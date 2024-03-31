Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Ренн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

43' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

39' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

39' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Люка Перрен успешно блокирует удар.

34' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

29' Ву Кристофер пробует нанести удар издали, но Алаа Беллаарух ловит мяч

27' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

27' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

26' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Сантос Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Сантос Андрей пробует нанести удар издали, но Стив Манданда ловит мяч

23' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Беллаароуч Алаа взял и забрал мяч на выходе

22' Соу Саиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Ренн

19' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Страсбург

18' Гуйри Амин из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Теате Артур из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Страсбург

16' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' О, нет. Из многообещающей позиции Эмега Эмануэль из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

15' Сантос Андрей из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Ренн

8' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Дуэ Дезире из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Дуэ Дезире выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Страсбург

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля