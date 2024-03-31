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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Страсбург
0:0
Второй тайм: 56'
Ренн
0'
17' Желтая карточка
Террье Мартен
23' Желтая карточка
Матусива Азор

Ход матча

17'
 
Террье Мартен
23'
 
Матусива Азор
53'
Себас Жереми
Эмега Эмануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 181 Количество передач 279
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 120
Страсбург 17.5% (21)
X 33.3% (40)
Ренн 49.2% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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36
Беллаароуч
Алаа
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
13
Соу
Саиду
28
Сеная
Марвин
8
Сантос
Андрей
19
Диарра
Хабиб
3
Делен
Тома
26
Баква
Дилан
10
Эмега
Эмануэль
9
Гамейро
Кевин
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
4
Ву
Кристофер
5
Теате
Артур
23
Омари
Вармед
6
Матусива
Азор
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
33
Дуэ
Дезире
Страсбург
3-4-3
Ренн
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Ренн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:4
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 7 0.26
Гамейро Кевин 3 (1) 0.11
Мотиба Лебо 3 0.11
Баква Дилан 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Сахи Дион 2 0.07
Диарра Хабиб 2 (1) 0.07
Делен Тома 1 0.04
Мванга Жуниор 1 0.04
Гильберт Фредерик 1 0.04
Абакар Силла 1 0.04
Себас Жереми 1 0.04
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Соу Саиду 0 0
Сеная Марвин 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 7 (5) 0.26
Террье Мартен 6 0.22
Мюинга Арно 6 (2) 0.22
Гуйри Амин 5 0.19
Блас Людовик 4 (1) 0.15
Дуэ Дезире 3 0.11
Салах Ибрагим 3 0.11
Трюффер Адриен 1 0.04
Ассиньон Лоренс 1 0.04
Доку Жереми 1 0.04
Ву Кристофер 1 0.04
Теате Артур 1 0.04
Омари Вармед 1 0.04
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 4 1
Сеная Марвин 4 1
Сиссоко Ибраима 5 0
Делен Тома 4 0
Дукуре Исмаэль 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Перрен Люка 3 0
Эмега Эмануэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Диарра Хабиб 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Соу Саиду 1 0
Сантос Андрей 1 0
Нзингула Рабби 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Мюинга Арно 4 0
Трюффер Адриен 4 0
Ассиньон Лоренс 4 0
Блас Людовик 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Сейду Алиду 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Дуэ Гела 0 1
Манданда Стив 1 0
Галлон Готье 1 0
Матусива Азор 1 0
Террье Мартен 1 0
Гуйри Амин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Результаты матчей

Страсбург
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Ренн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Страсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

12
25
Страсбург
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Ренн
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
8%
2
14%
1-15
2
15%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
5%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
7
37%
2
18%
31-45
6
32%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
1
5%
4
36%
76-90

Забито

14
28
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
2
14%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
2
14%
6
21%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
7
50%
7
25%
76-90

Пропущено

21
18
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
6
29%
6
33%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
2
10%
3
17%
76-90

Забито

27
42
7 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
3
11%
6
14%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
2
7%
5
12%
31-45
4
15%
9
21%
46-60
5
19%
5
12%
61-75
11
41%
10
24%
76-90

Пропущено

40
29
23 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 20
4
10%
3
10%
1-15
6
15%
1
3%
16-30
13
33%
8
28%
31-45
10
25%
4
14%
46-60
4
10%
6
21%
61-75
3
8%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Страсбург 1:3 Страсбург - Монако 0:1 Монпелье - Страсбург 2:2 Лион - Страсбург 0:0
Страсбург - Брест 0:3 Страсбург - Лорьян 1:3 Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2 Ле Пюи - Ренн 1:3
ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0

Результаты матчей

Страсбург
Ренн

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
5 раз 19%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
10
1.5
3
9
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
8
18
1.5
12
14
1
25
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 26 17 8 1 62 - 23 59
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 27 12 10 5 39 - 24 46
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Ренн
 0:0 Заявка 27 10 10 7 40 - 31 40
8.
Марсель
 Заявка 26 10 9 7 40 - 28 39
9.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 0:0 Заявка 27 7 9 11 28 - 39 30
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 13 9 3 1 25 - 7 30
2.
Марсель
 Заявка 13 8 5 0 24 - 7 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 0:0 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 13 9 4 0 29 - 9 31
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Ренн
 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 13 16
11.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
12.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
13.
Страсбург
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Марсель
 Заявка 13 2 4 7 16 - 21 10
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 15 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
  • 54'
    Хорошую попытку сделал Себас Жереми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 54'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 53'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 53'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 53'
    Эмега Эмануэль получил травму и заменен. Себас Жереми выходит на поле.
  • 52'
    Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Ренн пытается что-то создать.
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    • 50'
      Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Страсбург пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Страсбург: 38%, Ренн: 62%.
    • 49'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Страсбург контролирует мяч.
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Дезире из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Соу Саиду
    • 48'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Ох, нехорошо это выглядит. Диарра Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 47'
      Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гильберт Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Делен Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Ренн.
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    Прогнозы 120
    Страсбург 17.5% (21)
    X 33.3% (40)
    Ренн 49.2% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Ренн
    3.95
    Реклама, fon.bet
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    2.63
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Ренн

    Исход игры
    Страсбург
    17.5% (21)
    Ничья
    33.3% (40)
    Ренн
    49.2% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    34.2% (41)
    1:1 Ничья
    31.7% (38)
    0:1 Ренн
    10.8% (13)
    2:1 Страсбург
    8.3% (10)
    1:0 Страсбург
    6.7% (8)
    2:0 Страсбург
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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