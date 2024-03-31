Тур: 27. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Маншот Ероен
1:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВеланас Одиссеус
0:1
12' ГолХлинссон Кристиан
0:2
24' ГолАкпом Чуба
38' Желтая карточкаЛам Томас
50' Желтая карточкаМаннсверк Сиверт
71' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
1:2
72' ГолКрастев Филип
77' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
1:3
84' ГолАкпом Чуба
89' Желтая карточкаВос Силвано
90'+8
Ход матча
12'
24'
0:2
38'
50'
65'
72'
1:2
84'
1:3
89'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
552 Количество передач 499
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
40
Рамай
Диант
39
Годс
Мика
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Аякс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
22 матча
9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.7
2.08
Среднее время на гол
33
43
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|10
|0.37
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0.19
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.19
|Намли Юнес
|4
|0.15
|Веланас Одиссеус
|3
|0.11
|Веллиос Апостолос
|3
|0.11
|Рейндерс Элиано
|3
|0.11
|Лам Томас
|1
|0.04
|Крастев Филип
|1
|0.04
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Ван Полен Брам
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|17
|0.63
|Бергвейн Стевен
|9 (5)
|0.33
|Акпом Чуба
|9
|0.33
|Хлинссон Кристиан
|7
|0.26
|Бергёйс Стивен
|5
|0.19
|Тейлор Кеннет
|3
|0.11
|Боргес Карлос
|2
|0.07
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.07
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.07
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Хато Йоррель
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Классен Дэви
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Соса Борна
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Банель Джейдон
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
|Годс Мика
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|7
|0
|Ван Полен Брам
|6
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|5
|0
|Веллиос Апостолос
|4
|0
|Лам Томас
|4
|0
|Намли Юнес
|4
|0
|Веланас Одиссеус
|4
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|2
|1
|Керстен Сэм
|3
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Фихтингер Ник
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Тай Леннарт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Крастев Филип
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Вос Силвано
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Каплан Ахметджан
|1
|1
|Маннсверк Сиверт
|2
|0
|Хлинссон Кристиан
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
11
13
ПЕК Зволле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
19
30
ПЕК Зволле
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Аякс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
30
43
Голы по времени матча
Забито
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
6
40%
5
18%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Пропущено
25
32
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
20%
11
34%
46-60
6
24%
5
16%
61-75
5
20%
4
13%
76-90
Забито
23
31
4 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
9
39%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
10
45%
2
12%
76-90
Забито
38
59
9 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
2
5%
8
14%
1-15
4
11%
7
12%
16-30
3
8%
10
17%
31-45
7
18%
9
15%
46-60
11
29%
10
17%
61-75
11
29%
15
25%
76-90
Пропущено
47
49
16 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
5
11%
7
14%
1-15
5
11%
3
6%
16-30
6
13%
10
20%
31-45
8
17%
17
35%
46-60
8
17%
6
12%
61-75
15
32%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0
Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Аякс
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
12 раз 44%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
212
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
113
211
59
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
243
819
216
225
918
225
522
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|82 - 16
|72
|2.
|0:1 Заявка
|27
|19
|5
|3
|69 - 22
|62
|3.
|0:0 Заявка
|27
|16
|6
|5
|49 - 25
|54
|4.
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|56 - 25
|52
|5.
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|63 - 53
|44
|6.
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|41 - 35
|40
|8.
|1:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|32 - 33
|39
|9.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 38
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|43 - 50
|32
|12.
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 43
|30
|13.
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|35 - 50
|28
|14.
|0:0 Заявка
|27
|7
|6
|14
|33 - 58
|27
|15.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|27 - 47
|23
|16.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|39 - 60
|22
|17.
|Заявка
|27
|4
|5
|18
|21 - 55
|17
|18.
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|26 - 67
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|36 - 7
|37
|2.
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|27 - 14
|32
|3.
|0:1 Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|31 - 20
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 16
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|24 - 19
|20
|10.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 20
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 28
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 21
|14
|15.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|18 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 27
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 19
|8
|18.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|11 - 36
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|46 - 9
|35
|2.
|0:1 Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 11
|23
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 11
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|32 - 33
|19
|6.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 22
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|24 - 25
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 31
|10
|14.
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|21 - 38
|9
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 30
|9
|17.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|15 - 31
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|25 (2)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|23 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Аякс
|Бробби Брайан
|17 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|8
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 6
|ПЕК Зволле
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|7
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5