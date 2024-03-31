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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
ПЕК Зволле
1:3
Конец матча
Аякс
0'
9' Желтая карточка
Веланас Одиссеус
0:1
12' Гол
Хлинссон Кристиан
0:2
24' Гол
Акпом Чуба
38' Желтая карточка
Лам Томас
50' Желтая карточка
Маннсверк Сиверт
71' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
1:2
72' Гол
Крастев Филип
77' Желтая карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти
1:3
84' Гол
Акпом Чуба
89' Желтая карточка
Вос Силвано
90'+8

Ход матча

9'
Веланас Одиссеус
 
12'
0:1
Хлинссон Кристиан
(Тахирович Бенджамин)
24'
0:2
Акпом Чуба
(Годс Мика)
38'
Лам Томас
 
50'
 
Маннсверк Сиверт
65'
 
Гааей Антон
Годс Мика
67'
Крастев Филип
Рейндерс Элиано
 
67'
Веллиос Апостолос
Эль-Аззузи Ануар
 
68'
Ван дер Ватер Силвестр
Веланас Одиссеус
 
71'
Веллиос Апостолос
 
72'
Крастев Филип
(Намли Юнес)
1:2
77'
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
81'
 
Вос Силвано
Ван ден Бомен Бранко
81'
 
Соса Борна
Бергвейн Стевен
84'
1:3
Акпом Чуба
(Гааей Антон)
86'
 
Рейкхофф Юлиан
Акпом Чуба
87'
Циборра Леннарт
Ансельмо Гарсия-Макналти
 
89'
 
Вос Силвано

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 552 Количество передач 499
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
6
Эль-Аззузи
Ануар
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
33
Тахирович
Бенджамин
16
Маннсверк
Сиверт
39
Годс
Мика
7
Бергвейн
Стевен
10
Акпом
Чуба
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Аякс
3-4-2-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Аякс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

22 матча

9.1%
18.2%
72.7%
2 победы 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

4.5%
31.8%
63.7%
1 победа 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
СГ
1:0
К
5:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:4

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.7
2.08

Среднее время на гол

33
43

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.86
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 10 0.37
Ван Ден Берг Дэйв 5 0.19
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.19
Намли Юнес 4 0.15
Веланас Одиссеус 3 0.11
Веллиос Апостолос 3 0.11
Рейндерс Элиано 3 0.11
Лам Томас 1 0.04
Крастев Филип 1 0.04
Бюрместер Зико 0 0
Ван Полен Брам 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 17 0.63
Бергвейн Стевен 9 (5) 0.33
Акпом Чуба 9 0.33
Хлинссон Кристиан 7 0.26
Бергёйс Стивен 5 0.19
Тейлор Кеннет 3 0.11
Боргес Карлос 2 0.07
Тахирович Бенджамин 2 0.07
Ван ден Бомен Бранко 2 0.07
Ренсх Девайн 1 0.04
Хато Йоррель 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Классен Дэви 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Соса Борна 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гааей Антон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
Годс Мика 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 7 0
Ван Полен Брам 6 0
Ван Ден Берг Дэйв 5 0
Веллиос Апостолос 4 0
Лам Томас 4 0
Намли Юнес 4 0
Веланас Одиссеус 4 0
Эль-Аззузи Ануар 2 1
Керстен Сэм 3 0
Дрёйф Ферди 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Тай Леннарт 1 0
Томас Райан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Крастев Филип 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Вос Силвано 3 0
Хато Йоррель 3 0
Каплан Ахметджан 1 1
Маннсверк Сиверт 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Аякс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

11
13
ПЕК Зволле
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Аякс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

19
30
ПЕК Зволле
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Аякс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
30% (8)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

30
43

Голы по времени матча

Забито

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
7%
2
7%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
2
13%
4
14%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
6
40%
5
18%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Пропущено

25
32
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
2
6%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
20%
11
34%
46-60
6
24%
5
16%
61-75
5
20%
4
13%
76-90

Забито

23
31
4 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
4%
6
19%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
1
4%
6
19%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
9
39%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
4
18%
5
29%
29%
31-45
3
14%
6
35%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
10
45%
2
12%
76-90

Забито

38
59
9 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 16
5 Не забивали 3
2
5%
8
14%
1-15
4
11%
7
12%
16-30
3
8%
10
17%
31-45
7
18%
9
15%
46-60
11
29%
10
17%
61-75
11
29%
15
25%
76-90

