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Сент-Люс ТеоЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Монпелье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиуи Набиль
|4
|0.15
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.15
|Сабби Эммануэль
|4 (1)
|0.15
|Айю Андре
|3
|0.11
|Опери Кристофер
|2
|0.07
|Кузяев Далер
|2
|0.07
|Льорис Готье
|2
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|9 (8)
|0.33
|Адамс Акор
|7
|0.26
|Норден Арно
|6
|0.22
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.22
|Фаяд Халил
|2
|0.07
|Ферри Жордан
|1
|0.04
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|Эстев Максим
|1
|0.04
|Хазри Вахби
|1
|0.04
|Жюльен Кристофер
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Санганте Аруна
|6
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Опери Кристофер
|5
|0
|Таргаллин Уссама
|3
|1
|Туре Абдулайе
|3
|0
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Айю Андре
|1
|1
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Кечта Яссин
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|5
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Ферри Жордан
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Леруа Лео
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Силла Иссиага
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Монпелье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
9
12
Гавр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Монпелье
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
17%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
4
21%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Забито
27
35
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
5
19%
5
14%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
3
11%
6
17%
31-45
7
26%
4
11%
46-60
4
15%
8
23%
61-75
6
22%
7
20%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
3
9%
10
26%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
6
18%
4
11%
31-45
8
24%
8
21%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2
Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0
Монпелье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1
Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0
Результаты матчей
Гавр
Монпелье
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гавр
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
49
59
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
85
410
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
189
819
1017
423
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|40 - 31
|40
|8.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|9.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|28 - 39
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|24 - 7
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|29 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 0:2 Монпелье
Исход игры
Гавр
33.6% (40)
Ничья
51.3% (61)
Монпелье
15.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.9% (37)
Меньше
68.1% (79)
Обе команды забьют
Да
79.31% (92)
Нет
20.69% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (55)
2:1 Гавр
17.6% (21)
1:0 Гавр
13.4% (16)
1:2 Монпелье
10.9% (13)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Монпелье
1.7% (2)
0:2 Монпелье
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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