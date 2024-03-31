Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Кузяев Далер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Модибо Саньян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Монпелье

44' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Монпелье

41' Эль-Хаджам Уалид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Гавр

39' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Норден Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Кечта Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Минкарелли Дэвин Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Кечта Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Айю Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Кузяев Далер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Эль-Хаджам Уалид пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

29' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

26' Куяте Кики на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

22' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Гавр идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Гавр

20' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

19' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ферри Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Минкарелли Дэвин Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Монпелье

10' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

9' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гавр начинает с центра поля