Пропущено

47
49
16 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 24
5
11%
7
14%
1-15
5
11%
3
6%
16-30
6
13%
10
20%
31-45
8
17%
17
35%
46-60
8
17%
6
12%
61-75
15
32%
6
12%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7
ПЕК Зволле - Алмере Сити 0:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
Аякс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - Аякс 2:2 Астон Вилла - Аякс 4:0 Аякс - Фортуна Ситтард 2:2 Аякс - Астон Вилла 0:0
Аякс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - НЕК Неймеген 2:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4 Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Аякс

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
6 раз 46%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
6 раз 43%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 22%
2:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
12 раз 44%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
2
12
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
11
3
2
11
2.5
5
9
2
11
3.5
1
13
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
24
3
8
19
1.5
21
6
2
25
2.5
9
18
2
25
3.5
5
22
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 27 23 3 1 82 - 16 72
2.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 27 19 5 3 69 - 22 62
3.
Твенте
 0:0 Заявка 27 16 6 5 49 - 25 54
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 27 15 7 5 56 - 25 52
5.
Аякс
 Заявка 27 12 8 7 63 - 53 44
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 27 11 9 7 55 - 42 42
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 27 11 7 9 41 - 35 40
8.
Утрехт
 1:0 Заявка 27 10 9 8 32 - 33 39
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 27 9 7 11 37 - 38 34
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 27 9 7 11 33 - 48 34
11.
Херенвен
 Заявка 27 9 5 13 43 - 50 32
12.
Алмере Сити
 Заявка 26 7 9 10 26 - 43 30
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 27 7 7 13 35 - 50 28
14.
Хераклес
 0:0 Заявка 27 7 6 14 33 - 58 27
15.
Валвейк
 Заявка 27 6 5 16 27 - 47 23
16.
Эксельсиор
 Заявка 27 4 10 13 39 - 60 22
17.
Витесс
 Заявка 27 4 5 18 21 - 55 17
18.
Волендам
 Заявка 26 3 5 18 26 - 67 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 12 1 0 36 - 7 37
2.
Твенте
 0:0 Заявка 14 10 2 2 27 - 14 32
3.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 14 9 3 2 32 - 9 30
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 2 3 34 - 14 29
5.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 8 3 3 31 - 17 27
6.
Аякс
 Заявка 13 7 4 2 31 - 20 25
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 13 7 3 3 25 - 17 24
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 7 3 4 29 - 16 24
9.
Херенвен
 Заявка 13 6 2 5 24 - 19 20
10.
Утрехт
 1:0 Заявка 13 5 5 3 21 - 20 20
11.
Хераклес
 0:0 Заявка 13 5 3 5 20 - 28 18
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 4 5 5 21 - 22 17
13.
Валвейк
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
15.
Эксельсиор
 Заявка 13 2 7 4 18 - 22 13
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 3 3 8 13 - 27 12
17.
Витесс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 19 8
18.
Волендам
 Заявка 13 2 1 10 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 11 2 1 46 - 9 35
2.
Фейеноорд
 0:1 Заявка 13 10 2 1 37 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 6 5 2 22 - 11 23
4.
Твенте
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 11 22
5.
Аякс
 Заявка 14 5 4 5 32 - 33 19
6.
Утрехт
 1:0 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 13 4 4 5 22 - 23 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 4 4 5 12 - 19 16
10.
Алмере Сити
 Заявка 13 4 4 5 13 - 22 16
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 3 6 4 24 - 25 15
12.
Херенвен
 Заявка 14 3 3 8 19 - 31 12
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 2 4 8 8 - 31 10
14.
Витесс
 Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
15.
Эксельсиор
 Заявка 14 2 3 9 21 - 38 9
16.
Хераклес
 0:0 Заявка 14 2 3 9 13 - 30 9
17.
Валвейк
 Заявка 13 2 2 9 8 - 22 8
18.
Волендам
 Заявка 13 1 4 8 15 - 31 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 25 (2)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 23 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Аякс Бробби Брайан 17 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 8
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 6
Твенте Садилек Михал 1 6
ПЕК Зволле Ансельмо Гарсия-Макналти 7
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 53%, Аякс: 47%.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Ван дер Ватер Силвестр. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 97'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Лам Томас успешно блокирует удар.
  • 96'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 96'
    Рейкхофф Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 53%, Аякс: 47%.
  • 95'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле.
  • 92'
    Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле в офсайде
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    ПЕК Зволле пытается что-то создать.
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