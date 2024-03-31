Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Гааей Антон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Дэйви ван ден Берг задерживает мяч рукой

75' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Фантастический гол, где все сам сделал Крастев Филип

72' Г О О О О Л - Крастев Филип забивает с правой ноги!

72' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Матч возобновлен

72' Ренсх Девайн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Веллиос Апостолос получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Аякс

71' Веллиос Апостолос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Акпом Чуба оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Удар от ворот произведет Аякс

70' Ван дер Ватер Силвестр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Дэйви ван ден Берг выиграл воздушное противоборство у Годс Мика

63' Удар от ворот произведет Аякс

63' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

62' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Рейндерс Элиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Годс Мика из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Тейлор Кеннет наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

51' Удар от ворот произведет Аякс

50' Судья подбегает и показывает Маннсверк Сиверт из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.

50' Веланас Одиссеус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника