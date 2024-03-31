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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Гавр
0:2
Конец матча
Монпелье
0'
31' Желтая карточка
Него Лоик
70' Желтая карточка
Омерагич Бечир
70' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
70' Желтая карточка
Модибо Саньян
0:1
72' Гол
Ферри Жордан
0:2
80' Гол
Жюльен Кристофер
90'+7

Ход матча

31'
Него Лоик
 
60'
 
Жюльен Кристофер
Куяте Кики
65'
Касимир Хосуэ
Сабби Эммануэль
 
65'
Байо Мохамед
Него Лоик
 
70'
 
Омерагич Бечир
70'
Касимир Хосуэ
 
70'
 
Модибо Саньян
72'
0:1
Ферри Жордан
(Минкарелли Дэвин Лукас)
73'
 
Карамо Янн
Аль-Тамари Мусса
73'
 
Кулибали Танги
Адамс Акор
78'
Джуджу Антуан
Кечта Яссин
 
78'
Грандсир Самуэль
Эль-Хаджам Уалид
 
80'
0:2
Жюльен Кристофер
(Норден Арно)
89'
 
Хефти Сильван
Тшато Энзо
89'
 
Леруа Лео
Ферри Жордан
89'
Н'диайе Рассул
Туре Абдулайе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 419 Количество передач 379
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Гавр 33.6% (40)
X 51.3% (61)
Монпелье 15.1% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
17
Эль-Хаджам
Уалид
8
Кечта
Яссин
94
Туре
Абдулайе
7
Него
Лоик
14
Кузяев
Далер
11
Сабби
Эммануэль
28
Айю
Андре
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
27
Омерагич
Бечир
9
Аль-Тамари
Мусса
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
7
Норден
Арно
8
Адамс
Акор
Гавр
4-2-3-1
Монпелье
4-1-4-1

История личных встреч

Гавр
Монпелье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
2:2
Л2
0:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.15
Байо Мохамед 4 (1) 0.15
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.15
Айю Андре 3 0.11
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 9 (8) 0.33
Адамс Акор 7 0.26
Норден Арно 6 0.22
Аль-Тамари Мусса 6 0.22
Фаяд Халил 2 0.07
Ферри Жордан 1 0.04
Силла Иссиага 1 0.04
Эстев Максим 1 0.04
Хазри Вахби 1 0.04
Жюльен Кристофер 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Минкарелли Дэвин Лукас 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Грандсир Самуэль 2 2
Опери Кристофер 5 0
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Кечта Яссин 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 5 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Ферри Жордан 4 0
Модибо Саньян 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Эстев Максим 2 1
Хазри Вахби 3 0
Леруа Лео 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Силла Иссиага 2 0
Адамс Акор 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Хефти Сильван 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0

Результаты матчей

Гавр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Монпелье
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
Гавр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Монпелье
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

9
12
Гавр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Монпелье
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
1
7%
4
24%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
4
31%
2
11%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
2
17%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
3
14%
4
21%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
5
24%
5
26%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Забито

27
35
10 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
5
19%
5
14%
1-15
2
7%
5
14%
16-30
3
11%
6
17%
31-45
7
26%
4
11%
46-60
4
15%
8
23%
61-75
6
22%
7
20%
76-90

Пропущено

34
38
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 18
3
9%
10
26%
1-15
6
18%
1
3%
16-30
6
18%
4
11%
31-45
8
24%
8
21%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0 Гавр - Реймс 1:2
Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0
Монпелье
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Монпелье - ПСЖ 2:6 Ницца - Монпелье 1:2 Монпелье - Страсбург 2:2 Марсель - Монпелье 4:1
Монпелье - Мец 3:0 Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0 Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0

Результаты матчей

Гавр
Монпелье

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
0
9 раз 33%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гавр
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
5
9
3
10
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
18
9
8
19
1.5
10
17
4
23
2.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Ренн
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 31 40
8.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 27 7 9 11 28 - 39 30
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Ренн
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Минкарелли Дэвин Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Леруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Модибо Саньян из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 119
    Гавр 33.6% (40)
    X 51.3% (61)
    Монпелье 15.1% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 0:2 Монпелье

    Исход игры
    Гавр
    33.6% (40)
    Ничья
    51.3% (61)
    Монпелье
    15.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.9% (37)
    Меньше
    68.1% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (55)
    2:1 Гавр
    17.6% (21)
    1:0 Гавр
    13.4% (16)
    1:2 Монпелье
    10.9% (13)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Монпелье
    1.7% (2)
    0:2 Монпелье
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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